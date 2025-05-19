https://ria.ru/20250519/tramp-2017942502.html
Трамп видит Россию важным партнером, заявил Ушаков
Трамп видит Россию важным партнером, заявил Ушаков - РИА Новости, 19.05.2025
Трамп видит Россию важным партнером, заявил Ушаков
Президент США Дональд Трамп видит Россию как одного из важнейших партнеров США в торгово-экономическом направлении, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T21:12:00+03:00
2025-05-19T21:12:00+03:00
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп видит Россию как одного из важнейших партнеров США в торгово-экономическом направлении, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков журналистам. Путин и Трамп провели телефонный разговор в понедельник. Как сообщил российский лидер, он длился более двух часов."Трамп видит Россию как одного из важнейших партнеров для Америки в торгово-экономическом направлении", - сказал Ушаков журналистам после телефонного разговора Путина с Трампом. Трамп 17 мая сообщил, что 19 мая планирует провести телефонный разговор с Путиным. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее рассказал, что глава государства в понедельник в 17.00 мск проведет телефонный разговор с американским лидером, назвав его важным на фоне прошедших 16 мая в Стамбуле переговоров делегаций России и Украины.
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россия, сша, дональд трамп, юрий ушаков, в мире
Россия, США, Дональд Трамп, Юрий Ушаков, В мире
Трамп видит Россию важным партнером, заявил Ушаков
Ушаков: Трамп видит Россию как одного из важнейших партнеров США