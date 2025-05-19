Гладков рассказал об украинских атаках на Белгородскую область
ВСУ атаковали 11 районов Белгородской области более 80 дронами за сутки
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса
Фрагмент боеприпаса. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 19 мая - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали территорию 11 районов Белгородской области более 80 беспилотниками, пострадали два человека, они находятся в тяжелом состоянии, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувшие сутки 37 населенных пунктов попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 99 снарядов и зафиксированы атаки 82 беспилотниками, из них 41 дрон был сбит. За отчетный период различные повреждения выявлены в 11 частных домовладениях, сельхозпредприятии, техническом помещении, складе, одной единице спецтехнике и 13 транспортных средствах.
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"В Валуйском муниципальном округе по городу Валуйки, сёлам Двулучное, Долгое, Казинка, Кукуевка, Насоново, Подгорное, Солоти и Тимоново нанесены удары 24 беспилотников, 12 из которых подавлены и сбиты. На участке дороги Казинка - Борки в результате атаки дрона по автомобилю ранен мирный житель. Мужчину госпитализировали в областную клиническую больницу. По оценке медиков, состояние тяжёлое", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в Белгородском районе 9 населенных пунктов подверглись атакам 14 беспилотников. В Борисовском районе посёлок Борисовка и село Берёзовка сегодня ночью подверглись атакам двух беспилотников. В Волоконовском районе село Тишанка и хутор Екатериновка подверглись обстрелу, в ходе которого выпущено 4 боеприпаса, и атакам 2 дронов. В Грайворонском округе по посёлку Горьковский выпущено 7 боеприпасов, село Новостроевка-Первая атаковано одним беспилотником. В Краснояружском районе шесть населенных пунктов подверглись обстрелам, в ходе которых выпущено 88 боеприпасов, и атакам 3 беспилотников. Над Губкинским, Новооскольским, Старооскольским округами и Чернянским районом системой ПВО сбиты 19 беспилотников.
"В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, селам Вознесеновка, Мешковое, Муром, Новая Таволжанка и хутору Марьино совершены атаки 16 беспилотников, из которых 8 подавлены и сбиты... Сегодня утром в городе Шебекино от удара беспилотника по автобусу ранен водитель. Пострадавший в тяжёлом состоянии доставлен в Шебекинскую ЦРБ", - уточнил губернатор.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.