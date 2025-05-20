https://ria.ru/20250520/bastrykin-2018061504.html

Работодатели должны обеспечивать мигрантов жильем, заявил Бастрыкин

Работодатели должны обеспечивать мигрантов жильем, заявил Бастрыкин - РИА Новости, 20.05.2025

Работодатели должны обеспечивать мигрантов жильем, заявил Бастрыкин

Отечественные предприниматели, принимающие на работу мигрантов, обязаны обеспечивать их жильем, медобслуживанием, заявил председатель СК РФ Александр Бастрыкин. РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T14:54:00+03:00

2025-05-20T14:54:00+03:00

2025-05-20T14:54:00+03:00

общество

россия

санкт-петербург

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Отечественные предприниматели, принимающие на работу мигрантов, обязаны обеспечивать их жильем, медобслуживанием, заявил председатель СК РФ Александр Бастрыкин. "Надо, чтобы наши бизнесмены – те, которые завозят мигрантов и полагают, что без них мы погибнем, (предоставляли им за свой счет – ред.) – жилье, страхование, медицинское обслуживание, обязательное заключение контракта иностранного рабочего (с работодателем – ред.)", - сказал он на полях ПМЮФ. Бастрыкин добавил, что контракт c иностранцем должен быть заключен не более чем на год. "И по окончании трудового соглашения… он (мигрант – ред.) убывает к себе на родину", - сказал Бастрыкин. XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.

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общество, россия, санкт-петербург, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)