Рейтинг@Mail.ru
Гладков рассказал об украинских атаках на Белгородскую область - РИА Новости, 19.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:07 19.05.2025
https://ria.ru/20250519/vsu-2017764501.html
Гладков рассказал об украинских атаках на Белгородскую область
Гладков рассказал об украинских атаках на Белгородскую область - РИА Новости, 19.05.2025
Гладков рассказал об украинских атаках на Белгородскую область
Украинские военные за прошедшие сутки атаковали территорию 11 районов Белгородской области более 80 беспилотниками, пострадали два человека, они находятся в... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T09:07:00+03:00
2025-05-19T09:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
вячеслав гладков
белгородская область
украина
шебекино
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932949578_0:63:1133:700_1920x0_80_0_0_139bb6d69de6a61382367845b8108223.jpg
БЕЛГОРОД, 19 мая - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали территорию 11 районов Белгородской области более 80 беспилотниками, пострадали два человека, они находятся в тяжелом состоянии, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По информации губернатора, за минувшие сутки 37 населенных пунктов попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 99 снарядов и зафиксированы атаки 82 беспилотниками, из них 41 дрон был сбит. За отчетный период различные повреждения выявлены в 11 частных домовладениях, сельхозпредприятии, техническом помещении, складе, одной единице спецтехнике и 13 транспортных средствах. "В Валуйском муниципальном округе по городу Валуйки, сёлам Двулучное, Долгое, Казинка, Кукуевка, Насоново, Подгорное, Солоти и Тимоново нанесены удары 24 беспилотников, 12 из которых подавлены и сбиты. На участке дороги Казинка - Борки в результате атаки дрона по автомобилю ранен мирный житель. Мужчину госпитализировали в областную клиническую больницу. По оценке медиков, состояние тяжёлое", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что в Белгородском районе 9 населенных пунктов подверглись атакам 14 беспилотников. В Борисовском районе посёлок Борисовка и село Берёзовка сегодня ночью подверглись атакам двух беспилотников. В Волоконовском районе село Тишанка и хутор Екатериновка подверглись обстрелу, в ходе которого выпущено 4 боеприпаса, и атакам 2 дронов. В Грайворонском округе по посёлку Горьковский выпущено 7 боеприпасов, село Новостроевка-Первая атаковано одним беспилотником. В Краснояружском районе шесть населенных пунктов подверглись обстрелам, в ходе которых выпущено 88 боеприпасов, и атакам 3 беспилотников. Над Губкинским, Новооскольским, Старооскольским округами и Чернянским районом системой ПВО сбиты 19 беспилотников. "В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, селам Вознесеновка, Мешковое, Муром, Новая Таволжанка и хутору Марьино совершены атаки 16 беспилотников, из которых 8 подавлены и сбиты... Сегодня утром в городе Шебекино от удара беспилотника по автобусу ранен водитель. Пострадавший в тяжёлом состоянии доставлен в Шебекинскую ЦРБ", - уточнил губернатор. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20250519/vsu-2017754223.html
белгородская область
украина
шебекино
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932949578_167:0:1100:700_1920x0_80_0_0_a716b175cacc428a692ee82bff3da4b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вячеслав гладков, белгородская область, украина, шебекино, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Вячеслав Гладков, Белгородская область, Украина, Шебекино, Происшествия
Гладков рассказал об украинских атаках на Белгородскую область

ВСУ атаковали 11 районов Белгородской области более 80 дронами за сутки

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса
Фрагмент боеприпаса - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
Перейти в медиабанк
Фрагмент боеприпаса. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГОРОД, 19 мая - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали территорию 11 районов Белгородской области более 80 беспилотниками, пострадали два человека, они находятся в тяжелом состоянии, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувшие сутки 37 населенных пунктов попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 99 снарядов и зафиксированы атаки 82 беспилотниками, из них 41 дрон был сбит. За отчетный период различные повреждения выявлены в 11 частных домовладениях, сельхозпредприятии, техническом помещении, складе, одной единице спецтехнике и 13 транспортных средствах.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
"В Валуйском муниципальном округе по городу Валуйки, сёлам Двулучное, Долгое, Казинка, Кукуевка, Насоново, Подгорное, Солоти и Тимоново нанесены удары 24 беспилотников, 12 из которых подавлены и сбиты. На участке дороги Казинка - Борки в результате атаки дрона по автомобилю ранен мирный житель. Мужчину госпитализировали в областную клиническую больницу. По оценке медиков, состояние тяжёлое", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в Белгородском районе 9 населенных пунктов подверглись атакам 14 беспилотников. В Борисовском районе посёлок Борисовка и село Берёзовка сегодня ночью подверглись атакам двух беспилотников. В Волоконовском районе село Тишанка и хутор Екатериновка подверглись обстрелу, в ходе которого выпущено 4 боеприпаса, и атакам 2 дронов. В Грайворонском округе по посёлку Горьковский выпущено 7 боеприпасов, село Новостроевка-Первая атаковано одним беспилотником. В Краснояружском районе шесть населенных пунктов подверглись обстрелам, в ходе которых выпущено 88 боеприпасов, и атакам 3 беспилотников. Над Губкинским, Новооскольским, Старооскольским округами и Чернянским районом системой ПВО сбиты 19 беспилотников.
"В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, селам Вознесеновка, Мешковое, Муром, Новая Таволжанка и хутору Марьино совершены атаки 16 беспилотников, из которых 8 подавлены и сбиты... Сегодня утром в городе Шебекино от удара беспилотника по автобусу ранен водитель. Пострадавший в тяжёлом состоянии доставлен в Шебекинскую ЦРБ", - уточнил губернатор.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
ВСУ задействуют женщин из-за нехватки солдат, рассказал боец ВС России
06:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВячеслав ГладковБелгородская областьУкраинаШебекиноПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала