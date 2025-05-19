https://ria.ru/20250519/titov-2017423941.html

Борис Титов: российские виноделы выходят на зарубежные рынки единым фронтом

Борис Титов: российские виноделы выходят на зарубежные рынки единым фронтом - РИА Новости, 19.05.2025

Борис Титов: российские виноделы выходят на зарубежные рынки единым фронтом

Приехав в Москву на Парад Победы несмотря на то, что Запад пытается всеми способами изолировать Россию, глава Китая Си Цзиньпин показал миру, кто его настоящий... РИА Новости, 19.05.2025

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интервью

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вино

си цзиньпин

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Приехав в Москву на Парад Победы несмотря на то, что Запад пытается всеми способами изолировать Россию, глава Китая Си Цзиньпин показал миру, кто его настоящий друг, считает председатель российской части Российско-Китайского комитета мира, дружбы и развития, член правления Ассоциации виноградарей и виноделов России Борис Титов. В интервью РИА Новости он объяснил, что лежит в основе прочных отношений России и Китая, и почему эту дружбу не разрушить, рассказал, какие русские сладости любят китайцы, и зачем их начали подделывать, и как российское вино поможет дипломатии. Беседовал Серго Кухианидзе.– Борис Юрьевич, слова "русский с китайцем – братья навек" из некогда популярной песни сегодня, кажется, звучат особенно актуально. На днях прошла 11-я по счету встреча в верхах Владимира Путина и Си Цзиньпина. Так интенсивно главы наших государств не пересекались никогда в своей истории. Чем нынешняя их встреча отличалась от всех предыдущих?– Мне кажется, что ответ очевиден. Она состоялась в дни празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Председатель КНР не мог не приехать по этому случаю в Москву и не отдать дань уважения. Ведь в годы войны мы не только сражались вместе против общего врага, но и понесли самые большие потери. Наша страна – 27 миллионов, а Китай потерял почти 40 миллионов человек в период Второй мировой войны и противостояния с Японией. КНР внесла немалый вклад и в нашу победу, постоянно сдерживая на востоке от нападения на СССР японских милитаристов. Мы также помогали китайцам оружием. В Китае хорошо помнят о событиях тех далеких дней, повсюду в стране установлены памятники героям.Это – одна история. Вторая заключается в том, что, приехав в очередной раз в Москву, во то время, когда Запад пытается всеми способами изолировать Россию от остального мира, китайский руководитель показал всем, кто ему важен, кто его настоящий друг.– Столь тесное сближение Москвы и Пекина пугает Вашингтон, Брюссель?– Пугает, думаю, не совсем точное слово. Но определенно является фактором, который влияет на их развитие, в целом на общемировую политику. Дело в том, что именно в Пекине Вашингтон видит сегодня главного стратегического соперника, основного конкурента, которому он не должен уступить место лидера. Причем, речь идет об экономическом, технологическом, военном лидерстве.Ну, а зная, что у Китая есть такой надежный друг, как Россия, США еще больше напрягаются. Поэтому американцам, конечно, нужно, чтобы Москва и Пекин не очень бы поддерживали друг друга. Хотя думаю, Дональд Трамп даже не мог бы мечтать о том, что Россия в случае потепления отношений с США бросит Китай и перейдет на его сторону. Во всяком случае, даже в эмоциональном запале он высказываний подобных себе не позволяет.– Всякое бывало в наших отношениях с Китаем. Откуда у вас такая уверенность, что сегодня они незыблемы?– Объяснений несколько. Первое – историческое. Несмотря на то, что в наших отношениях, действительно, бывало всякое, они глубоко проникнуты дружбой. Второе объяснение, скажем так, морально-этическое. Все мы знаем, что, если Владимир Путин кому-то доверяет, в данном случае – Си Цзиньпину, он никогда этого человека не бросит, не предаст. Сделать так для президента РФ, значит, поступить не по-мужски.И, в-третьих, нет сегодня для России более важного геополитического и экономического партнера, чем КНР. Наши нефть и газ не идут, и не пойдут в Америку. Главный потребитель российских энергоресурсов, которых у нас много, это Китай. Раньше, к слову, он их покупал на Ближнем Востоке, а сегодня у РФ.