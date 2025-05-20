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Объекты туристического притяжения создадут в Черкесске в честь 200-летия - РИА Новости, 20.05.2025
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Карачаево-Черкесская Республика
 
16:41 20.05.2025
https://ria.ru/20250520/cherkessk-2018083722.html
Объекты туристического притяжения создадут в Черкесске в честь 200-летия
Объекты туристического притяжения создадут в Черкесске в честь 200-летия - РИА Новости, 20.05.2025
Объекты туристического притяжения создадут в Черкесске в честь 200-летия
В центре Черкесска появятся объекты туристического притяжения в честь 200-летия города, сообщил глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов. РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T16:41:00+03:00
2025-05-20T16:41:00+03:00
карачаево-черкесская республика
черкесск
рашид темрезов
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. В центре Черкесска появятся объекты туристического притяжения в честь 200-летия города, сообщил глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов. Он отметил, что провел встречу с мэром Черкесска Алексеем Баскаевым и председателем городской думы Валерием Дедуком, на которой более подробно обсудили перспективы развития города и предложения по решению актуальных проблем. "В рамках празднования 200-летия Черкесска, которое по указу президента России Владимира Путина будет отмечаться в этом году, в республиканской столице впервые будет реализован проект по обустройству туристического центра в единой концепции. Это значит, в столице республики появится туристический центр с объектами туристического притяжения: на улицах города будут установлены флаговые указатели и информационные стенды, на домах - адресные таблички", - написал Темрезов в своем телеграм-канале. Он добавил, что для туристического центра будут разработаны малые архитектурные формы, вплоть до опор освещения, скамеек. А в парке "Зеленый остров" будет разработан детский игровой маршрут "Дикая природа Карачаево-Черкесии". "Все это сделает центр города удобным, интересным, привлекательным для жителей и гостей республиканской столицы", - резюмировал глава КЧР.
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черкесск, рашид темрезов, россия
Карачаево-Черкесская Республика, Черкесск, Рашид Темрезов, Россия
Объекты туристического притяжения создадут в Черкесске в честь 200-летия

Объекты туристического притяжения создадут в Черкесске в честь Дня города

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкГород Черкесск в Карачаево-Черкесии
Город Черкесск в Карачаево-Черкесии - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Город Черкесск в Карачаево-Черкесии
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. В центре Черкесска появятся объекты туристического притяжения в честь 200-летия города, сообщил глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов.
Он отметил, что провел встречу с мэром Черкесска Алексеем Баскаевым и председателем городской думы Валерием Дедуком, на которой более подробно обсудили перспективы развития города и предложения по решению актуальных проблем.
Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
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"В рамках празднования 200-летия Черкесска, которое по указу президента России Владимира Путина будет отмечаться в этом году, в республиканской столице впервые будет реализован проект по обустройству туристического центра в единой концепции. Это значит, в столице республики появится туристический центр с объектами туристического притяжения: на улицах города будут установлены флаговые указатели и информационные стенды, на домах - адресные таблички", - написал Темрезов в своем телеграм-канале.
Он добавил, что для туристического центра будут разработаны малые архитектурные формы, вплоть до опор освещения, скамеек. А в парке "Зеленый остров" будет разработан детский игровой маршрут "Дикая природа Карачаево-Черкесии".
"Все это сделает центр города удобным, интересным, привлекательным для жителей и гостей республиканской столицы", - резюмировал глава КЧР.
 
Карачаево-Черкесская РеспубликаЧеркесскРашид ТемрезовРоссия
 
 
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