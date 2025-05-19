https://ria.ru/20250519/tramp-2017939067.html

Трамп сообщил Зеленскому о результатах переговоров с Путиным

Трамп сообщил Зеленскому о результатах переговоров с Путиным - РИА Новости, 19.05.2025

Трамп сообщил Зеленскому о результатах переговоров с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что проинформировал Владимира Зеленского и некоторых лидеров стран-партнеров по НАТО о результатах разговора с РИА Новости, 19.05.2025

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ВАШИНГТОН, 19 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что проинформировал Владимира Зеленского и некоторых лидеров стран-партнеров по НАТО о результатах разговора с президентом РФ Владимиром Путиным и о том, что переговоры между Россией и Украиной начинаются незамедлительно.Путин и Трамп провели телефонный разговор в понедельник. Как уточнил российский лидер, он длился более двух часов."Об этом я сообщил Зеленскому, главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, президенту Франции Эммануэлю Макрону, премьеру Италии Джорджи Мелони, канцлеру Германии Фридриху Мерцу и президенту Финляндии Александру Стуббу во время телефонного разговора со мной сразу после разговора с Путиным", - написал Трамп в своей социальной сети Truth Social.Трамп 17 мая сообщил, что 19 мая планирует провести телефонный разговор с Путиным. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее рассказал, что глава государства в понедельник в 17.00 мск проведет телефонный разговор с американским лидером, назвав его важным на фоне прошедших 16 мая в Стамбуле переговоров делегаций России и Украины.

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