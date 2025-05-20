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Бастрыкин назвал число получивших гражданство, находящихся на СВО - РИА Новости, 20.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
15:30 20.05.2025
https://ria.ru/20250520/bastrykin-2018069418.html
Бастрыкин назвал число получивших гражданство, находящихся на СВО
Бастрыкин назвал число получивших гражданство, находящихся на СВО - РИА Новости, 20.05.2025
Бастрыкин назвал число получивших гражданство, находящихся на СВО
На передовой в зоне СВО находятся 20 тысяч натурализованных граждан России, сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T15:30:00+03:00
2025-05-20T15:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
александр бастрыкин
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
следственный комитет россии (ск рф)
мигранты
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. На передовой в зоне СВО находятся 20 тысяч натурализованных граждан России, сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. "Наше военное следственное управление уполномочено мною проводить регулярные рейды (вместе с МВД, Росгвардией – ред.) по тем местам, где находятся мигранты… Мы отлавливаем… иностранцев, которые получили российское гражданство, но не встали на воинский учет, хотя обязаны это сделать. Мы отловили уже 80 тысяч вот таких граждан России, которые не то что на передовую, они в военкомат не хотят сходить… Поставили на воинский учет, и уже 20 тысяч молодых граждан России, которым почему-то не нравится жить в Узбекистане, Таджикистане, Кыргызстане, находятся на передовой", - сказал Бастрыкин на полях ПМЮФ. Председатель СК РФ отметил, что беседовал на мероприятии по случаю юбилея создания военных следственных органов с несколькими бойцами, участвовавшими в операции "Поток" в Курской области. "Когда закончилось общее мероприятие, я пригласил этих трех бойцов на чашку чая. Попросил представиться. Значит, один калмык, кто участвовал в операции, тяжелейшей операции, (второй - ред.) русский. И как вы думаете, кто еще? Таджик. У него орден "За мужество", - сказал Бастрыкин. Бастрыкин пояснил, что боец из Таджикистана получил гражданство РФ, заключив контракт с Минобороны. XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.
https://ria.ru/20250520/prestupleniya-2018048038.html
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россия, александр бастрыкин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), следственный комитет россии (ск рф), мигранты
Специальная военная операция на Украине, Россия, Александр Бастрыкин, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Следственный комитет России (СК РФ), Мигранты
Бастрыкин назвал число получивших гражданство, находящихся на СВО

Бастрыкин: в зоне СВО находятся 20 тысяч натурализованных граждан России

© Фото : Пресс-служба СК РФПредседатель СК РФ Александр Бастрыкин
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© Фото : Пресс-служба СК РФ
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. На передовой в зоне СВО находятся 20 тысяч натурализованных граждан России, сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.
"Наше военное следственное управление уполномочено мною проводить регулярные рейды (вместе с МВД, Росгвардией – ред.) по тем местам, где находятся мигранты… Мы отлавливаем… иностранцев, которые получили российское гражданство, но не встали на воинский учет, хотя обязаны это сделать. Мы отловили уже 80 тысяч вот таких граждан России, которые не то что на передовую, они в военкомат не хотят сходить… Поставили на воинский учет, и уже 20 тысяч молодых граждан России, которым почему-то не нравится жить в Узбекистане, Таджикистане, Кыргызстане, находятся на передовой", - сказал Бастрыкин на полях ПМЮФ.
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Председатель СК РФ отметил, что беседовал на мероприятии по случаю юбилея создания военных следственных органов с несколькими бойцами, участвовавшими в операции "Поток" в Курской области.
"Когда закончилось общее мероприятие, я пригласил этих трех бойцов на чашку чая. Попросил представиться. Значит, один калмык, кто участвовал в операции, тяжелейшей операции, (второй - ред.) русский. И как вы думаете, кто еще? Таджик. У него орден "За мужество", - сказал Бастрыкин.
Бастрыкин пояснил, что боец из Таджикистана получил гражданство РФ, заключив контракт с Минобороны.
XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияАлександр БастрыкинФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Следственный комитет России (СК РФ)Мигранты
 
 
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