https://ria.ru/20250519/tramp-2017943158.html
Ушаков назвал Трампа сторонником договоренностей, а не санкций
Ушаков назвал Трампа сторонником договоренностей, а не санкций - РИА Новости, 19.05.2025
Ушаков назвал Трампа сторонником договоренностей, а не санкций
Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что президент США Дональд Трамп - сторонник не санкций, а достижения тех или иных договоренностей, американский лидер РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T21:16:00+03:00
2025-05-19T21:16:00+03:00
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что президент США Дональд Трамп - сторонник не санкций, а достижения тех или иных договоренностей, американский лидер говорил об этом в ходе разговора с президентом России Владимиром Путиным. "Трамп упоминал (в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным - ред.), что в Сенате в принципе готов законопроект по поводу новых санкций, но сам он - сторонник не санкций, а сторонник достижения тех или иных договоренностей", - сказал Ушаков журналистам.
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Россия, США, Юрий Ушаков, Дональд Трамп, Владимир Путин, В мире
Ушаков назвал Трампа сторонником договоренностей, а не санкций
Ушаков: Трамп сказал Путину, что он сторонник договоренностей, а не санкций