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Ульянов прокомментировал признание Дурова о просьбах по Румынии - РИА Новости, 19.05.2025
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02:30 19.05.2025
https://ria.ru/20250519/uljanov-2017745133.html
Ульянов прокомментировал признание Дурова о просьбах по Румынии
Ульянов прокомментировал признание Дурова о просьбах по Румынии - РИА Новости, 19.05.2025
Ульянов прокомментировал признание Дурова о просьбах по Румынии
Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов назвал признание основателя мессенджера Telegram Павла Дурова в том, что директор Главного... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T02:30:00+03:00
2025-05-19T02:30:00+03:00
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов назвал признание основателя мессенджера Telegram Павла Дурова в том, что директор Главного управления внешней безопасности Франции (DGSE) Николя Лернер просил его заблокировать "консервативные голоса" в Румынии перед выборами в этой стране, реакцией "взрослого и ответственного человека". Дуров в воскресенье сообщил, что к нему обратились "с просьбой заставить замолчать консерваторов в Румынии в преддверии сегодняшних президентских выборов". Позднее он уточнил, что просьба поступила от главы французской разведки. "Звучит как реакция взрослого и ответственного человека. Честно говоря, я не ожидал этого от господина Дурова. Я ошибался", - написал Ульянов в соцсети Х, комментируя соответствующую публикацию основателя Telegram. В пятницу кандидат на пост президента Румынии, лидер националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион обвинил президента Франции Эммануэля Макрона в непосредственном вмешательстве в румынские выборы. По его словам, посол Франции ездил в регионы по всей стране, чтобы убедить руководителей и бизнесменов поддержать другого кандидата. МИД Франции в воскресенье отверг обвинения во вмешательстве Парижа во второй тур выборов президента Румынии. В воскресенье в Румынии прошел второй тур выборов президента. Первый тур состоялся 4 мая, больше всего голосов тогда получили лидер националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион (41%) и мэр Бухареста Никушор Дан (21%). После обработки 99,84% голосов во втором туре, по данным ЦИК, Дан набирает 53,77% голосов, у Симиона - 46,23%. Президентские выборы в Румынии в 2025 году проходят на фоне политического кризиса, вызванного аннулированием результатов первого тура, состоявшегося в 2024 году, когда независимый кандидат Кэлин Джеорджеску одержал победу, но итоги голосования были отменены из-за предполагаемого вмешательства в избирательный процесс через социальные сети. Это решение вызвало протесты в стране и обвинения румынских властей в подавлении оппозиции, в том числе со стороны администрации США.
https://ria.ru/20250518/telegram-2017734184.html
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в мире, румыния, франция, россия, павел дуров, михаил ульянов (дипломат), эммануэль макрон, telegram, президентские выборы в румынии — 2025
В мире, Румыния, Франция, Россия, Павел Дуров, Михаил Ульянов (дипломат), Эммануэль Макрон, Telegram, Президентские выборы в Румынии — 2025
Ульянов прокомментировал признание Дурова о просьбах по Румынии

Ульянов назвал признание Дурова реакцией взрослого и ответственного человека

© Фото предоставлено Постоянным представительством Российской Федерации при международных организациях в Вене Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© Фото предоставлено Постоянным представительством Российской Федерации при международных организациях в Вене
Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов назвал признание основателя мессенджера Telegram Павла Дурова в том, что директор Главного управления внешней безопасности Франции (DGSE) Николя Лернер просил его заблокировать "консервативные голоса" в Румынии перед выборами в этой стране, реакцией "взрослого и ответственного человека".
Дуров в воскресенье сообщил, что к нему обратились "с просьбой заставить замолчать консерваторов в Румынии в преддверии сегодняшних президентских выборов". Позднее он уточнил, что просьба поступила от главы французской разведки.
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"Звучит как реакция взрослого и ответственного человека. Честно говоря, я не ожидал этого от господина Дурова. Я ошибался", - написал Ульянов в соцсети Х, комментируя соответствующую публикацию основателя Telegram.
В пятницу кандидат на пост президента Румынии, лидер националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион обвинил президента Франции Эммануэля Макрона в непосредственном вмешательстве в румынские выборы. По его словам, посол Франции ездил в регионы по всей стране, чтобы убедить руководителей и бизнесменов поддержать другого кандидата.
МИД Франции в воскресенье отверг обвинения во вмешательстве Парижа во второй тур выборов президента Румынии.
В воскресенье в Румынии прошел второй тур выборов президента. Первый тур состоялся 4 мая, больше всего голосов тогда получили лидер националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион (41%) и мэр Бухареста Никушор Дан (21%). После обработки 99,84% голосов во втором туре, по данным ЦИК, Дан набирает 53,77% голосов, у Симиона - 46,23%.
Президентские выборы в Румынии в 2025 году проходят на фоне политического кризиса, вызванного аннулированием результатов первого тура, состоявшегося в 2024 году, когда независимый кандидат Кэлин Джеорджеску одержал победу, но итоги голосования были отменены из-за предполагаемого вмешательства в избирательный процесс через социальные сети. Это решение вызвало протесты в стране и обвинения румынских властей в подавлении оппозиции, в том числе со стороны администрации США.
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В миреРумынияФранцияРоссияПавел ДуровМихаил Ульянов (дипломат)Эммануэль МакронTelegramПрезидентские выборы в Румынии — 2025
 
 
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