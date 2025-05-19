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Песков прокомментировал слова Дурова о выборах в Румынии - РИА Новости, 19.05.2025
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12:16 19.05.2025 (обновлено: 12:25 19.05.2025)
https://ria.ru/20250519/vmeshatelstvo-2017804976.html
Песков прокомментировал слова Дурова о выборах в Румынии
Песков прокомментировал слова Дурова о выборах в Румынии - РИА Новости, 19.05.2025
Песков прокомментировал слова Дурова о выборах в Румынии
Вмешательство Франции и других стран во внутренние дела стран ЕС не является новостью, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T12:16:00+03:00
2025-05-19T12:25:00+03:00
румыния
евросоюз
президентские выборы в румынии — 2025
франция
в мире
дмитрий песков
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Вмешательство Франции и других стран во внутренние дела стран ЕС не является новостью, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о заявлении основателя мессенджера Telegram Павла Дурова касательно выборов в Румынии.Дуров в воскресенье сообщил, что к нему обратились "с просьбой заставить замолчать консерваторов в Румынии в преддверии президентских выборов". По его словам, просьба исходила от "западноевропейского правительства". Позднее он уточнил, что просьба поступила от главы французской разведки Николя Лернера. Дуров добавил, что "категорически отказался"."То, что европейские страны - Франция, Великобритания, Германия - вмешиваются во внутренние дела других стран - это не новость. Это не новость, это просто те фрагменты, которые всплывают наружу. Поверьте мне, наверняка таких фрагментов гораздо больше, чем мы с вами знаем", - сказал он.В воскресенье в Румынии прошел второй тур выборов президента. После обработки 100% голосов данные ЦИК свидетельствуют, что мэр Бухареста Никушор Дан набирает 53,6% голосов, у лидера националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симиона - 46,4%. Симион признал свое поражение.Президентские выборы в Румынии в 2025 году проходят на фоне политического кризиса, вызванного аннулированием результатов первого тура, состоявшегося в 2024 году, когда независимый кандидат Кэлин Джеорджеску одержал победу, но итоги голосования были отменены из-за предполагаемого вмешательства в избирательный процесс через социальные сети. Это решение вызвало протесты в стране и обвинения румынских властей в подавлении оппозиции, в том числе со стороны администрации США.
https://ria.ru/20250519/durov-2017762737.html
https://ria.ru/20250519/durov-2017763313.html
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румыния, евросоюз, президентские выборы в румынии — 2025, франция, в мире, дмитрий песков, павел дуров
Румыния, Евросоюз, Президентские выборы в Румынии — 2025, Франция, В мире, Дмитрий Песков, Павел Дуров
Песков прокомментировал слова Дурова о выборах в Румынии

Песков: вмешательство Франции и других стран ЕС в Румынии не является новостью

© Фото : страница Павла Дурова в соцсетиПавел Дуров
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© Фото : страница Павла Дурова в соцсети
Павел Дуров. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Вмешательство Франции и других стран во внутренние дела стран ЕС не является новостью, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о заявлении основателя мессенджера Telegram Павла Дурова касательно выборов в Румынии.
Дуров в воскресенье сообщил, что к нему обратились "с просьбой заставить замолчать консерваторов в Румынии в преддверии президентских выборов". По его словам, просьба исходила от "западноевропейского правительства". Позднее он уточнил, что просьба поступила от главы французской разведки Николя Лернера. Дуров добавил, что "категорически отказался".
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
Журналист обратил внимание на странность в заявлении Дурова о Франции
08:38
"То, что европейские страны - Франция, Великобритания, Германия - вмешиваются во внутренние дела других стран - это не новость. Это не новость, это просто те фрагменты, которые всплывают наружу. Поверьте мне, наверняка таких фрагментов гораздо больше, чем мы с вами знаем", - сказал он.
В воскресенье в Румынии прошел второй тур выборов президента. После обработки 100% голосов данные ЦИК свидетельствуют, что мэр Бухареста Никушор Дан набирает 53,6% голосов, у лидера националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симиона - 46,4%. Симион признал свое поражение.
Президентские выборы в Румынии в 2025 году проходят на фоне политического кризиса, вызванного аннулированием результатов первого тура, состоявшегося в 2024 году, когда независимый кандидат Кэлин Джеорджеску одержал победу, но итоги голосования были отменены из-за предполагаемого вмешательства в избирательный процесс через социальные сети. Это решение вызвало протесты в стране и обвинения румынских властей в подавлении оппозиции, в том числе со стороны администрации США.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
Маск поддержал решение Дурова в ситуации с выборами в Румынии
08:46
 
РумынияЕвросоюзПрезидентские выборы в Румынии — 2025ФранцияВ миреДмитрий ПесковПавел Дуров
 
 
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