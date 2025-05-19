https://ria.ru/20250519/vmeshatelstvo-2017804976.html

Песков прокомментировал слова Дурова о выборах в Румынии

Песков прокомментировал слова Дурова о выборах в Румынии - РИА Новости, 19.05.2025

Песков прокомментировал слова Дурова о выборах в Румынии

Вмешательство Франции и других стран во внутренние дела стран ЕС не является новостью, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T12:16:00+03:00

2025-05-19T12:16:00+03:00

2025-05-19T12:25:00+03:00

румыния

евросоюз

президентские выборы в румынии — 2025

франция

в мире

дмитрий песков

павел дуров

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968776388_0:88:1080:696_1920x0_80_0_0_fd2fe0eb2127660f60363a6ae5962d5a.jpg

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Вмешательство Франции и других стран во внутренние дела стран ЕС не является новостью, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о заявлении основателя мессенджера Telegram Павла Дурова касательно выборов в Румынии.Дуров в воскресенье сообщил, что к нему обратились "с просьбой заставить замолчать консерваторов в Румынии в преддверии президентских выборов". По его словам, просьба исходила от "западноевропейского правительства". Позднее он уточнил, что просьба поступила от главы французской разведки Николя Лернера. Дуров добавил, что "категорически отказался"."То, что европейские страны - Франция, Великобритания, Германия - вмешиваются во внутренние дела других стран - это не новость. Это не новость, это просто те фрагменты, которые всплывают наружу. Поверьте мне, наверняка таких фрагментов гораздо больше, чем мы с вами знаем", - сказал он.В воскресенье в Румынии прошел второй тур выборов президента. После обработки 100% голосов данные ЦИК свидетельствуют, что мэр Бухареста Никушор Дан набирает 53,6% голосов, у лидера националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симиона - 46,4%. Симион признал свое поражение.Президентские выборы в Румынии в 2025 году проходят на фоне политического кризиса, вызванного аннулированием результатов первого тура, состоявшегося в 2024 году, когда независимый кандидат Кэлин Джеорджеску одержал победу, но итоги голосования были отменены из-за предполагаемого вмешательства в избирательный процесс через социальные сети. Это решение вызвало протесты в стране и обвинения румынских властей в подавлении оппозиции, в том числе со стороны администрации США.

https://ria.ru/20250519/durov-2017762737.html

https://ria.ru/20250519/durov-2017763313.html

румыния

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

румыния, евросоюз, президентские выборы в румынии — 2025, франция, в мире, дмитрий песков, павел дуров