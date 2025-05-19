https://ria.ru/20250519/tramp-2017939067.html
Трамп сообщил Зеленскому о результатах переговоров с Путиным
Трамп сообщил Зеленскому о результатах переговоров с Путиным - РИА Новости, 19.05.2025
Трамп сообщил Зеленскому о результатах переговоров с Путиным
Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что проинформировал Владимира Зеленского и некоторых лидеров стран-партнеров по НАТО о результатах разговора с РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T20:45:00+03:00
2025-05-19T20:45:00+03:00
2025-05-19T22:07:00+03:00
нато
россия
украина
сша
дональд трамп
владимир путин
владимир зеленский
образовательный центр "сириус"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014352906_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_d72751550a24bd8314bcb9d4366f4d2f.jpg
ВАШИНГТОН, 19 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что проинформировал Владимира Зеленского и некоторых лидеров стран-партнеров по НАТО о результатах разговора с президентом РФ Владимиром Путиным и о том, что переговоры между Россией и Украиной начинаются незамедлительно.Путин и Трамп провели телефонный разговор в понедельник. Как уточнил российский лидер, он длился более двух часов."Об этом я сообщил Зеленскому, главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, президенту Франции Эммануэлю Макрону, премьеру Италии Джорджи Мелони, канцлеру Германии Фридриху Мерцу и президенту Финляндии Александру Стуббу во время телефонного разговора со мной сразу после разговора с Путиным", - написал Трамп в своей социальной сети Truth Social.Трамп 17 мая сообщил, что 19 мая планирует провести телефонный разговор с Путиным. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее рассказал, что глава государства в понедельник в 17.00 мск проведет телефонный разговор с американским лидером, назвав его важным на фоне прошедших 16 мая в Стамбуле переговоров делегаций России и Украины.
https://ria.ru/20250519/tramp-2017938545.html
россия
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014352906_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_32970526b2dd8a4fee65f164a897b61c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нато, россия, украина, сша, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, образовательный центр "сириус", в мире
НАТО, Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Образовательный центр "Сириус", В мире
Трамп сообщил Зеленскому о результатах переговоров с Путиным
Трамп проинформировал Зеленского и НАТО о результатах переговоров с Путиным