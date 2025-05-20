Рейтинг@Mail.ru
Россия в первом квартале сократила поставки муки в Казахстан - РИА Новости, 20.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:13 20.05.2025
https://ria.ru/20250520/eksport-2017970787.html
Россия в первом квартале сократила поставки муки в Казахстан
Россия в первом квартале сократила поставки муки в Казахстан - РИА Новости, 20.05.2025
Россия в первом квартале сократила поставки муки в Казахстан
Россия в январе-марте этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого сократила экспорт муки в Казахстан в денежном выражении вдвое - до 3,25 миллиона... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T03:13:00+03:00
2025-05-20T03:13:00+03:00
экономика
россия
казахстан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151701/18/1517011898_0:345:4122:2664_1920x0_80_0_0_cc355040976bc5c5d9f1d031b2efd485.jpg
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Россия в январе-марте этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого сократила экспорт муки в Казахстан в денежном выражении вдвое - до 3,25 миллиона долларов, подсчитало РИА Новости по данным таможенного ведомства республики. Львиная доля поставок в первом квартале этого года традиционно пришлась на муку пшеничную и пшенично-ржаную - это 60% импорта. Второй по значимости в общем объеме российского мучного экспорта в Казахстан стала мука грубого помола - 31%. А оставшаяся часть отгрузок пришлась на муку тонкого помола из любых зерен злаков, кроме пшеничной или пшенично-ржаной. Несмотря на сокращение поставок, Россия сохранила за собой статус крупнейшего поставщика этих продуктов питания для соседней республики, обеспечивая 96% ее импортных потребностей.
https://ria.ru/20250507/kazakhstan-2015470506.html
россия
казахстан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151701/18/1517011898_56:0:4068:3009_1920x0_80_0_0_0d78a48ac6029f9362ff48a66d0cc404.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, казахстан
Экономика, Россия, Казахстан
Россия в первом квартале сократила поставки муки в Казахстан

Россия сократила экспорт муки в Казахстан до 3,25 миллиона долларов

© РИА Новости / Илья ПиталевПшеница
Пшеница - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Пшеница . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Россия в январе-марте этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого сократила экспорт муки в Казахстан в денежном выражении вдвое - до 3,25 миллиона долларов, подсчитало РИА Новости по данным таможенного ведомства республики.
Львиная доля поставок в первом квартале этого года традиционно пришлась на муку пшеничную и пшенично-ржаную - это 60% импорта. Второй по значимости в общем объеме российского мучного экспорта в Казахстан стала мука грубого помола - 31%. А оставшаяся часть отгрузок пришлась на муку тонкого помола из любых зерен злаков, кроме пшеничной или пшенично-ржаной.
Несмотря на сокращение поставок, Россия сохранила за собой статус крупнейшего поставщика этих продуктов питания для соседней республики, обеспечивая 96% ее импортных потребностей.
Президент РФ Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
Минторговли Казахстана рассказало об устранении барьеров в ЕАЭС
7 мая, 10:35
 
ЭкономикаРоссияКазахстан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала