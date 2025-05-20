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Нацисты замуровали в стены более 20 человек в Мариуполе в 1941 году - РИА Новости, 20.05.2025
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23:56 20.05.2025
https://ria.ru/20250520/fsb-2018144873.html
Нацисты замуровали в стены более 20 человек в Мариуполе в 1941 году
Нацисты замуровали в стены более 20 человек в Мариуполе в 1941 году - РИА Новости, 20.05.2025
Нацисты замуровали в стены более 20 человек в Мариуполе в 1941 году
Нацисты в первый день оккупации Мариуполя во времена Великой Отечественной войны замучили и замуровали в стены здания, принадлежащего ранее НКВД, 26 случайных... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T23:56:00+03:00
2025-05-20T23:56:00+03:00
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МАРИУПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости. Нацисты в первый день оккупации Мариуполя во времена Великой Отечественной войны замучили и замуровали в стены здания, принадлежащего ранее НКВД, 26 случайных человек, свидетельствуют рассекреченные документы ФСБ, которые изучило РИА Новости. "В первой день оккупации 8 октября 1941 года части СС-овцев захватили 26 первых попавшихся им граждан и в центре города, во дворе здания бывшего НКВД, замучили их. Им содрали кожу с рук, отрезали половые органы, уши и носы и полуживыми замуровали их в стенах подвала", - говорится в одном из актов документирования преступлений нацистов от 15 сентября 1943 года. В документе указывается, что позже немецкие захватчики представили трупы этих людей, якобы как "жертв НКВД". "Через 13 дней эти трупы раскопали и показали населению под видом жертв НКВД", - говорится в документе. Ранее управление ФСБ России по ДНР сообщило о рассекречивании документов о преступлениях немецко-фашистских захватчиков в Мариуполе. В них приводятся данные о разрушениях города: сожжено 1593 дома, уничтожено 48 школ, 101 библиотека и все лечебные и культурные учреждения, практически полностью были уничтожены заводы им. Ильича и "Азовсталь".
https://ria.ru/20250508/fsb-2015728308.html
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в мире, мариуполь, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ссср, вермахт, великая отечественная война (1941-1945)
В мире, Мариуполь, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), СССР, Вермахт, Великая Отечественная война (1941-1945)
Нацисты замуровали в стены более 20 человек в Мариуполе в 1941 году

ФСБ: фашисты в первый день оккупации Мариуполя замуровали в стены 26 человек

Мариуполь в годы Великой Отечественной войны
Мариуполь в годы Великой Отечественной войны - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
Мариуполь в годы Великой Отечественной войны. Архивное фото
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МАРИУПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости. Нацисты в первый день оккупации Мариуполя во времена Великой Отечественной войны замучили и замуровали в стены здания, принадлежащего ранее НКВД, 26 случайных человек, свидетельствуют рассекреченные документы ФСБ, которые изучило РИА Новости.
"В первой день оккупации 8 октября 1941 года части СС-овцев захватили 26 первых попавшихся им граждан и в центре города, во дворе здания бывшего НКВД, замучили их. Им содрали кожу с рук, отрезали половые органы, уши и носы и полуживыми замуровали их в стенах подвала", - говорится в одном из актов документирования преступлений нацистов от 15 сентября 1943 года.
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ФСБ рассекретила архивы о преступлениях нацистов в Сталинской области СССР
8 мая, 06:32
В документе указывается, что позже немецкие захватчики представили трупы этих людей, якобы как "жертв НКВД".
"Через 13 дней эти трупы раскопали и показали населению под видом жертв НКВД", - говорится в документе.
Ранее управление ФСБ России по ДНР сообщило о рассекречивании документов о преступлениях немецко-фашистских захватчиков в Мариуполе. В них приводятся данные о разрушениях города: сожжено 1593 дома, уничтожено 48 школ, 101 библиотека и все лечебные и культурные учреждения, практически полностью были уничтожены заводы им. Ильича и "Азовсталь".
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ФСБ рассказала, сколько нацистов укрыл Запад
6 мая, 00:22
 
В миреМариупольРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)СССРВермахтВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
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