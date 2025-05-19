https://ria.ru/20250519/ukraina-2017778087.html

"Коалиция подвывающих". В Раде накинулись на Зеленского после Стамбула

"Коалиция подвывающих". В Раде накинулись на Зеленского после Стамбула - РИА Новости, 19.05.2025

"Коалиция подвывающих". В Раде накинулись на Зеленского после Стамбула

Итоги переговоров российской и украинской делегация в Турции оказались провальными для Владимир Зеленский, так как условия, которые он выдвинул вместе с... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T10:26:00+03:00

2025-05-19T10:26:00+03:00

2025-05-19T10:26:00+03:00

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Итоги переговоров российской и украинской делегация в Турции оказались провальными для Владимир Зеленский, так как условия, которые он выдвинул вместе с европейскими лидерами, не были приняты в расчет, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский."Выдвинутые <...> ультиматумы Зеленского и “коалиции подвывающих” были полностью проигнорированы", — написал он.По словам украинского депутата, у Киева и ЕС больше нет рычагов давления, так как угрозу санкций нельзя реализовать без США. Таким образом, европейские лидеры и Зеленский просто идут ва-банк, так как никаких других вариантов удержать ситуацию у них нет.В пятницу в Стамбуле прошли переговоры между Россией и Украиной. Они продлились почти два часа. Помощник президента Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Киевом. По его словам, стороны договорились представить свое видение возможностей будущего прекращения огня.Украинская сторона на переговорах запросила встречу глав государств, Москва приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать диалог.

https://ria.ru/20250519/ukraina-2017771968.html

https://ria.ru/20250518/makron-2017657429.html

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верховная рада украины, евросоюз, александр дубинский, владимир зеленский, владимир мединский, стамбул, в мире, киев, россия