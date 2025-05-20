Французские власти отклонили запрос Дурова о поездке в США, пишет Politico
Politico: Париж 12 мая отклонил запрос Дурова о поездке в США для переговоров
© Фото : страница Павла Дурова в соцсетиПавел Дуров
© Фото : страница Павла Дурова в соцсети
Павел Дуров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Французские власти 12 мая отклонили запрос основателя мессенджера Telegram Павла Дурова о поездке в США для "переговоров с инвестиционными фондами", сообщает европейское издание газеты Politico со ссылкой на прокуратуру Парижа.
"Французские власти отклонили запрос основателя Telegram Павла Дурова о поездке в США для "переговоров с инвестиционными фондами". Прокуратура Парижа сообщила Politico, что вынесла свое решение 12 мая "на том основании, что такая поездка не представляется необходимой или оправданной", - сообщает издание во вторник.
Дуров в прошлое воскресенье сообщил, что к нему обратились "с просьбой заставить замолчать консерваторов в Румынии в преддверии президентских выборов". По его словам, просьба исходила от "западноевропейского правительства". Позднее он уточнил, что просьба поступила от главы французской разведки Николя Лернера. Дуров добавил, что "категорически отказался".
Дуров был задержан в аэропорту Ле-Бурже 24 августа 2024 года. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, ему может грозить до 10 лет тюрьмы. Вечером 28 августа он был отпущен под залог в размере 5 миллионов евро. Ему было запрещено покидать территорию Франции.
В начале декабря Дуров впервые был допрошен по существу следственным судьей. Допрос продлился порядка 10 часов.
Как ранее адвокат Дурова Давид-Оливье Камински сообщил РИА Новости, расследование по делу против основателя Telegram во Франции продолжается, но дела идут все "лучше и лучше". При этом он отказался комментировать вопрос местонахождения предпринимателя, который покинул Францию 15 марта и направился в Дубай. Как ранее сообщили РИА Новости в прокуратуре Парижа, судебный контроль в его отношении был приостановлен до 7 апреля.