https://ria.ru/20250520/durov-2018140727.html

Дуров готов дать показания по вопросу вмешательства в выборы в Румынии

Дуров готов дать показания по вопросу вмешательства в выборы в Румынии - РИА Новости, 20.05.2025

Дуров готов дать показания по вопросу вмешательства в выборы в Румынии

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что готов приехать в Румынию и дать показания по вопросу возможного вмешательства в избирательный процесс в стране в... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T23:06:00+03:00

2025-05-20T23:06:00+03:00

2025-05-20T23:10:00+03:00

в мире

румыния

франция

павел дуров

никушор дан

кэлин джеорджеску

telegram

президентские выборы в румынии — 2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968767608_0:0:1081:608_1920x0_80_0_0_d1c3f9aa9afb65cda7d1c318f4e7dfa6.jpg

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что готов приехать в Румынию и дать показания по вопросу возможного вмешательства в избирательный процесс в стране в рамках обжалования итогов второго тура президентских выборов. В воскресенье в Румынии прошел второй тур выборов президента. После обработки 100% голосов данные ЦИК свидетельствуют, что мэр Бухареста Никушор Дан набрал 53,6% голосов, а лидер националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион - 46,4%. Симион признал свое поражение. Однако во вторник Симион заявил, что его партия намерена оспорить в Конституционном суде результаты второго тура выборов "по тем же причинам, по которым они отменили выборы в декабре". Президентские выборы в Румынии в 2025 году проходили на фоне политического кризиса, вызванного аннулированием результатов первого тура, состоявшегося в 2024 году, когда независимый кандидат Кэлин Джеорджеску одержал победу, но итоги голосования были отменены из-за предполагаемого вмешательства в избирательный процесс через социальные сети. Это решение вызвало протесты в стране и обвинения румынских властей в подавлении оппозиции, в том числе со стороны администрации США. "Я готов приехать и дать показания, если это поможет румынской демократии", - написал Дуров в соцсети X с репостом заявления экс-кандидата в президенты страны. В пятницу Джеордже Симион обвинил президента Франции Эммануэля Макрона в непосредственном вмешательстве в румынские выборы. По его словам, посол Франции ездил в регионы по всей стране, чтобы убедить руководителей и бизнесменов поддержать другого кандидата. Дуров в воскресенье сообщил, что к нему обратились "с просьбой заставить замолчать консерваторов в Румынии в преддверии президентских выборов". По его словам, просьба исходила от "западноевропейского правительства". Позднее он уточнил, что просьба поступила от главы французской разведки Николя Лернера. Дуров добавил, что "категорически отказался". В понедельник агентство Франс Пресс сообщило, что управление внешней безопасности Франции отрицает обвинения Дурова. При этом в разведуправлении подтвердили, что выходили на контакт с основателем Telegram в течение последних лет. Основатель Telegram после этого сообщил, что "основным объектом" встреч с французской разведкой оставалась геополитика.

https://ria.ru/20250520/rumyniya-2018108558.html

https://ria.ru/20250520/zakharova-2018071023.html

https://ria.ru/20250520/durov-1968735141.html

румыния

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, румыния, франция, павел дуров, никушор дан, кэлин джеорджеску, telegram, президентские выборы в румынии — 2025, джордже симион