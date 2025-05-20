https://ria.ru/20250520/bastrykin-2018058796.html

Мигрантская преступность в России сократилась почти на 1 процент

Мигрантская преступность в России сократилась почти на 1 процент - РИА Новости, 20.05.2025

Мигрантская преступность в России сократилась почти на 1 процент

Количество преступлений, совершенных мигрантами в 2024 году в России, сократилось почти на 1% по сравнению с предыдущим годом, сообщил председатель СК РФ... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T14:37:00+03:00

2025-05-20T14:37:00+03:00

2025-05-20T14:37:00+03:00

россия

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

общество

мигранты

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Количество преступлений, совершенных мигрантами в 2024 году в России, сократилось почти на 1% по сравнению с предыдущим годом, сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин на ПМЮФ. "В 2024 году наблюдалась тенденция к сокращению преступности мигрантов на 0,9%. В абсолютных цифрах: 38 936 преступлений в 2023 году, в 2024 - 38 578 преступлений", -сказал он на сессии "Все флаги в гости к нам? Правовые вызовы миграционного регулирования". Председатель СК РФ также отметил, что по итогам первых трех месяцев 2025 года отмечается рост преступлений, совершенных иностранцами, на 15%. XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.

https://ria.ru/20250520/uscherb-2018055015.html

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россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, общество, мигранты