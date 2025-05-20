https://ria.ru/20250520/agent-2018070019.html

Замглавы Минюста предложил организовать добровольную регистрацию иноагентов

Замглавы Минюста предложил организовать добровольную регистрацию иноагентов - РИА Новости, 20.05.2025

Замглавы Минюста предложил организовать добровольную регистрацию иноагентов

В России необходимо создать условия, чтобы люди, которые подпадают под статус иностранного агента, добровольно приходили для регистрации в соответствующем... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T15:33:00+03:00

2025-05-20T15:33:00+03:00

2025-05-20T15:33:00+03:00

общество

россия

америка

сша

олег свириденко

петербургский юридический форум — 2025

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая – РИА Новости. В России необходимо создать условия, чтобы люди, которые подпадают под статус иностранного агента, добровольно приходили для регистрации в соответствующем реестре, сообщил на Петербургском международном юридическом форуме замминистра юстиции РФ Олег Свириденко. "Создать некие стимулы для вхождения в статус (иностранного агента - ред.) уже пора… У нас с 2012 года по 2025 990 субъектов, могу ошибиться на 2-3, а в Америке за 10 тысяч за тот же период времени. И как вы понимаете, большая часть - добровольцы. Так давайте, может, и нашим иноагентам создадим условия для того, чтобы они добровольно приходили к нам, заявляя о своей негативной деятельности в отношении нашего государства. Потому что этот вред никакой эксперт оценить не может... Пусть они сами к нам придут в этот реестр", - сказал он. Свириденко напомнил, что в России законодательство за нарушение закона об иноагентах в первом случае предусматривает штраф для физических лиц, тогда как в США за нарушение похожего закона грозит тюремный срок. XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.

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общество, россия, америка, сша, олег свириденко, петербургский юридический форум — 2025