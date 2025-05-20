https://ria.ru/20250520/eksport-2017970787.html

Россия в первом квартале сократила поставки муки в Казахстан

Россия в первом квартале сократила поставки муки в Казахстан - РИА Новости, 20.05.2025

Россия в первом квартале сократила поставки муки в Казахстан

Россия в январе-марте этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого сократила экспорт муки в Казахстан в денежном выражении вдвое - до 3,25 миллиона... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T03:13:00+03:00

2025-05-20T03:13:00+03:00

2025-05-20T03:13:00+03:00

экономика

россия

казахстан

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Россия в январе-марте этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого сократила экспорт муки в Казахстан в денежном выражении вдвое - до 3,25 миллиона долларов, подсчитало РИА Новости по данным таможенного ведомства республики. Львиная доля поставок в первом квартале этого года традиционно пришлась на муку пшеничную и пшенично-ржаную - это 60% импорта. Второй по значимости в общем объеме российского мучного экспорта в Казахстан стала мука грубого помола - 31%. А оставшаяся часть отгрузок пришлась на муку тонкого помола из любых зерен злаков, кроме пшеничной или пшенично-ржаной. Несмотря на сокращение поставок, Россия сохранила за собой статус крупнейшего поставщика этих продуктов питания для соседней республики, обеспечивая 96% ее импортных потребностей.

https://ria.ru/20250507/kazakhstan-2015470506.html

россия

казахстан

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, казахстан