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Метрологический суверенитет обсудили на открытии международного форума

Метрологический суверенитет обсудили на открытии международного форума - РИА Новости, 20.05.2025

Метрологический суверенитет обсудили на открытии международного форума

В московском Центре международной торговли прошло торжественное открытие основного события года в сфере метрологии – Международного метрологического форума и... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T22:51:00+03:00

2025-05-20T22:51:00+03:00

2025-05-20T22:51:00+03:00

россия

антон шалаев

денис мантуров

антон алиханов

федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

российская академия наук

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МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. В московском Центре международной торговли прошло торжественное открытие основного события года в сфере метрологии – Международного метрологического форума и выставки "Метрология без границ", передает корреспондент РИА Новости.Мероприятие приурочено ко Всемирному дню метрологии, он отмечается во вторник, а также сразу к двум юбилейным датам: 180-летию вступления в силу положения о весах и мерах и 150-летию подписания международной метрической конвенции.На пути к суверенитету"На протяжении уже нескольких лет Российская Федерация сохраняет лидирующие позиции в мировой метрологии, в системе обеспечения единства измерений. По результатам ежегодного рейтинга, который составляет Международное бюро мер и весов, РФ находится на втором месте в мире с учетом того, что в последние годы, может быть, не столь просто развивается международное сотрудничество, в первую очередь в части двусторонних межлабораторных сравнительных испытаний", – рассказал руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) Антон Шалаев.По словам главы Росстандарта, сегодня Россия оставила далеко позади таких традиционных метрологических лидеров, как Франция, Германия, США не только количественно, но и качественно. При этом еще десять лет назад Россия не входила даже в "двадцатку" лидеров.Он отметил, что сейчас число государственных первичных эталонов составило 161."Это больше, чем в любой другой стране мира. Все это – разработка наших ученых, наших метрологических институтов и поддержание эталонов эксплуатации – позволяет нам обеспечить то, что я бы назвал метрологическим суверенитетом", – подчеркнул Шалаев.По словам главы Росстандарта, развитие технологий требует точности измерений в любой отрасли, и крайне важно, чтобы Россия могла сама эту точность обеспечить."Только за прошлый год у нас было создано или усовершенствовано тринадцать государственных первичных эталонов. Средний возраст наших государственных первичных эталонов сейчас составляет порядка 9 лет", – сказал Шалаев.Глава Росстандарта отметил, что по состоянию на 2025 год доля российских средств измерений, которые используются в промышленности, достигла почти 80%. В 2016 году она составляла 20%."Вот реальные результаты импортозамещения. Здесь, безусловно, нельзя не отметить большую помощь, которую нам содействие, которое оказывает Министерство промышленности и торговли РФ, вместе с которым еще в 2021 году был подготовлен план импортозамещения. Мы постоянно ведем перечни отечественных средств измерения, которые по своим метрологическим характеристикам аналогичны или превосходят конкретные зарубежные", – подчеркнул Шалаев.В числе работ, которые ведутся в настоящее время, глава агентства указал на создание высокоточной цифровой системы измерений на основании ватт-весов – устройства, которое позволяет воспроизвести эталон массы без привязки к материальному артефакту. Инновация заменит традиционный эталон килограмма, но по своей точности будет даже превосходить физическую модель.Сейчас в РФ средства измерения и метрологическое оборудование производят более 400 компаний. Еще несколько лет назад таких компаний было всего лишь несколько десятков."Произведенное оборудование по своим метрологическим характеристикам не только не уступает, но зачастую превосходит зарубежные аналоги. На выставке – очень насыщенная деловая программа. Нам важно, чтобы производители не только могли показать свои достижения и разработки, но и в рамках круглых столов, конференций, семинаров произвести обмен мнениями, выработать какие-то новые решения, которые позволят нам и совершенствовать будущую стратегию, и находиться на пути новых научных открытий в сфере метрологии", – подчеркнул Шалаев.Единство измерений воплощено в жизньВ церемонии открытия выставки и форума приняли участие первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров, министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов, президент Союза авиапроизводителей России, академик РАН Борис Алешин, вице-президент РАН Сергей Чернышев, заместители министра промышленности и торговли Геннадий Абраменков и Василий Шпак."Одной из ключевых вех развития отечественной метрологии стала реализация Стратегии обеспечения единства измерений в Российской Федерации до 2025 года, разработанная Минпромторгом России совместно с Росстандартом. Сегодня можно с уверенностью сказать: Стратегия-2025 практически реализована. И мы уже смотрим вперед — подготовлен проект новой стратегии до 2035 года, которая будет сосредоточена на трех ключевых направлениях: техническое развитие — модернизация эталонной базы, импортозамещение, оценка соответствия новых измерительных систем; информационное развитие — совершенствование цифровых платформ, прежде всего подсистемы "АРШИН"; кадровое обеспечение — устранение дефицита квалифицированных метрологов и повышение их компетенций", – сказал Алиханов, открывая выставку-форум.С приветствием к участникам пленарного заседания обратился Мантуров. Он отметил, что за последние пять лет обеспечена полная независимость в области первичных эталонов. В частности, весомым вкладом в формирование международной шкалы единиц времени является российский эталон этой важнейшей непрерывной величины."По сути, сейчас весь мир сверяет часы со стандартами российских метрологов. Текущий уровень их компетенций важно не просто сохранить, но и далее совершенствовать. Сегодня очевидно, что наличие собственной, современной, эффективной метрологической инфраструктуры является одним из элементов технологического суверенитета. Новые вызовы требуют продолжения модернизации эталонной базы и разработки эталонов нового поколения", – подчеркнул первый вице-премьер.Министры совершили обход экспозиции выставки, где им были представлены новинки российского и белорусского высокотехнологичного метрологического оборудования.На стенде Росстандарта специалисты подведомственного Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений продемонстрировали высокоточный относительный гравиметр "ПЕШЕХОД", который измеряет значения гравитационного поля с точностью до единиц микрогал, а также экспресс-метод обнаружения фальсификатов продукции масложировой промышленности. Кроме того, российские производители представили портативный анализатор спектра СК4М-14, позволяющий полностью отказаться от зарубежных средств измерений, комплект средств поверки зарядных станций постоянного тока, а также анализатор сигналов и спектра, позволяющий проводить настройку и регулировку задающих генераторов, формирователей радиосигналов, усилителей, смесителей, конвертеров, пассивных устройств.В работе пленарного заседания приняли участие руководители центров стандартизации и метрологии из Киргизии, Белоруссии, Алжира. С их ведомствами Росстандарт подписал соглашения о сотрудничестве.Развитие новых стандартовТакже на форуме состоялся ряд тематических сессий, посвященных таким актуальным вопросам, как импортозамещение в приборостроении, обеспечение жизненного цикла приборов, вкладу метрологии в обеспечение безопасности на дорогах и контроля движения.Одним из ключевых событий "Метрологии без границ" стала Всероссийская конференция участников Государственной службы стандартных образцов (ГССО). Был представлен доклад об основных изменениях в законодательстве в сфере обеспечения единства измерений и стратегии их развития. В рамках конференции также был представлен отчет о деятельности Государственной службы стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов за 2024 год. Центральным событием конференции стало подписание соглашения о стратегическом партнерстве между Всероссийским НИИ метрологии им. Д.И. Менделеева и Московским государственным университетом имени М.В. Ломоносова.Проблемам метрологического обеспечения в сфере жилищно-коммунального хозяйства была посвящена сессия "Метрология в ЖКХ". В представленном докладе было сказано, что точные измерения играют ключевую роль в обеспечении прозрачности расчетов и повышении доверия к услугам коммунальных предприятий.В рамках сессии "Импортозамещение в приборостроении: примеры успешных проектов" участники обсудили отечественные решения для различных отраслевых задач. А на круглом столе "Обеспечение жизненного цикла приборов. Метрологическое сопровождение" эксперты обсудили важность метрологического обеспечения на всех этапах жизненного цикла приборов, от разработки до эксплуатации. Сессия "Безопасные дороги. Контроль движения. Весогабаритный контроль" собрала на своей площадке специалистов, занимающихся вопросами метрологического обеспечения систем весового контроля транспортных средств.В деловой программе форума принимает участие несколько сотен ведущих экспертов, представителей органов власти, международных и региональных метрологических организаций, а также предприятий российской промышленности.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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россия, антон шалаев, денис мантуров, антон алиханов, федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), российская академия наук