– То есть, опять российские углеводороды…– Дело не только в них. Не надо сводить торгово-экономические отношения двух государств к российским углеводородам, как это пытаются сейчас многие. Спектр российско-китайского сотрудничества сегодня чрезвычайно широк, и он постоянно увеличивается. Возьмем то же сельское хозяйство: если недавно эти товары китайцы приобретали в основном в Штатах и в Австралии, то сегодня – в России. Возможности тут колоссальные. Российские продукты китайцы любят и очень высоко ценят.– Какие, например?– Простое их перечисление может занять все наше интервью. Это и разнообразная молочная продукция, и мясная. Активно пошла в Китай свинина, на которую были ограничения санитарного характера, но сейчас вся требуемая сертификация получена. Кроме свинины, это уже и мясо птицы, и даже говядина.В больших объемах Россия поставляет в Китай растительное и подсолнечное масло, мед. Китайцы настолько обожают настоящий российский мед без примесей и добавок, что потребляют его в огромных количествах. А наш отечественный шоколад, ставший в КНР уже притчей во языцех! Особенно популярна сейчас среди жителей Китая конфета крокант – похожа на грильяж, но чуть помягче. Ее делает у нас на Урале одно предприятие МСП.Ну, а как, наконец, любят все китайцы русские песни. Не только старые типа "Подмосковных вечеров", "Калинки", но и современные, многие годы там невероятно популярен Витас.– Как в целом идет сотрудничество между представителями малого и среднего бизнеса двух стран?– Оно развивается, хотя результаты их деятельности не всегда видны. В отличие от России, сектор МСП в Китае – это существенная часть экономики страны, 60% ВВП, у нас он пока куда меньше. Тем не менее, могу сказать, что связи на уровне малых и средних предприятий явно растут.В рамках Российско-Китайского комитета мира, дружбы и развития мы стараемся их стимулировать, планируем, например, открыть в КНР наши торгово-культурные центры, где представим новые и уже известные российские бренды одежды, фарфоровой посуды, продуктов.– А разве российских торговых домов в Китае еще нет?– Есть, но все они в онлайн. Вообще, торговых компаний в КНР, которые занимаются в настоящее время продажей российских товаров, огромное количество. Проблема в том, что большинство из них принадлежат китайцам.– Почему это проблема?– Потому, что в силу огромной популярности российской продукции недобросовестные китайские бизнесмены стали ее подделывать. Российский экспортный центр даже был вынужден обратиться по этому поводу за помощью к официальным властям Китая: проверяйте качество, пожалуйста, покупайте российское, но настоящее.– По результатам майской встречи глав наших государств, известно, было подписано много разных соглашений. А в чем их суть? Что в них конкретного?– В этих документах нет большого количества конкретных проектов. Кстати, основная их часть подписывалась на сей раз между образовательными учреждениями двух стран, университетами и СМИ. Может, по причине того, что 2025 год объявлен перекрестным годом культуры РФ и КНР.Но, конечно, в ходе переговоров обсуждались конкретные проекты, которые касались и энергетики, и нефти, и газа, и угля, и атомной энергетики. Но практическим смыслом все это уже будет наполняться во время работы межправительственной комиссии, когда Китай посетит с визитом премьер-министр России Михаил Мишустин.– Проблемы логистических проходов через многокилометровую российско-китайскую границу решены? Без этого как развивать нашу торговлю?– Решаются постепенно. Как вы знаете, у нас там 19 пунктов пропуска функционируют, ведется работа по проведению комплексной модернизации наиболее приоритетных. В комплексную модернизацию вошли 13 пунктов, два из которых уже реализованы. Это железнодорожные пункты пропуска Нижнеленинское и Забайкальск, остальные 11 пунктов будут реализованы до конца 2027 года.– Еще один маленький геополитический вопрос, а Индию, нашего второго давнего большого друга в Азии, не беспокоят все более тесные отношения России и Китая, ведь между ними самими-то не все так безоблачно?– Индия – крупная страна, играющая важную геополитическую роль не только в своем регионе, а в мире. Наши отношения с ней также имеют глубокие корни дружбы. Что же касается разногласий, которые существуют между Пекином и Нью-Дели, то отвечу так: то, что оба этих азиатских гиганта входят и в ШОС, и в БРИКС, помогает всем вместе легче сглаживать очень многие трения.– Действительно ли растет сегодня роль БРИКС, ШОС в деле построения многополярного мира?– Абсолютно. Это сегодня мощный полюс, где сильная Россия, сильный Китай, сильная Индия, Индонезия, не говоря про другие страны, которые сейчас быстро растут и развиваются.