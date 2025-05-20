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В Баня-Луке с аншлагом стартовал фестиваль “RT.Док: Время наших героев” - РИА Новости, 20.05.2025
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Культура
 
13:41 20.05.2025
https://ria.ru/20250520/festival-2018044298.html
В Баня-Луке с аншлагом стартовал фестиваль “RT.Док: Время наших героев”
В Баня-Луке с аншлагом стартовал фестиваль “RT.Док: Время наших героев” - РИА Новости, 20.05.2025
В Баня-Луке с аншлагом стартовал фестиваль “RT.Док: Время наших героев”
В Баня-Луке (Республика Сербская) стартовал международный фестиваль документального кино “RT.Док: Время наших героев”. РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T13:41:00+03:00
2025-05-20T13:41:00+03:00
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. В Баня-Луке (Республика Сербская) стартовал международный фестиваль документального кино “RT.Док: Время наших героев”. В церемонии открытия принял участие советник президента Республики Сербской, министр научных и технологических разработок и высшего образования Жељко Будимир, представители дипломатических кругов, сербских общественных организаций и сербские ветераны боевых действий.Российскую сторону на фестивале представили глава Союза журналистов РФ Владимир Соловьев, военные документалисты RT.Док Ольга Кирий, Олег Некишев, Михаил Буров и документалист RT Виталий Бузуев.Фестиваль начался с приветственного слова советника президента Республики Сербской Желько Будимира, который отметил, что “западным СМИ не удалось дезориентировать наших людей, когда речь идет о специальной военной операции” .“Россия умеет отстаивать свои национальные интересы, отстаивать уважение к себе. Она не поступает так, как некоторые работают – забрасывая бомбами все и вся. Россия умеет помогать своим союзникам и друзьям по всему миру. И я надеюсь, что этот фестиваль станет хорошей традицией и мы будем регулярно встречаться здесь и смотреть на очень профессиональную работу российских журналистов”, - поделился своим мнением Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Боснии и Герцеговине Игорь Калабухов.В рамках концертной программы выступили популярные сербские артисты и коллективы.Премьера документального фильма “Полоса отчуждения. Третий рейх против сербов” от документалистов RT.Док Виталия Бузуева и Михаила Бурова стала продолжением церемонии открытия фестиваля. В картине собраны документальные подтверждения военных преступлений в период Второй Мировой Войны, совершенные нацистами-усташами против сербов на территории Боснии и Герцеговины.“У нас одна вера. Героизм у нас в крови и название нашего фестиваля Время наших героев – это время всех героев, сражающихся за правду. И сербов, и русских, и всех, кто понимает, за что сейчас мы боремся”, – заявила генеральный продюсер фестиваля "RT.Док: Время наших героев" Екатерина Яковлева. "Наши фильмы в Европе смотрят чуть ли не подпольно, в Италии например, мэры городов призывают не приходить на просмотры картин RT.Док, чем собственно и вызывают интерес у местных. Поэтому я считаю, что посмотрев хотя бы десять наших фильмов, у любого европолитика сразу меняется настрой, и он становится евроскептиком", – подчеркнула Якволева.Зрителям представлены пять лент: картина Олеси Лукьянчиковой "Позывной Царь", лента Максима Сергеева "Оружейные бароны Украины" и фильм военных документалистов RT Юлии Мартовалиевой и Михаила Бурова "Селидово. Преступление без срока давности". С аудиторией фестиваля пройдет обсуждение картины Ольги Кирий и режиссера Артема Сомова “Остров Веры”, а также премьеры ленты Олега Некишева “Итальянское сопротивление. Борьба”.“Я знаю отношение людей, которые живут здесь в Республике Сербской, их отношение к России. Такого отношения, наверное, нет нигде в мире. Эти люди живут на самом западном краю славянства, православия и кириллицы. И берегут эту границу. Я надеюсь, что фестиваль RT.Док станет доброй традицией, что он будет проводиться здесь каждый год”, – заявил глава Союза журналистов России Владимир Соловьев.Фестиваль проходит в формате свободного посещения. Каждый житель Республики Сербской может посетить его и обсудить с авторами детали картин. На фоне ужесточения цензурирования медийного пространства в Европе, местные представители Республики Сербской утверждают, что проведение "RТ.Док: Время наших героев" станет настоящим “глотком свободы и правды”.
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4.7
96
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культура, новости культуры, кино, кино и сериалы, республика сербская, россия, босния и герцеговина, знаменитости
Культура, Культура, Новости культуры, кино, Кино и сериалы, Республика Сербская, Россия, Босния и Герцеговина, Знаменитости
В Баня-Луке с аншлагом стартовал фестиваль “RT.Док: Время наших героев”

В Республике Сербской с аншлагом открылся фестиваль “RT.Док: Время наших героев”

© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля “RT.Док: Время наших героев”Открытие Международного фестиваля документального кино “RT.Док: Время наших героев”
Открытие Международного фестиваля документального кино “RT.Док: Время наших героев” - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля “RT.Док: Время наших героев”
Открытие Международного фестиваля документального кино “RT.Док: Время наших героев”
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. В Баня-Луке (Республика Сербская) стартовал международный фестиваль документального кино “RT.Док: Время наших героев”.
В церемонии открытия принял участие советник президента Республики Сербской, министр научных и технологических разработок и высшего образования Жељко Будимир, представители дипломатических кругов, сербских общественных организаций и сербские ветераны боевых действий.
Российскую сторону на фестивале представили глава Союза журналистов РФ Владимир Соловьев, военные документалисты RT.Док Ольга Кирий, Олег Некишев, Михаил Буров и документалист RT Виталий Бузуев.
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля “RT.Док: Время наших героев”Председатель СЖ России Владимир Соловьев на Международном фестивале документального кино “RT.Док: Время наших героев”
Председатель СЖ России Владимир Соловьев на Международном фестивале документального кино “RT.Док: Время наших героев” - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля “RT.Док: Время наших героев”
Председатель СЖ России Владимир Соловьев на Международном фестивале документального кино “RT.Док: Время наших героев”
Фестиваль начался с приветственного слова советника президента Республики Сербской Желько Будимира, который отметил, что “западным СМИ не удалось дезориентировать наших людей, когда речь идет о специальной военной операции” .

“Россия умеет отстаивать свои национальные интересы, отстаивать уважение к себе. Она не поступает так, как некоторые работают – забрасывая бомбами все и вся. Россия умеет помогать своим союзникам и друзьям по всему миру. И я надеюсь, что этот фестиваль станет хорошей традицией и мы будем регулярно встречаться здесь и смотреть на очень профессиональную работу российских журналистов”, - поделился своим мнением Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Боснии и Герцеговине Игорь Калабухов.
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля “RT.Док: Время наших героев”Открытие Международного фестиваля документального кино “RT.Док: Время наших героев” в Республике Сербской
Открытие Международного фестиваля документального кино “RT.Док: Время наших героев” в Республике Сербской - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля “RT.Док: Время наших героев”
Открытие Международного фестиваля документального кино “RT.Док: Время наших героев” в Республике Сербской
В рамках концертной программы выступили популярные сербские артисты и коллективы.
Премьера документального фильма “Полоса отчуждения. Третий рейх против сербов” от документалистов RT.Док Виталия Бузуева и Михаила Бурова стала продолжением церемонии открытия фестиваля. В картине собраны документальные подтверждения военных преступлений в период Второй Мировой Войны, совершенные нацистами-усташами против сербов на территории Боснии и Герцеговины.
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля “RT.Док: Время наших героев”Генеральный продюсер фестиваля "RT.Док: Время наших героев" Екатерина Яковлева
Генеральный продюсер фестиваля RT.Док: Время наших героев Екатерина Яковлева - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля “RT.Док: Время наших героев”
Генеральный продюсер фестиваля "RT.Док: Время наших героев" Екатерина Яковлева
“У нас одна вера. Героизм у нас в крови и название нашего фестиваля Время наших героев – это время всех героев, сражающихся за правду. И сербов, и русских, и всех, кто понимает, за что сейчас мы боремся”, – заявила генеральный продюсер фестиваля "RT.Док: Время наших героев" Екатерина Яковлева.

"Наши фильмы в Европе смотрят чуть ли не подпольно, в Италии например, мэры городов призывают не приходить на просмотры картин RT.Док, чем собственно и вызывают интерес у местных. Поэтому я считаю, что посмотрев хотя бы десять наших фильмов, у любого европолитика сразу меняется настрой, и он становится евроскептиком", – подчеркнула Якволева.
Зрителям представлены пять лент: картина Олеси Лукьянчиковой "Позывной Царь", лента Максима Сергеева "Оружейные бароны Украины" и фильм военных документалистов RT Юлии Мартовалиевой и Михаила Бурова "Селидово. Преступление без срока давности". С аудиторией фестиваля пройдет обсуждение картины Ольги Кирий и режиссера Артема Сомова “Остров Веры”, а также премьеры ленты Олега Некишева “Итальянское сопротивление. Борьба”.
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля “RT.Док: Время наших героев”На пресс-конференции по случаю открытия в Республике Сербской Международного фестиваля документального кино “RT.Док: Время наших героев”
На пресс-конференции по случаю открытия в Республике Сербской Международного фестиваля документального кино “RT.Док: Время наших героев” - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля “RT.Док: Время наших героев”
На пресс-конференции по случаю открытия в Республике Сербской Международного фестиваля документального кино “RT.Док: Время наших героев”
“Я знаю отношение людей, которые живут здесь в Республике Сербской, их отношение к России. Такого отношения, наверное, нет нигде в мире. Эти люди живут на самом западном краю славянства, православия и кириллицы. И берегут эту границу. Я надеюсь, что фестиваль RT.Док станет доброй традицией, что он будет проводиться здесь каждый год”, – заявил глава Союза журналистов России Владимир Соловьев.
Фестиваль проходит в формате свободного посещения. Каждый житель Республики Сербской может посетить его и обсудить с авторами детали картин. На фоне ужесточения цензурирования медийного пространства в Европе, местные представители Республики Сербской утверждают, что проведение "RТ.Док: Время наших героев" станет настоящим “глотком свободы и правды”.
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