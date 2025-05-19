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Трамп выступил за скорейшее достижение договоренностей по Украине - РИА Новости, 19.05.2025
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21:08 19.05.2025 (обновлено: 21:33 19.05.2025)
https://ria.ru/20250519/tramp-2017942010.html
Трамп выступил за скорейшее достижение договоренностей по Украине
Трамп выступил за скорейшее достижение договоренностей по Украине - РИА Новости, 19.05.2025
Трамп выступил за скорейшее достижение договоренностей по Украине
Президент США Дональд Трамп выступает за скорейшее достижение договоренностей по Украине, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T21:08:00+03:00
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в мире
сша
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россия
дональд трамп
юрий ушаков
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выступает за скорейшее достижение договоренностей по Украине, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Путин и Трамп провели телефонный разговор в понедельник. Как сообщил российский лидер, он длился более двух часов."Трамп, естественно, подчеркивал заинтересованность в скорейшем достижении той или иной договоренности (в урегулировании украинского конфликта - ред.)", - сказал он журналистам.
https://ria.ru/20250519/putin-2017930509.html
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в мире, сша, украина, россия, дональд трамп, юрий ушаков, образовательный центр "сириус"
В мире, США, Украина, Россия, Дональд Трамп, Юрий Ушаков, Образовательный центр "Сириус"
Трамп выступил за скорейшее достижение договоренностей по Украине

Ушаков: Трамп выступает за скорейшее достижение договоренностей по Украине

© AP Photo / Allison RobbertПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© AP Photo / Allison Robbert
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выступает за скорейшее достижение договоренностей по Украине, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Путин и Трамп провели телефонный разговор в понедельник. Как сообщил российский лидер, он длился более двух часов.
"Трамп, естественно, подчеркивал заинтересованность в скорейшем достижении той или иной договоренности (в урегулировании украинского конфликта - ред.)", - сказал он журналистам.
Дональд Трамп и Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
Трамп в разговоре с Путиным высказал свою позицию по прекращению огня
Вчера, 19:47
 
В миреСШАУкраинаРоссияДональд ТрампЮрий УшаковОбразовательный центр "Сириус"
 
 
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