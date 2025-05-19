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Василия Церетели избрали президентом Российской академии художеств - РИА Новости, 19.05.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
14:03 19.05.2025 (обновлено: 17:28 19.05.2025)
https://ria.ru/20250519/tsereteli--2017832056.html
Василия Церетели избрали президентом Российской академии художеств
Василия Церетели избрали президентом Российской академии художеств - РИА Новости, 19.05.2025
Василия Церетели избрали президентом Российской академии художеств
Василий Церетели выбран президентом Российской академии художеств (РАХ) сроком на пять лет, выборы прошли в понедельник, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T14:03:00+03:00
2025-05-19T17:28:00+03:00
василий церетели
российская академия художеств
культура
зураб церетели
санкт-петербург
красноярск
екатеринбург
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Василий Церетели выбран президентом Российской академии художеств (РАХ) сроком на пять лет, выборы прошли в понедельник, сообщили РИА Новости в пресс-службе РАХ."Прошли выборы. Общим решением собрания Российской академии художеств Василий Зурабович Церетели был выбран президентом сроком на пять лет", - сказала собеседница агентства.Как уточнил Церетели на пресс-конференции, всего на выборах было отдано 534 голоса, из них только три - против его назначения на пост президента РАХ. Кроме того, онлайн подключились академики из Санкт-Петербурга, Красноярска, Екатеринбурга, Новосибирска, Улан-Удэ, Омска, Ростова-на-Дону, Нальчика и Крыма."Также были выбраны вице-президенты и члены президиума Российской академии художеств… Важно было сохранить преемственность… Благодарю и вице-президентов, и членов президиума РАХ за то доверие и практически единогласное избрание, возложение на меня миссии президента РАХ. Буду стараться, работать и продолжать путь Зураба Константиновича", - добавил Церетели.Василий Церетели был назначен исполняющим обязанности президента академии 29 апреля вместо своего деда - президента РАХ Зураба Церетели, скончавшегося в ночь на 22 апреля в возрасте 91 года. Внеочередное выборное общее собрание членов Российской академии художеств было назначено на 19 мая.
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василий церетели, российская академия художеств, зураб церетели, санкт-петербург, красноярск, екатеринбург
Василий Церетели, Российская академия художеств, Культура, Зураб Церетели, Санкт-Петербург, Красноярск, Екатеринбург
Василия Церетели избрали президентом Российской академии художеств

Василия Церетели избрали президентом Российской академии художеств на 5 лет

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанк Президент Российской академии художеств Василий Церетели
 Президент Российской академии художеств Василий Церетели - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент Российской академии художеств Василий Церетели
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Василий Церетели выбран президентом Российской академии художеств (РАХ) сроком на пять лет, выборы прошли в понедельник, сообщили РИА Новости в пресс-службе РАХ.
«
"Прошли выборы. Общим решением собрания Российской академии художеств Василий Зурабович Церетели был выбран президентом сроком на пять лет", - сказала собеседница агентства.
Как уточнил Церетели на пресс-конференции, всего на выборах было отдано 534 голоса, из них только три - против его назначения на пост президента РАХ. Кроме того, онлайн подключились академики из Санкт-Петербурга, Красноярска, Екатеринбурга, Новосибирска, Улан-Удэ, Омска, Ростова-на-Дону, Нальчика и Крыма.
«
"Также были выбраны вице-президенты и члены президиума Российской академии художеств… Важно было сохранить преемственность… Благодарю и вице-президентов, и членов президиума РАХ за то доверие и практически единогласное избрание, возложение на меня миссии президента РАХ. Буду стараться, работать и продолжать путь Зураба Константиновича", - добавил Церетели.
Василий Церетели был назначен исполняющим обязанности президента академии 29 апреля вместо своего деда - президента РАХ Зураба Церетели, скончавшегося в ночь на 22 апреля в возрасте 91 года. Внеочередное выборное общее собрание членов Российской академии художеств было назначено на 19 мая.
Василий Церетели - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
Биография Василия Церетели
29 апреля, 17:14
 
КультураВасилий ЦеретелиРоссийская академия художествЗураб ЦеретелиСанкт-ПетербургКрасноярскЕкатеринбург
 
 
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