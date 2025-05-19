https://ria.ru/20250519/ushakov-2017948643.html

Путин и Трамп не обсуждали рамки договоренностей о прекращения огня

Путин и Трамп не обсуждали рамки договоренностей о прекращения огня - РИА Новости, 19.05.2025

Путин и Трамп не обсуждали рамки договоренностей о прекращения огня

Речи о временных рамках по достижению договоренностей о возможном прекращении огня между Россией и Украиной в разговоре президента РФ Владимира Путина и... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T21:54:00+03:00

2025-05-19T21:54:00+03:00

2025-05-19T21:54:00+03:00

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сша

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дональд трамп

владимир путин

юрий ушаков

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Речи о временных рамках по достижению договоренностей о возможном прекращении огня между Россией и Украиной в разговоре президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа не шло, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков журналистам. "Нет, об этом не говорили, хотя Трамп, естественно, подчеркивал заинтересованность в скорейшем достижении той или иной договоренности", - сказал Ушаков журналистам после телефонного разговора Путина с Трампом, отвечая на вопрос, обсуждали ли лидеры РФ и США временные рамки по достижению договоренностей о возможном прекращения огня.

https://ria.ru/20250519/ukraina-2017938211.html

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россия, сша, украина, дональд трамп, владимир путин, юрий ушаков