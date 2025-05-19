https://ria.ru/20250519/zarplata-2017738771.html

Эксперт рассказала, кто в России зарабатывает более 300 тысяч в месяц

Эксперт рассказала, кто в России зарабатывает более 300 тысяч в месяц - РИА Новости, 19.05.2025

Эксперт рассказала, кто в России зарабатывает более 300 тысяч в месяц

В России более 300 тысяч рублей в месяц зарабатывают токари высокого разряда, пилоты, стоматологи-имплантологи, топ-менеджеры и многие другие специалисты, об... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T03:15:00+03:00

2025-05-19T03:15:00+03:00

2025-05-19T10:53:00+03:00

общество

россия

зарплата

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зулия лоикова

социальный навигатор

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. В России более 300 тысяч рублей в месяц зарабатывают токари высокого разряда, пилоты, стоматологи-имплантологи, топ-менеджеры и многие другие специалисты, об этом агентству "Прайм" рассказала независимый HR-специалист Зулия Лоикова.По ее словам, топ-менеджеры и руководители подразделений, генеральные директора средних и крупных компаний, особенно в Москве, нефтегазовой сфере, IT и финансах ежемесячно получают 350 и более тысяч рублей."Также очень хорошо зарабатывают IT-специалисты высокого уровня. Senior-разработчики (Golang, Java, Python, C++) в топовых компаниях (Яндекс, Тинькофф, VK, зарубежные заказчики) получают 300-450 тысяч рублей. Архитекторы ПО, DevOps-инженеры, Data Scientists с опытом 5 и более лет зарабатывают 330-450 тысяч рублей", — рассказала эксперт.Хирурги высокой квалификации в платных клиниках получают 300-500 тысяч рублей, а стоматологи-имплантологи (собственная практика) — от 500 тысяч до 1 миллиона рублей и выше. Зарплата врачей-косметологов в премиальном сегменте составляет 300-400 тысяч рублей.Среди высокооплачиваемых профессий также управляющие в банках, инвестиционных фондах, специалисты по кибербезопасности, квалифицированные бухгалтеры/аудиторы в международных компаниях, специалисты по performance-маркетингу, пилоты гражданской авиации и токари высокого разряда, указала Лоикова.

https://ria.ru/20250513/pensiya-2016588735.html

https://ria.ru/20250402/rabota-2008781121.html

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общество, россия, зарплата, работа, зулия лоикова, социальный навигатор, кем стать