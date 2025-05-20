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Свыше двух тысяч человек проходят потерпевшими по делу о "Крокусе" - РИА Новости, 20.05.2025
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13:47 20.05.2025 (обновлено: 14:03 20.05.2025)
https://ria.ru/20250520/bastrykin-2018047876.html
Свыше двух тысяч человек проходят потерпевшими по делу о "Крокусе"
Свыше двух тысяч человек проходят потерпевшими по делу о "Крокусе" - РИА Новости, 20.05.2025
Свыше двух тысяч человек проходят потерпевшими по делу о "Крокусе"
По делу о теракте в "Крокус сити холле" проходят потерпевшими свыше 2,3 тыс человек, скоро дело будет направлено в суд, сообщил на ПМЮФ председатель СК РФ... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T13:47:00+03:00
2025-05-20T14:03:00+03:00
крокус
происшествия
россия
санкт-петербург
красногорск
александр бастрыкин
крокус сити холл
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. По делу о теракте в "Крокус сити холле" проходят потерпевшими свыше 2,3 тыс человек, скоро дело будет направлено в суд, сообщил на ПМЮФ председатель СК РФ Александр Бастрыкин."Крокус сити холл", теракт совершили таджики-мигранты. Мы быстро отреагировали на это преступление... на сегодняшний день 19 человек арестовано, по делу проходят потерпевшими 2307 человек... уголовное дело насчитывает 500 томов", - сказал он на сессии "Все флаги в гости к нам? Правовые вызовы миграционного регулирования".XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 146 человек.
https://ria.ru/20250430/krokus-2014244522.html
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крокус, происшествия, россия, санкт-петербург, красногорск, александр бастрыкин, крокус сити холл, следственный комитет россии (ск рф), теракт в "крокус сити холле" – радио sputnik, петербургский юридический форум — 2025
Крокус, Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Красногорск, Александр Бастрыкин, Крокус Сити Холл, Следственный комитет России (СК РФ), Теракт в "Крокус Сити Холле" – Радио Sputnik, Петербургский юридический форум — 2025
Свыше двух тысяч человек проходят потерпевшими по делу о "Крокусе"

Бастрыкин: 2,3 тысяч человек проходят потерпевшими по делу о теракте в "Крокусе"

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСгоревшее здание "Крокус Сити Холла"
Сгоревшее здание Крокус Сити Холла - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Сгоревшее здание "Крокус Сити Холла". Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. По делу о теракте в "Крокус сити холле" проходят потерпевшими свыше 2,3 тыс человек, скоро дело будет направлено в суд, сообщил на ПМЮФ председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
"Крокус сити холл", теракт совершили таджики-мигранты. Мы быстро отреагировали на это преступление... на сегодняшний день 19 человек арестовано, по делу проходят потерпевшими 2307 человек... уголовное дело насчитывает 500 томов", - сказал он на сессии "Все флаги в гости к нам? Правовые вызовы миграционного регулирования".
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XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 146 человек.
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КрокусПроисшествияРоссияСанкт-ПетербургКрасногорскАлександр БастрыкинКрокус Сити ХоллСледственный комитет России (СК РФ)Теракт в "Крокус Сити Холле" – Радио SputnikПетербургский юридический форум — 2025
 
 
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