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Трамп видит Россию важным партнером, заявил Ушаков - РИА Новости, 19.05.2025
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21:12 19.05.2025 (обновлено: 21:57 19.05.2025)
https://ria.ru/20250519/tramp-2017942502.html
Трамп видит Россию важным партнером, заявил Ушаков
Трамп видит Россию важным партнером, заявил Ушаков - РИА Новости, 19.05.2025
Трамп видит Россию важным партнером, заявил Ушаков
Президент США Дональд Трамп видит Россию как одного из важнейших партнеров США в торгово-экономическом направлении, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков... РИА Новости, 19.05.2025
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп видит Россию как одного из важнейших партнеров США в торгово-экономическом направлении, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков журналистам. Путин и Трамп провели телефонный разговор в понедельник. Как сообщил российский лидер, он длился более двух часов."Трамп видит Россию как одного из важнейших партнеров для Америки в торгово-экономическом направлении", - сказал Ушаков журналистам после телефонного разговора Путина с Трампом. Трамп 17 мая сообщил, что 19 мая планирует провести телефонный разговор с Путиным. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее рассказал, что глава государства в понедельник в 17.00 мск проведет телефонный разговор с американским лидером, назвав его важным на фоне прошедших 16 мая в Стамбуле переговоров делегаций России и Украины.
https://ria.ru/20250519/ushakov-2017941349.html
https://ria.ru/20250519/putin-2017941206.html
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россия, сша, дональд трамп, юрий ушаков, в мире
Россия, США, Дональд Трамп, Юрий Ушаков, В мире
Трамп видит Россию важным партнером, заявил Ушаков

Ушаков: Трамп видит Россию как одного из важнейших партнеров США

© AP Photo / PoolПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© AP Photo / Pool
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп видит Россию как одного из важнейших партнеров США в торгово-экономическом направлении, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков журналистам.
Путин и Трамп провели телефонный разговор в понедельник. Как сообщил российский лидер, он длился более двух часов.
Ушаков о содержании разговора Путина и Трампа - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
Команды Путина и Трампа проработают содержание саммита России и США
Вчера, 21:04
"Трамп видит Россию как одного из важнейших партнеров для Америки в торгово-экономическом направлении", - сказал Ушаков журналистам после телефонного разговора Путина с Трампом.
Трамп 17 мая сообщил, что 19 мая планирует провести телефонный разговор с Путиным. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее рассказал, что глава государства в понедельник в 17.00 мск проведет телефонный разговор с американским лидером, назвав его важным на фоне прошедших 16 мая в Стамбуле переговоров делегаций России и Украины.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
Путин и Трамп договорились созваниваться по мере необходимости
Вчера, 21:04
 
РоссияСШАДональд ТрампЮрий УшаковВ мире
 
 
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