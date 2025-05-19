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Василия Церетели избрали президентом Российской академии художеств

Василия Церетели избрали президентом Российской академии художеств - РИА Новости, 19.05.2025

Василия Церетели избрали президентом Российской академии художеств

Василий Церетели выбран президентом Российской академии художеств (РАХ) сроком на пять лет, выборы прошли в понедельник, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T14:03:00+03:00

2025-05-19T14:03:00+03:00

2025-05-19T17:28:00+03:00

василий церетели

российская академия художеств

культура

зураб церетели

санкт-петербург

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Василий Церетели выбран президентом Российской академии художеств (РАХ) сроком на пять лет, выборы прошли в понедельник, сообщили РИА Новости в пресс-службе РАХ."Прошли выборы. Общим решением собрания Российской академии художеств Василий Зурабович Церетели был выбран президентом сроком на пять лет", - сказала собеседница агентства.Как уточнил Церетели на пресс-конференции, всего на выборах было отдано 534 голоса, из них только три - против его назначения на пост президента РАХ. Кроме того, онлайн подключились академики из Санкт-Петербурга, Красноярска, Екатеринбурга, Новосибирска, Улан-Удэ, Омска, Ростова-на-Дону, Нальчика и Крыма."Также были выбраны вице-президенты и члены президиума Российской академии художеств… Важно было сохранить преемственность… Благодарю и вице-президентов, и членов президиума РАХ за то доверие и практически единогласное избрание, возложение на меня миссии президента РАХ. Буду стараться, работать и продолжать путь Зураба Константиновича", - добавил Церетели.Василий Церетели был назначен исполняющим обязанности президента академии 29 апреля вместо своего деда - президента РАХ Зураба Церетели, скончавшегося в ночь на 22 апреля в возрасте 91 года. Внеочередное выборное общее собрание членов Российской академии художеств было назначено на 19 мая.

https://ria.ru/20250429/tsereteli-2014133734.html

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