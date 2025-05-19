https://ria.ru/20250519/tramp-2017945209.html

Трамп эмоционально говорил о перспективе отношений с Россией, заявил Ушаков

Трамп эмоционально говорил о перспективе отношений с Россией, заявил Ушаков - РИА Новости, 19.05.2025

Трамп эмоционально говорил о перспективе отношений с Россией, заявил Ушаков

Президент США Дональд Трамп в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным эмоционально высказывался о перспективах отношений с РФ, подчеркивая, что... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T21:27:00+03:00

2025-05-19T21:27:00+03:00

2025-05-19T21:27:00+03:00

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным эмоционально высказывался о перспективах отношений с РФ, подчеркивая, что выступает за взаимовыгодные отношения, заявил помощник президента России Юрий Ушаков. "Президенты также достаточно подробно говорили о будущем наших отношений. Причем президент Трамп, я могу это сказать, довольно-таки эмоционально высказывался о перспективах этих отношений. Он неоднократно подчеркивал, что выступает за взаимоуважительные, взаимовыгодные отношения с Россией, учитывая ее роль в мире, учитывая то место, которое она занимает в экономике. И он специально подчеркнул, что перспективы двухсторонних отношений, после того, как будет в той или иной степени урегулирован украинский конфликт, эти перспективы выглядят впечатляюще", - сказал Ушаков журналистам.

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россия, сша, дональд трамп, юрий ушаков, владимир путин, в мире