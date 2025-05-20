https://ria.ru/20250520/durov-2018048607.html

Французские власти отклонили запрос Дурова о поездке в США, пишет Politico

Французские власти отклонили запрос Дурова о поездке в США, пишет Politico - РИА Новости, 20.05.2025

Французские власти отклонили запрос Дурова о поездке в США, пишет Politico

Французские власти 12 мая отклонили запрос основателя мессенджера Telegram Павла Дурова о поездке в США для "переговоров с инвестиционными фондами", сообщает... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T13:51:00+03:00

2025-05-20T13:51:00+03:00

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Французские власти 12 мая отклонили запрос основателя мессенджера Telegram Павла Дурова о поездке в США для "переговоров с инвестиционными фондами", сообщает европейское издание газеты Politico со ссылкой на прокуратуру Парижа."Французские власти отклонили запрос основателя Telegram Павла Дурова о поездке в США для "переговоров с инвестиционными фондами". Прокуратура Парижа сообщила Politico, что вынесла свое решение 12 мая "на том основании, что такая поездка не представляется необходимой или оправданной", - сообщает издание во вторник.Дуров в прошлое воскресенье сообщил, что к нему обратились "с просьбой заставить замолчать консерваторов в Румынии в преддверии президентских выборов". По его словам, просьба исходила от "западноевропейского правительства". Позднее он уточнил, что просьба поступила от главы французской разведки Николя Лернера. Дуров добавил, что "категорически отказался".Дуров был задержан в аэропорту Ле-Бурже 24 августа 2024 года. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, ему может грозить до 10 лет тюрьмы. Вечером 28 августа он был отпущен под залог в размере 5 миллионов евро. Ему было запрещено покидать территорию Франции.В начале декабря Дуров впервые был допрошен по существу следственным судьей. Допрос продлился порядка 10 часов.Как ранее адвокат Дурова Давид-Оливье Камински сообщил РИА Новости, расследование по делу против основателя Telegram во Франции продолжается, но дела идут все "лучше и лучше". При этом он отказался комментировать вопрос местонахождения предпринимателя, который покинул Францию 15 марта и направился в Дубай. Как ранее сообщили РИА Новости в прокуратуре Парижа, судебный контроль в его отношении был приостановлен до 7 апреля.

https://ria.ru/20250520/durov-1968735141.html

https://ria.ru/20250519/durov-2017858161.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, павел дуров, франция, дубай, париж