Пока БРИКС, справедливости ради стоит сказать, без особых действующих институтов, и его нельзя сравнить с ЕС, например. Но то, что ни от БРИКС, ни от ШОС уже не отмахнуться, признают и в Вашингтоне, и в Брюсселе, не только внимательно, но с опаской поглядывают на них. С созданием же единой платежной система БРИКС эти опасения еще больше будут усиливаться.– На днях в ходе ежегодной встречи министров туризма стран БРИКС в Бразилии российская делегация выступила с предложением создать Ассоциацию эногастрономического, то есть винного туризма, которая усилила бы отраслевое сотрудничество между представителями государственного и частного сектора в виноделии.– Скажу больше, на очередном саммите БРИКС, что состоится в начале июля в Рио-де-Жанейро, мы собираемся выступить с идеей создания Союза виноделов БРИКС, где угостим всех участников российским, бразильским и китайским вином.Наши вина пока, конечно, не так известны, как французские, итальянские, чилийские, но для того мы и планируем учредить Союз виноделов БРИКС, чтобы продвигать этот напиток как в государствах нашего альянса, так и мира. К сожалению, в массе своей мы мало что знаем о производстве вина в своих странах. А ведь Бразилия, Китай уже не одно десятилетие серьезно занимаются виноделием. У них есть виноградники, собственное вино. Китай вообще сегодня входит в десятку самых привлекательных винных рынков.– Россия тоже начала возрождать отечественное виноделие, не правда ли?– Да, его восстановление началось в стране лет десять назад, и сейчас оно бурно развивается. Уже точно можно сказать, что Россия – винодельческая держава. Отечественное вино ничуть не хуже, чем лучшие образцы из других стран. Это признаем не только мы сами, а наши зарубежные партнеры, где российские игристые и тихие вина получают заслуженные награды.Конечно, у нас пока нет великих вин, но ведь и наша лоза еще слишком молода. Зато у нас есть так называемые автохтонные сорта винограда, которые существуют только в России и более нигде. Мы ими по праву гордимся.Это и Красностопзолотовский, и Пухляковский, и Сибирьковый. Огромное количество уникального винограда было выведено еще в советские времена на базе цимлянских черных сортов. Все они очень интересны. Европа, к слову, нас знает, например, именно по Красностопу. Мы имеем большое преимущество в морозостойких сортах.– Виноградная база, стало быть, есть?– Прекрасная база: и сортовая, и научная! Плюс у нас есть отличный терруар, то есть почва и климат, которые способствуют тому, что можно выращивать виноград.Ну и у нас есть виноделы и энтузиасты, потому что кроме крупных компаний, в России уже существует такое количество мелких виноделов, которые на своих трех, пяти, десяти гектарах производят очень хорошее вино. То есть они сами ухаживают за лозой, сами выращивают виноград, и сами производят из него вино.В России идет настоящая винная культурная революция. Россия сейчас одна из немногих стран, которая увеличивает производство и потребление вина. В отличие от Европы, Америки, которые их снижают. Мы реально выходим на высокие и перспективные позиции виноделия. Мы уже начинаем продвигать по миру российское вино, как бренд.– Что это значит?– Смотрите, если у китайцев сложится впечатление, что кроме, допустим, итальянского, португальского вина, есть и российское, то дальше они начнут выбирать между брендами. Если мы одни, как "Абрау-Дюрсо", пойдем на китайский рынок, то мало чего добьемся. Во всяком случае, для этого понадобится очень много времени. Потому что китайцы, как и представители всех остальных стран, знают российскую водку. Пока российское вино для всех них – нонсенс.Потому-то мы, российские виноделы, и выходим на китайский рынок, на другие зарубежные рынки, в частности, Израиля, вместе. Единым фронтом. Мы говорим: глядите, нас много, мы производим большое количество качественного вина, мы получаем за него огромное количество медалей на международных конкурсах. Такой путь куда более эффективный, чем каждому действовать в одиночку.– Пробить стереотип – дело, разумеется, непростое. Знаю, что те же китайцы, ко всему прочему, не пьют шампанское.– Верно, если не считать их ароматизированной водки, они отдают предпочтение тихим винам. Газированные напитки вообще не про них. Даже кола не имеет в Китае существенной доли рынка, потому что китайцы не любят все, что пузырится.Поэтому мы, российские виноделы, надеемся, что постепенно-постепенно убедим китайцев, что в праздник лучше, чем открыть бутылку игристого шампанского из России – ничего нет.

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Артем Смирнов

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