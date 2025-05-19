https://ria.ru/20250519/vsu-2017764501.html

Гладков рассказал об украинских атаках на Белгородскую область

Гладков рассказал об украинских атаках на Белгородскую область - РИА Новости, 19.05.2025

Гладков рассказал об украинских атаках на Белгородскую область

Украинские военные за прошедшие сутки атаковали территорию 11 районов Белгородской области более 80 беспилотниками, пострадали два человека, они находятся в... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T09:07:00+03:00

2025-05-19T09:07:00+03:00

2025-05-19T09:07:00+03:00

специальная военная операция на украине

вячеслав гладков

белгородская область

украина

шебекино

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932949578_0:63:1133:700_1920x0_80_0_0_139bb6d69de6a61382367845b8108223.jpg

БЕЛГОРОД, 19 мая - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали территорию 11 районов Белгородской области более 80 беспилотниками, пострадали два человека, они находятся в тяжелом состоянии, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По информации губернатора, за минувшие сутки 37 населенных пунктов попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 99 снарядов и зафиксированы атаки 82 беспилотниками, из них 41 дрон был сбит. За отчетный период различные повреждения выявлены в 11 частных домовладениях, сельхозпредприятии, техническом помещении, складе, одной единице спецтехнике и 13 транспортных средствах. "В Валуйском муниципальном округе по городу Валуйки, сёлам Двулучное, Долгое, Казинка, Кукуевка, Насоново, Подгорное, Солоти и Тимоново нанесены удары 24 беспилотников, 12 из которых подавлены и сбиты. На участке дороги Казинка - Борки в результате атаки дрона по автомобилю ранен мирный житель. Мужчину госпитализировали в областную клиническую больницу. По оценке медиков, состояние тяжёлое", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что в Белгородском районе 9 населенных пунктов подверглись атакам 14 беспилотников. В Борисовском районе посёлок Борисовка и село Берёзовка сегодня ночью подверглись атакам двух беспилотников. В Волоконовском районе село Тишанка и хутор Екатериновка подверглись обстрелу, в ходе которого выпущено 4 боеприпаса, и атакам 2 дронов. В Грайворонском округе по посёлку Горьковский выпущено 7 боеприпасов, село Новостроевка-Первая атаковано одним беспилотником. В Краснояружском районе шесть населенных пунктов подверглись обстрелам, в ходе которых выпущено 88 боеприпасов, и атакам 3 беспилотников. Над Губкинским, Новооскольским, Старооскольским округами и Чернянским районом системой ПВО сбиты 19 беспилотников. "В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, селам Вознесеновка, Мешковое, Муром, Новая Таволжанка и хутору Марьино совершены атаки 16 беспилотников, из которых 8 подавлены и сбиты... Сегодня утром в городе Шебекино от удара беспилотника по автобусу ранен водитель. Пострадавший в тяжёлом состоянии доставлен в Шебекинскую ЦРБ", - уточнил губернатор. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20250519/vsu-2017754223.html

белгородская область

украина

шебекино

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вячеслав гладков, белгородская область, украина, шебекино, происшествия