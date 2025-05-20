https://ria.ru/20250520/bastrykin-2018047876.html

Свыше двух тысяч человек проходят потерпевшими по делу о "Крокусе"

Свыше двух тысяч человек проходят потерпевшими по делу о "Крокусе" - РИА Новости, 20.05.2025

Свыше двух тысяч человек проходят потерпевшими по делу о "Крокусе"

По делу о теракте в "Крокус сити холле" проходят потерпевшими свыше 2,3 тыс человек, скоро дело будет направлено в суд, сообщил на ПМЮФ председатель СК РФ... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T13:47:00+03:00

2025-05-20T13:47:00+03:00

2025-05-20T14:03:00+03:00

крокус

происшествия

россия

санкт-петербург

красногорск

александр бастрыкин

крокус сити холл

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. По делу о теракте в "Крокус сити холле" проходят потерпевшими свыше 2,3 тыс человек, скоро дело будет направлено в суд, сообщил на ПМЮФ председатель СК РФ Александр Бастрыкин."Крокус сити холл", теракт совершили таджики-мигранты. Мы быстро отреагировали на это преступление... на сегодняшний день 19 человек арестовано, по делу проходят потерпевшими 2307 человек... уголовное дело насчитывает 500 томов", - сказал он на сессии "Все флаги в гости к нам? Правовые вызовы миграционного регулирования".XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 146 человек.

https://ria.ru/20250430/krokus-2014244522.html

https://ria.ru/20250506/rossija-2015324043.html

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