https://ria.ru/20250520/aeroflot-2018076568.html

В России обяжут авиакомпании размещать рядом родителей и детей

В России обяжут авиакомпании размещать рядом родителей и детей - РИА Новости, 20.05.2025

В России обяжут авиакомпании размещать рядом родителей и детей

Авиакомпании РФ вскоре будут обязаны размещать на борту самолета родителей и всех их детей на соседних местах в непосредственной близости друг от друга, если в... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T16:01:00+03:00

2025-05-20T16:01:00+03:00

2025-05-20T16:01:00+03:00

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Авиакомпании РФ вскоре будут обязаны размещать на борту самолета родителей и всех их детей на соседних местах в непосредственной близости друг от друга, если в блоке кресел для этого недостаточно мест, сообщила директор юридического департамента "Аэрофлота" Анна Хомякова на XIII Петербургском международном юридическом форуме. Минтранс РФ в прошлом году вместе с авиакомпаниями реализовал инициативу по размещению детей рядом с родителями в самолетах. Основной принцип рассадки - один ребенок рядом с одним взрослым в одном ряду, не разделенном проходами. Этот приказ вступил в силу 20 января. "В начале этого года были согласованы дополнительные преимущества для пассажиров с детьми. При наличии двух и более детей и отсутствии достаточного количества мест в блоке кресел допускается предоставление пассажирам соседних мест в непосредственной близости друг от друга. Все эти положения либо уже закреплены, либо в ближайшее время будут внесены в законодательство и будут подлежать обязательному применению авиакомпаниями", - сообщила Хомякова. XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.

https://ria.ru/20250519/rosaviatsija-2017746892.html

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общество, россия, аэрофлот, туризм, новости - туризм, авиакомпании