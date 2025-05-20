Объекты туристического притяжения создадут в Черкесске в честь 200-летия
Объекты туристического притяжения создадут в Черкесске в честь Дня города
Город Черкесск в Карачаево-Черкесии
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. В центре Черкесска появятся объекты туристического притяжения в честь 200-летия города, сообщил глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов.
Он отметил, что провел встречу с мэром Черкесска Алексеем Баскаевым и председателем городской думы Валерием Дедуком, на которой более подробно обсудили перспективы развития города и предложения по решению актуальных проблем.
"В рамках празднования 200-летия Черкесска, которое по указу президента России Владимира Путина будет отмечаться в этом году, в республиканской столице впервые будет реализован проект по обустройству туристического центра в единой концепции. Это значит, в столице республики появится туристический центр с объектами туристического притяжения: на улицах города будут установлены флаговые указатели и информационные стенды, на домах - адресные таблички", - написал Темрезов в своем телеграм-канале.
Он добавил, что для туристического центра будут разработаны малые архитектурные формы, вплоть до опор освещения, скамеек. А в парке "Зеленый остров" будет разработан детский игровой маршрут "Дикая природа Карачаево-Черкесии".
"Все это сделает центр города удобным, интересным, привлекательным для жителей и гостей республиканской столицы", - резюмировал глава КЧР.