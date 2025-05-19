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Встреча Путина и Трампа должна быть хорошо проработана, заявил Ушаков - РИА Новости, 19.05.2025
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21:09 19.05.2025 (обновлено: 22:13 19.05.2025)
https://ria.ru/20250519/vstrecha-2017942274.html
Встреча Путина и Трампа должна быть хорошо проработана, заявил Ушаков
Встреча Путина и Трампа должна быть хорошо проработана, заявил Ушаков - РИА Новости, 19.05.2025
Встреча Путина и Трампа должна быть хорошо проработана, заявил Ушаков
Возможная встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа должна быть хорошо проработана, будут даны соответствующие поручения, сообщил помощник РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T21:09:00+03:00
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политика
россия
сша
владимир путин
дональд трамп
юрий ушаков
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Возможная встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа должна быть хорошо проработана, будут даны соответствующие поручения, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Путин и Трамп провели телефонный разговор в понедельник. Как уточнил российский лидер, он длился более двух часов."Оба президента согласны с тем, что такая встреча должна быть хорошо и всесторонне подготовлена. Нужно тщательно проработать, такие задания будут даны соответствующим командам, содержательное наполнение возможного саммита - в том числе, относительно выхода на договоренности, которые могли бы стать, собственно, осязаемым итогом этой важнейшей российско-американской встречи на высшем уровне", - сказал он журналистам. Ушаков отметил, что вопрос будет прорабатываться.
https://ria.ru/20250519/putin-2017941206.html
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политика, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, юрий ушаков
Политика, Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Юрий Ушаков
Встреча Путина и Трампа должна быть хорошо проработана, заявил Ушаков

Ушаков: возможная встреча Путина и Трампа должна быть хорошо проработана

© Фото : Администрация Президента РоссииПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© Фото : Администрация Президента России
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Возможная встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа должна быть хорошо проработана, будут даны соответствующие поручения, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Путин и Трамп провели телефонный разговор в понедельник. Как уточнил российский лидер, он длился более двух часов.
"Оба президента согласны с тем, что такая встреча должна быть хорошо и всесторонне подготовлена. Нужно тщательно проработать, такие задания будут даны соответствующим командам, содержательное наполнение возможного саммита - в том числе, относительно выхода на договоренности, которые могли бы стать, собственно, осязаемым итогом этой важнейшей российско-американской встречи на высшем уровне", - сказал он журналистам.
Ушаков отметил, что вопрос будет прорабатываться.
Дональд Трамп и Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
Путин и Трамп договорились созваниваться по мере необходимости
Вчера, 21:04
 
ПолитикаРоссияСШАВладимир ПутинДональд ТрампЮрий Ушаков
 
 
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