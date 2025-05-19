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Трамп эмоционально говорил о перспективе отношений с Россией, заявил Ушаков - РИА Новости, 19.05.2025
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21:27 19.05.2025
https://ria.ru/20250519/tramp-2017945209.html
Трамп эмоционально говорил о перспективе отношений с Россией, заявил Ушаков
Трамп эмоционально говорил о перспективе отношений с Россией, заявил Ушаков - РИА Новости, 19.05.2025
Трамп эмоционально говорил о перспективе отношений с Россией, заявил Ушаков
Президент США Дональд Трамп в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным эмоционально высказывался о перспективах отношений с РФ, подчеркивая, что... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T21:27:00+03:00
2025-05-19T21:27:00+03:00
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным эмоционально высказывался о перспективах отношений с РФ, подчеркивая, что выступает за взаимовыгодные отношения, заявил помощник президента России Юрий Ушаков. "Президенты также достаточно подробно говорили о будущем наших отношений. Причем президент Трамп, я могу это сказать, довольно-таки эмоционально высказывался о перспективах этих отношений. Он неоднократно подчеркивал, что выступает за взаимоуважительные, взаимовыгодные отношения с Россией, учитывая ее роль в мире, учитывая то место, которое она занимает в экономике. И он специально подчеркнул, что перспективы двухсторонних отношений, после того, как будет в той или иной степени урегулирован украинский конфликт, эти перспективы выглядят впечатляюще", - сказал Ушаков журналистам.
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россия, сша, дональд трамп, юрий ушаков, владимир путин, в мире
Россия, США, Дональд Трамп, Юрий Ушаков, Владимир Путин, В мире
Трамп эмоционально говорил о перспективе отношений с Россией, заявил Ушаков

Ушаков: Трамп эмоционально высказывался о перспективах отношений США и России

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп после телефонного разговора
Президент США Дональд Трамп после телефонного разговора - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп после телефонного разговора . Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным эмоционально высказывался о перспективах отношений с РФ, подчеркивая, что выступает за взаимовыгодные отношения, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.
"Президенты также достаточно подробно говорили о будущем наших отношений. Причем президент Трамп, я могу это сказать, довольно-таки эмоционально высказывался о перспективах этих отношений. Он неоднократно подчеркивал, что выступает за взаимоуважительные, взаимовыгодные отношения с Россией, учитывая ее роль в мире, учитывая то место, которое она занимает в экономике. И он специально подчеркнул, что перспективы двухсторонних отношений, после того, как будет в той или иной степени урегулирован украинский конфликт, эти перспективы выглядят впечатляюще", - сказал Ушаков журналистам.
Ушаков о содержании разговора Путина и Трампа - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
Ушаков назвал Трампа сторонником договоренностей, а не санкций
Вчера, 21:16
 
РоссияСШАДональд ТрампЮрий УшаковВладимир ПутинВ мире
 
 
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