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Встреча Путина и Трампа должна быть хорошо проработана, заявил Ушаков

Встреча Путина и Трампа должна быть хорошо проработана, заявил Ушаков - РИА Новости, 19.05.2025

Встреча Путина и Трампа должна быть хорошо проработана, заявил Ушаков

Возможная встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа должна быть хорошо проработана, будут даны соответствующие поручения, сообщил помощник РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T21:09:00+03:00

2025-05-19T21:09:00+03:00

2025-05-19T22:13:00+03:00

политика

россия

сша

владимир путин

дональд трамп

юрий ушаков

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Возможная встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа должна быть хорошо проработана, будут даны соответствующие поручения, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Путин и Трамп провели телефонный разговор в понедельник. Как уточнил российский лидер, он длился более двух часов."Оба президента согласны с тем, что такая встреча должна быть хорошо и всесторонне подготовлена. Нужно тщательно проработать, такие задания будут даны соответствующим командам, содержательное наполнение возможного саммита - в том числе, относительно выхода на договоренности, которые могли бы стать, собственно, осязаемым итогом этой важнейшей российско-американской встречи на высшем уровне", - сказал он журналистам. Ушаков отметил, что вопрос будет прорабатываться.

https://ria.ru/20250519/putin-2017941206.html

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политика, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, юрий ушаков