https://ria.ru/20250520/forum-2018049712.html

В Москву приехали журналисты и блогеры 27 стран на форум "Диалог культур"

В Москву приехали журналисты и блогеры 27 стран на форум "Диалог культур" - РИА Новости, 20.05.2025

В Москву приехали журналисты и блогеры 27 стран на форум "Диалог культур"

В Москве открылся Международный форум "Диалог культур", где собрались представители креативных индустрий: фотографы, документалисты, журналисты, медиахудожники, РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T14:23:00+03:00

2025-05-20T14:23:00+03:00

2025-05-20T19:14:00+03:00

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. В Москве открылся Международный форум "Диалог культур", где собрались представители креативных индустрий: фотографы, документалисты, журналисты, медиахудожники, моушн-дизайнеры, победители конкурсов и фестивалей со всего мира. В честь 80-летия Победы главная тема форума в Москве – "Победили вместе".В этом году зарубежные участники из 35 стран прислали более 100 работ, а участники из 85 регионов России – более 750 работ.Девятнадцатого мая состоялось возложение цветов к мемориалу "Могила Неизвестного Солдата" в Александровском саду. А в кинотеатре "Художественный" XIX Международный медиа-форум "Диалог культур" начался с открытия мультимедийной выставки фотопроектов, инсталляций "Победили вместе".С приветственным словом выступили директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям Министерства иностранных дел Российской Федерации, Ответственный секретарь Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО, председатель правления фонда "Русский мир" Александр Алимов, Директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова, исполнительный директор фонда "Русский мир" Татьяна Шлычкова, председатель Телерадиовещательной организации Союзного государства "БелРос" Николай Ефимович, председатель Медиаконгресса "Содружество журналистов", секретарь Союза журналистов России Ашот Джазоян."Тема приковывает наше внимание к тем историческим событиям, которые навсегда изменили мир, – заявила Мария Захарова. – Подвиги, которые определили ход мировой истории, которые невозможно и недопустимо предавать забвению".Специальным дипломом в конкурсе "Победили вместе" в номинации "Фото" был награжден Болтаев Бехзод, фотокорреспондент интернет-издания Gazeta.uz из Узбекистана, в номинации "Видео" – Имамов Саидрасул, продюсер, генеральный директор медиацентра Uzbekistan Airports из Узбекистана, в номинации "Анимация" – Егорян Мариам, медиахудожник, документалист, главный режиссер "Пятого канала" из Армении.Участники побывали на мастер-классе "Убьет ли искусственный интеллект живое телевидение и кино?" российского журналиста, политолога, декана Высшей школы телевидения МГУ им. М.В. Ломоносова Виталия Третьякова.Показ документальных фильмов начался с работы "Тайметов. Вестник Победы" Эльдара Юлдашева, Саидрасула Имамова, Медиахолдинга Revolution Entertainment и продолжится до 19 часов.В программе форума также встреча с директором киноконцерна "Мосфильм" Кареном Шахназаровым. Позже участники получат возможность создавать собственные мультимедийные репортажи и сюжеты о Москве и москвичах.Форум "Диалог культур" продолжит работу 22-27 мая, но уже в Санкт-Петербурге. В Эрмитажном театре пройдет практическая конференция "Диалог молодых в меняющемся мире. Контент будущего" с участием Михаила Пиотровского и представителей ведущих СМИ России и стран Евразии.22 и 23 мая в Главном штабе Государственного Эрмитажа откроется мультимедийная выставка и фестиваль короткометражных видеопроектов, объединенных темой "Я здесь живу". Также в Санкт-Петербургском государственном университете, Молодежном центре Главного штаба, Домжуре, Доме кино и Точке кипения ПромТехДизайн пройдет серия мастер-классов.В рамках Форума медиаспециалисты создадут мультимедийные репортажи в Петербурге и его окрестностях, а также поучаствуют в выездных съемках "Три дня в России" в городах Северо-Запада. Готовые проекты представят жюри в онлайн- и офлайн-формате."Диалог культур" — это уникальная возможность представить свои креативные проекты широкой аудитории, обменяться опытом и идеями, а также получить экспертную оценку признанных мэтров журналистики.Медиа-форум проводят Медиаконгресс "Содружество журналистов", Государственный Эрмитаж при поддержке Фонда президентских грантов, Правительства Санкт-Петербурга, Фонда "Русский мир", Союза журналистов России, Международной Академии Телевидения и Радио, АНО "Москино", Московского государственного лингвистического университета, Санкт-Петербургского государственного университета, Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна.

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Видеоприветствие Марии Захаровой для участников медиафорума "Диалог культур" Видеоприветствие Марии Захаровой для участников медиафорума "Диалог культур". 2025-05-20T14:23 true PT2M24S

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Мария Селиванова

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