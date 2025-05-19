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Ушаков назвал Трампа сторонником договоренностей, а не санкций - РИА Новости, 19.05.2025
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21:16 19.05.2025
https://ria.ru/20250519/tramp-2017943158.html
Ушаков назвал Трампа сторонником договоренностей, а не санкций
Ушаков назвал Трампа сторонником договоренностей, а не санкций - РИА Новости, 19.05.2025
Ушаков назвал Трампа сторонником договоренностей, а не санкций
Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что президент США Дональд Трамп - сторонник не санкций, а достижения тех или иных договоренностей, американский лидер РИА Новости, 19.05.2025
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что президент США Дональд Трамп - сторонник не санкций, а достижения тех или иных договоренностей, американский лидер говорил об этом в ходе разговора с президентом России Владимиром Путиным. "Трамп упоминал (в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным - ред.), что в Сенате в принципе готов законопроект по поводу новых санкций, но сам он - сторонник не санкций, а сторонник достижения тех или иных договоренностей", - сказал Ушаков журналистам.
https://ria.ru/20250519/ushakov-2017941349.html
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россия, сша, юрий ушаков, дональд трамп, владимир путин, в мире
Россия, США, Юрий Ушаков, Дональд Трамп, Владимир Путин, В мире
Ушаков назвал Трампа сторонником договоренностей, а не санкций

Ушаков: Трамп сказал Путину, что он сторонник договоренностей, а не санкций

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп после телефонного разговора
Президент США Дональд Трамп после телефонного разговора - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп после телефонного разговора . Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что президент США Дональд Трамп - сторонник не санкций, а достижения тех или иных договоренностей, американский лидер говорил об этом в ходе разговора с президентом России Владимиром Путиным.
"Трамп упоминал (в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным - ред.), что в Сенате в принципе готов законопроект по поводу новых санкций, но сам он - сторонник не санкций, а сторонник достижения тех или иных договоренностей", - сказал Ушаков журналистам.
Ушаков о содержании разговора Путина и Трампа - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
Команды Путина и Трампа проработают содержание саммита России и США
Вчера, 21:04
 
РоссияСШАЮрий УшаковДональд ТрампВладимир ПутинВ мире
 
 
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