https://ria.ru/20250520/cherkessk-2018083722.html

Объекты туристического притяжения создадут в Черкесске в честь 200-летия

Объекты туристического притяжения создадут в Черкесске в честь 200-летия - РИА Новости, 20.05.2025

Объекты туристического притяжения создадут в Черкесске в честь 200-летия

В центре Черкесска появятся объекты туристического притяжения в честь 200-летия города, сообщил глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов. РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T16:41:00+03:00

2025-05-20T16:41:00+03:00

2025-05-20T16:41:00+03:00

карачаево-черкесская республика

черкесск

рашид темрезов

россия

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. В центре Черкесска появятся объекты туристического притяжения в честь 200-летия города, сообщил глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов. Он отметил, что провел встречу с мэром Черкесска Алексеем Баскаевым и председателем городской думы Валерием Дедуком, на которой более подробно обсудили перспективы развития города и предложения по решению актуальных проблем. "В рамках празднования 200-летия Черкесска, которое по указу президента России Владимира Путина будет отмечаться в этом году, в республиканской столице впервые будет реализован проект по обустройству туристического центра в единой концепции. Это значит, в столице республики появится туристический центр с объектами туристического притяжения: на улицах города будут установлены флаговые указатели и информационные стенды, на домах - адресные таблички", - написал Темрезов в своем телеграм-канале. Он добавил, что для туристического центра будут разработаны малые архитектурные формы, вплоть до опор освещения, скамеек. А в парке "Зеленый остров" будет разработан детский игровой маршрут "Дикая природа Карачаево-Черкесии". "Все это сделает центр города удобным, интересным, привлекательным для жителей и гостей республиканской столицы", - резюмировал глава КЧР.

https://ria.ru/20250515/kazan-2017226414.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

черкесск, рашид темрезов, россия