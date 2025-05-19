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Трамп сообщил Зеленскому о результатах переговоров с Путиным - РИА Новости, 19.05.2025
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20:45 19.05.2025 (обновлено: 22:07 19.05.2025)
https://ria.ru/20250519/tramp-2017939067.html
Трамп сообщил Зеленскому о результатах переговоров с Путиным
Трамп сообщил Зеленскому о результатах переговоров с Путиным - РИА Новости, 19.05.2025
Трамп сообщил Зеленскому о результатах переговоров с Путиным
Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что проинформировал Владимира Зеленского и некоторых лидеров стран-партнеров по НАТО о результатах разговора с РИА Новости, 19.05.2025
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дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 19 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что проинформировал Владимира Зеленского и некоторых лидеров стран-партнеров по НАТО о результатах разговора с президентом РФ Владимиром Путиным и о том, что переговоры между Россией и Украиной начинаются незамедлительно.Путин и Трамп провели телефонный разговор в понедельник. Как уточнил российский лидер, он длился более двух часов."Об этом я сообщил Зеленскому, главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, президенту Франции Эммануэлю Макрону, премьеру Италии Джорджи Мелони, канцлеру Германии Фридриху Мерцу и президенту Финляндии Александру Стуббу во время телефонного разговора со мной сразу после разговора с Путиным", - написал Трамп в своей социальной сети Truth Social.Трамп 17 мая сообщил, что 19 мая планирует провести телефонный разговор с Путиным. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее рассказал, что глава государства в понедельник в 17.00 мск проведет телефонный разговор с американским лидером, назвав его важным на фоне прошедших 16 мая в Стамбуле переговоров делегаций России и Украины.
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нато, россия, украина, сша, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, образовательный центр "сириус", в мире
НАТО, Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Образовательный центр "Сириус", В мире
Трамп сообщил Зеленскому о результатах переговоров с Путиным

Трамп проинформировал Зеленского и НАТО о результатах переговоров с Путиным

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что проинформировал Владимира Зеленского и некоторых лидеров стран-партнеров по НАТО о результатах разговора с президентом РФ Владимиром Путиным и о том, что переговоры между Россией и Украиной начинаются незамедлительно.
Путин и Трамп провели телефонный разговор в понедельник. Как уточнил российский лидер, он длился более двух часов.
"Об этом я сообщил Зеленскому, главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, президенту Франции Эммануэлю Макрону, премьеру Италии Джорджи Мелони, канцлеру Германии Фридриху Мерцу и президенту Финляндии Александру Стуббу во время телефонного разговора со мной сразу после разговора с Путиным", - написал Трамп в своей социальной сети Truth Social.
Трамп 17 мая сообщил, что 19 мая планирует провести телефонный разговор с Путиным. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее рассказал, что глава государства в понедельник в 17.00 мск проведет телефонный разговор с американским лидером, назвав его важным на фоне прошедших 16 мая в Стамбуле переговоров делегаций России и Украины.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
Ватикан готов принять переговоры России и Украины, заявил Трамп
Вчера, 20:43
 
НАТОРоссияУкраинаСШАДональд ТрампВладимир ПутинВладимир ЗеленскийОбразовательный центр "Сириус"В мире
 
 
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