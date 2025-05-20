https://ria.ru/20250520/bastrykin-2018069418.html
Бастрыкин назвал число получивших гражданство, находящихся на СВО
Бастрыкин назвал число получивших гражданство, находящихся на СВО - РИА Новости, 20.05.2025
Бастрыкин назвал число получивших гражданство, находящихся на СВО
На передовой в зоне СВО находятся 20 тысяч натурализованных граждан России, сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T15:30:00+03:00
2025-05-20T15:30:00+03:00
2025-05-20T15:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
александр бастрыкин
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. На передовой в зоне СВО находятся 20 тысяч натурализованных граждан России, сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. "Наше военное следственное управление уполномочено мною проводить регулярные рейды (вместе с МВД, Росгвардией – ред.) по тем местам, где находятся мигранты… Мы отлавливаем… иностранцев, которые получили российское гражданство, но не встали на воинский учет, хотя обязаны это сделать. Мы отловили уже 80 тысяч вот таких граждан России, которые не то что на передовую, они в военкомат не хотят сходить… Поставили на воинский учет, и уже 20 тысяч молодых граждан России, которым почему-то не нравится жить в Узбекистане, Таджикистане, Кыргызстане, находятся на передовой", - сказал Бастрыкин на полях ПМЮФ. Председатель СК РФ отметил, что беседовал на мероприятии по случаю юбилея создания военных следственных органов с несколькими бойцами, участвовавшими в операции "Поток" в Курской области. "Когда закончилось общее мероприятие, я пригласил этих трех бойцов на чашку чая. Попросил представиться. Значит, один калмык, кто участвовал в операции, тяжелейшей операции, (второй - ред.) русский. И как вы думаете, кто еще? Таджик. У него орден "За мужество", - сказал Бастрыкин. Бастрыкин пояснил, что боец из Таджикистана получил гражданство РФ, заключив контракт с Минобороны. XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.
https://ria.ru/20250520/prestupleniya-2018048038.html
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россия, александр бастрыкин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), следственный комитет россии (ск рф), мигранты
Специальная военная операция на Украине, Россия, Александр Бастрыкин, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Следственный комитет России (СК РФ), Мигранты
Бастрыкин назвал число получивших гражданство, находящихся на СВО
Бастрыкин: в зоне СВО находятся 20 тысяч натурализованных граждан России