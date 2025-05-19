https://ria.ru/20250519/vlasti-2017840645.html

СМИ: власти Испании поддержали идею массовой легализации мигрантов

СМИ: власти Испании поддержали идею массовой легализации мигрантов - РИА Новости, 19.05.2025

СМИ: власти Испании поддержали идею массовой легализации мигрантов

Правительство Испании готово поддержать инициативу о массовой легализации сотен тысяч мигрантов на фоне проблем, вызванных вступающим в силу новым регламентом... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T14:36:00+03:00

2025-05-19T14:36:00+03:00

2025-05-19T14:36:00+03:00

в мире

испания

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брюссель

педро санчес

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МАДРИД, 19 мая – РИА Новости. Правительство Испании готово поддержать инициативу о массовой легализации сотен тысяч мигрантов на фоне проблем, вызванных вступающим в силу новым регламентом по делам иностранцев, сообщила в понедельник газета Pais со ссылкой на источники в правительстве и парламенте страны. "Народная законодательная инициатива (ILP), предусматривающая легализацию порядка 400 тысяч иностранцев, теперь, по данным источников газеты Pais в правительстве и парламенте, рассматривается как оптимальный способ исправить пробелы нового регламента по делам иностранцев, который может загнать тысячи людей в незаконное положение", - пишет издание. Речь идет о проекте, который был внесен в парламент еще в апреле 2024 года при поддержке более 900 организаций и 600 тысяч подписей. Тогда он получил одобрение всех парламентских сил, кроме ультраправой партии Vox. Однако правящая Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП) ранее не высказывала поддержки инициативе, рассчитывая на реформу регламента как на основное средство решения проблемы. Ситуация изменилась после того, как вступление в силу обновленного регламента, запланированное на 20 мая, вызвало резкую критику со стороны организаций по защите прав мигрантов. Документ, несмотря на некоторые упрощения процедур, фактически закроет доступ к легализации для десятков тысяч соискателей убежища и молодежи без сопровождения. На данный момент в стране проживают более 275 тысяч человек, ожидающих решения по прошению об убежище, большинство из которых будет отклонено, пишет газета. Отмечается, что на этом фоне премьер-министр Педро Санчес лично выступил за ускорение процесса легализации и поручил искать решение на уровне всего государства. Правительство рассматривает возможность принятия ILP как способа компенсировать "провалы" реформы регламента и избежать усиления маргинализации. В то же время отмечается, что инициатива представляет собой риск в условиях роста антимиграционных настроений в Европе. Однако в правительстве рассчитывают, что ее характер как выражения воли гражданского общества станет защитой от возможной критики со стороны Брюсселя. По информации издания, в ближайшее время обновленный проект ILP будет представлен политическим силам, включая оппозиционный правой Народной партии (НП). В правительстве надеются завершить процесс до летних парламентских каникул.

https://ria.ru/20250311/migranty-2004373351.html

https://ria.ru/20250410/frontex-2010383841.html

испания

европа

брюссель

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в мире, испания, европа, брюссель, педро санчес