https://ria.ru/20250519/tramp-2017942010.html
Трамп выступил за скорейшее достижение договоренностей по Украине
Трамп выступил за скорейшее достижение договоренностей по Украине - РИА Новости, 19.05.2025
Трамп выступил за скорейшее достижение договоренностей по Украине
Президент США Дональд Трамп выступает за скорейшее достижение договоренностей по Украине, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T21:08:00+03:00
2025-05-19T21:08:00+03:00
2025-05-19T21:33:00+03:00
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выступает за скорейшее достижение договоренностей по Украине, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Путин и Трамп провели телефонный разговор в понедельник. Как сообщил российский лидер, он длился более двух часов."Трамп, естественно, подчеркивал заинтересованность в скорейшем достижении той или иной договоренности (в урегулировании украинского конфликта - ред.)", - сказал он журналистам.
https://ria.ru/20250519/putin-2017930509.html
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в мире, сша, украина, россия, дональд трамп, юрий ушаков, образовательный центр "сириус"
В мире, США, Украина, Россия, Дональд Трамп, Юрий Ушаков, Образовательный центр "Сириус"
Трамп выступил за скорейшее достижение договоренностей по Украине
Ушаков: Трамп выступает за скорейшее достижение договоренностей по Украине