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Захарова призвала конгресс США ввести санкции против Бориса Джонсона - РИА Новости, 20.05.2025
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16:24 20.05.2025
https://ria.ru/20250520/dzhonson-2018080440.html
Захарова призвала конгресс США ввести санкции против Бориса Джонсона
Захарова призвала конгресс США ввести санкции против Бориса Джонсона - РИА Новости, 20.05.2025
Захарова призвала конгресс США ввести санкции против Бориса Джонсона
Конгрессу США нужно разработать санкции против экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона за подрыв прогресса украинского урегулирования, заявила официальный... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T16:24:00+03:00
2025-05-20T16:24:00+03:00
россия
сша
украина
борис джонсон
владимир путин
мария захарова
верховная рада украины
конгресс сша
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МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Конгрессу США нужно разработать санкции против экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона за подрыв прогресса украинского урегулирования, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что донес до России вероятность введения новых санкций на фоне растущей поддержки соответствующего законопроекта американского сенатора Линдси Грэма* (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) в конгрессе США. "Рубио предупредил о возможности ужесточения конгрессом (США - ред.) антироссийских санкций, если не будет достигнут прогресс на Украине. Можно все то же самое (санкции - ред.) разработать в отношении Бориса Джонсона? Точно доказано, это состоявшийся факт, что Борис Джонсон подорвал прогресс по урегулированию ситуации на Украине", - сказала Захарова на брифинге во вторник. Ранее агентство Блумберг сообщало о том, что Грэм продвигает среди членов сената США законодательную инициативу о введении пошлины в размере 500% на импортируемые в США товары из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Кроме того, предлагается запретить гражданам США участвовать в сделках по покупке российских долговых бумаг. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Путин в конце января заявлял, что, если есть желание найти компромиссное решение, вести переговоры по Украине можно с кем угодно. По словам российского лидера, вопрос в окончательном подписании документов: Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек в мае 2024 года, в силу своей нелегитимности не имеет права ничего подписывать. Кроме того, Путин напомнил, что Киеву нужно найти способ отменить ранее подписанный Зеленским указ о запрете переговоров с РФ - это, к примеру, может сделать председатель Верховной рады. Если же сам Зеленский хочет участвовать в переговорах, российский президент выразил готовность выделить для этого специальных людей. В апреле Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом подтвердил готовность российской стороны к переговорам с Украиной без предварительных условий.* Внесен в РФ в список террористов и экстремистов
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россия, сша, украина, борис джонсон, владимир путин, мария захарова, верховная рада украины, конгресс сша, в мире
Россия, США, Украина, Борис Джонсон, Владимир Путин, Мария Захарова, Верховная Рада Украины, Конгресс США, В мире
Захарова призвала конгресс США ввести санкции против Бориса Джонсона

Захарова порекомендовала конгрессу США ввести санкции против Бориса Джонсона

© AP Photo / Matt DunhamБорис Джонсон
Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© AP Photo / Matt Dunham
Борис Джонсон. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Конгрессу США нужно разработать санкции против экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона за подрыв прогресса украинского урегулирования, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что донес до России вероятность введения новых санкций на фоне растущей поддержки соответствующего законопроекта американского сенатора Линдси Грэма* (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) в конгрессе США.
Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
Заявление Бориса Джонсона о Путине вызвало ярость на Западе
27 апреля, 11:44
"Рубио предупредил о возможности ужесточения конгрессом (США - ред.) антироссийских санкций, если не будет достигнут прогресс на Украине. Можно все то же самое (санкции - ред.) разработать в отношении Бориса Джонсона? Точно доказано, это состоявшийся факт, что Борис Джонсон подорвал прогресс по урегулированию ситуации на Украине", - сказала Захарова на брифинге во вторник.
Ранее агентство Блумберг сообщало о том, что Грэм продвигает среди членов сената США законодательную инициативу о введении пошлины в размере 500% на импортируемые в США товары из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Кроме того, предлагается запретить гражданам США участвовать в сделках по покупке российских долговых бумаг.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
Мир — это война: Европа умрет без конфликта на Украине
19 мая, 08:00
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Путин в конце января заявлял, что, если есть желание найти компромиссное решение, вести переговоры по Украине можно с кем угодно. По словам российского лидера, вопрос в окончательном подписании документов: Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек в мае 2024 года, в силу своей нелегитимности не имеет права ничего подписывать. Кроме того, Путин напомнил, что Киеву нужно найти способ отменить ранее подписанный Зеленским указ о запрете переговоров с РФ - это, к примеру, может сделать председатель Верховной рады. Если же сам Зеленский хочет участвовать в переговорах, российский президент выразил готовность выделить для этого специальных людей. В апреле Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом подтвердил готовность российской стороны к переговорам с Украиной без предварительных условий.
* Внесен в РФ в список террористов и экстремистов
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
Надежды Европы разрушены: Трамп отказывается идти на войну с Путиным
Вчера, 10:12
 
РоссияСШАУкраинаБорис ДжонсонВладимир ПутинМария ЗахароваВерховная Рада УкраиныКонгресс СШАВ мире
 
 
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