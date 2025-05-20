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Мигрантская преступность в России сократилась почти на 1 процент - РИА Новости, 20.05.2025
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14:37 20.05.2025
https://ria.ru/20250520/bastrykin-2018058796.html
Мигрантская преступность в России сократилась почти на 1 процент
Мигрантская преступность в России сократилась почти на 1 процент - РИА Новости, 20.05.2025
Мигрантская преступность в России сократилась почти на 1 процент
Количество преступлений, совершенных мигрантами в 2024 году в России, сократилось почти на 1% по сравнению с предыдущим годом, сообщил председатель СК РФ... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T14:37:00+03:00
2025-05-20T14:37:00+03:00
россия
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
общество
мигранты
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Количество преступлений, совершенных мигрантами в 2024 году в России, сократилось почти на 1% по сравнению с предыдущим годом, сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин на ПМЮФ. "В 2024 году наблюдалась тенденция к сокращению преступности мигрантов на 0,9%. В абсолютных цифрах: 38 936 преступлений в 2023 году, в 2024 - 38 578 преступлений", -сказал он на сессии "Все флаги в гости к нам? Правовые вызовы миграционного регулирования". Председатель СК РФ также отметил, что по итогам первых трех месяцев 2025 года отмечается рост преступлений, совершенных иностранцами, на 15%. XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.
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россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, общество, мигранты
Россия, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Общество, Мигранты
Мигрантская преступность в России сократилась почти на 1 процент

Бастрыкин: мигрантская преступность сократилась почти на 1 процент в 2024 году

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Количество преступлений, совершенных мигрантами в 2024 году в России, сократилось почти на 1% по сравнению с предыдущим годом, сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин на ПМЮФ.
"В 2024 году наблюдалась тенденция к сокращению преступности мигрантов на 0,9%. В абсолютных цифрах: 38 936 преступлений в 2023 году, в 2024 - 38 578 преступлений", -сказал он на сессии "Все флаги в гости к нам? Правовые вызовы миграционного регулирования".
Председатель СК РФ также отметил, что по итогам первых трех месяцев 2025 года отмечается рост преступлений, совершенных иностранцами, на 15%.
XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.
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РоссияАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)ПроисшествияОбществоМигранты
 
 
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