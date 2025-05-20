Дуров готов дать показания по вопросу вмешательства в выборы в Румынии
Дуров готов дать показания в Румынии по вопросу вмешательства в выборы
Павел Дуров. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что готов приехать в Румынию и дать показания по вопросу возможного вмешательства в избирательный процесс в стране в рамках обжалования итогов второго тура президентских выборов.
В воскресенье в Румынии прошел второй тур выборов президента. После обработки 100% голосов данные ЦИК свидетельствуют, что мэр Бухареста Никушор Дан набрал 53,6% голосов, а лидер националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион - 46,4%. Симион признал свое поражение.
Однако во вторник Симион заявил, что его партия намерена оспорить в Конституционном суде результаты второго тура выборов "по тем же причинам, по которым они отменили выборы в декабре".
Президентские выборы в Румынии в 2025 году проходили на фоне политического кризиса, вызванного аннулированием результатов первого тура, состоявшегося в 2024 году, когда независимый кандидат Кэлин Джеорджеску одержал победу, но итоги голосования были отменены из-за предполагаемого вмешательства в избирательный процесс через социальные сети. Это решение вызвало протесты в стране и обвинения румынских властей в подавлении оппозиции, в том числе со стороны администрации США.
"Я готов приехать и дать показания, если это поможет румынской демократии", - написал Дуров в соцсети X с репостом заявления экс-кандидата в президенты страны.
В пятницу Джеордже Симион обвинил президента Франции Эммануэля Макрона в непосредственном вмешательстве в румынские выборы. По его словам, посол Франции ездил в регионы по всей стране, чтобы убедить руководителей и бизнесменов поддержать другого кандидата.
Дуров в воскресенье сообщил, что к нему обратились "с просьбой заставить замолчать консерваторов в Румынии в преддверии президентских выборов". По его словам, просьба исходила от "западноевропейского правительства". Позднее он уточнил, что просьба поступила от главы французской разведки Николя Лернера. Дуров добавил, что "категорически отказался".
В понедельник агентство Франс Пресс сообщило, что управление внешней безопасности Франции отрицает обвинения Дурова. При этом в разведуправлении подтвердили, что выходили на контакт с основателем Telegram в течение последних лет. Основатель Telegram после этого сообщил, что "основным объектом" встреч с французской разведкой оставалась геополитика.