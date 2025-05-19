https://ria.ru/20250519/tramp-2017942010.html

Трамп выступил за скорейшее достижение договоренностей по Украине

Трамп выступил за скорейшее достижение договоренностей по Украине - РИА Новости, 19.05.2025

Трамп выступил за скорейшее достижение договоренностей по Украине

Президент США Дональд Трамп выступает за скорейшее достижение договоренностей по Украине, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T21:08:00+03:00

2025-05-19T21:08:00+03:00

2025-05-19T21:33:00+03:00

в мире

сша

украина

россия

дональд трамп

юрий ушаков

образовательный центр "сириус"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014349915_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_665ac127bcaec07cc17983256364ea96.jpg

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выступает за скорейшее достижение договоренностей по Украине, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Путин и Трамп провели телефонный разговор в понедельник. Как сообщил российский лидер, он длился более двух часов."Трамп, естественно, подчеркивал заинтересованность в скорейшем достижении той или иной договоренности (в урегулировании украинского конфликта - ред.)", - сказал он журналистам.

https://ria.ru/20250519/putin-2017930509.html

сша

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, украина, россия, дональд трамп, юрий ушаков, образовательный центр "сириус"