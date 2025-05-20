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Путин и Трамп при разговоре обсудили тему боевого братства СССР и США - РИА Новости, 20.05.2025
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13:18 20.05.2025 (обновлено: 13:30 20.05.2025)
https://ria.ru/20250520/bratstvo-2018042188.html
Путин и Трамп при разговоре обсудили тему боевого братства СССР и США
Путин и Трамп при разговоре обсудили тему боевого братства СССР и США - РИА Новости, 20.05.2025
Путин и Трамп при разговоре обсудили тему боевого братства СССР и США
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в ходе состоявшегося в понедельник телефонного разговора уделили особое внимание теме боевого братства РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T13:18:00+03:00
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МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в ходе состоявшегося в понедельник телефонного разговора уделили особое внимание теме боевого братства СССР и США в годы Второй мировой войны, американский лидер выразил сожаление, что Вашингтон и Москва сегодня далеки друг от друга, а Путин напомнил о действиях Украины накануне Дня Победы, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков."Лидеры много и с теплотой говорили о том, что наши страны были союзниками во время Второй мировой войны, вместе сражались против нацистской Германии и милитаристской Японии. Трамп помнит об этом боевом братстве и с сожалением говорил о том, что по странным обстоятельствам наши страны сегодня не только не вместе, но и весьма далеки друг от друга", - сказал Ушаков.По его словам, президент США также отметил, что он "глубоко впечатлен тем, какой ценой была завоевана эта Победа"."Трамп поделился, что когда он говорит об этом, то в Америке ему многие просто не верят, но факт остается фактом: русские принесли в жертву свои жизни больше всех", - процитировал президента США Ушаков.Как отметил представитель Кремля, в ходе телефонного разговора с подачи Трампа "лидеры обсудили также личность американского генерала (Дугласа) Макартура, отметили прозорливость его оценок, вспомнив, что он в свое время предупреждал об опасности возрождения агрессивного милитаризма".
https://ria.ru/20250520/razgovor-2017989710.html
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ссср, сша, боевое братство, в мире, россия, дональд трамп, владимир путин, юрий ушаков
СССР, США, Боевое братство, В мире, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин, Юрий Ушаков
Путин и Трамп при разговоре обсудили тему боевого братства СССР и США

Ушаков: Путин и Трамп в разговоре уделили внимание боевому братству СССР и США

© Фото : Администрация Президента РоссииПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© Фото : Администрация Президента России
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в ходе состоявшегося в понедельник телефонного разговора уделили особое внимание теме боевого братства СССР и США в годы Второй мировой войны, американский лидер выразил сожаление, что Вашингтон и Москва сегодня далеки друг от друга, а Путин напомнил о действиях Украины накануне Дня Победы, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Лидеры много и с теплотой говорили о том, что наши страны были союзниками во время Второй мировой войны, вместе сражались против нацистской Германии и милитаристской Японии. Трамп помнит об этом боевом братстве и с сожалением говорил о том, что по странным обстоятельствам наши страны сегодня не только не вместе, но и весьма далеки друг от друга", - сказал Ушаков.
Дональд Трамп и Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
В Европе назвали разговор Путина и Трампа победой России, пишет FT
Вчера, 09:13
По его словам, президент США также отметил, что он "глубоко впечатлен тем, какой ценой была завоевана эта Победа".
"Трамп поделился, что когда он говорит об этом, то в Америке ему многие просто не верят, но факт остается фактом: русские принесли в жертву свои жизни больше всех", - процитировал президента США Ушаков.
Как отметил представитель Кремля, в ходе телефонного разговора с подачи Трампа "лидеры обсудили также личность американского генерала (Дугласа) Макартура, отметили прозорливость его оценок, вспомнив, что он в свое время предупреждал об опасности возрождения агрессивного милитаризма".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
Надежды Европы разрушены: Трамп отказывается идти на войну с Путиным
Вчера, 10:12
 
СССРСШАБоевое братствоВ миреРоссияДональд ТрампВладимир ПутинЮрий Ушаков
 
 
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