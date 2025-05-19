https://ria.ru/20250519/tank-2017756148.html

"Ростех" выявил уязвимости в защите немецкого танка Leopard 2

"Ростех" выявил уязвимости в защите немецкого танка Leopard 2 - РИА Новости, 19.05.2025

"Ростех" выявил уязвимости в защите немецкого танка Leopard 2

Специалисты "Ростеха" изучили немецкий танк Leopard 2 и выявили серьезные уязвимости в его защите, сообщили РИА Новости в госкорпорации. РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T07:05:00+03:00

2025-05-19T07:05:00+03:00

2025-05-19T09:15:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Специалисты "Ростеха" изучили немецкий танк Leopard 2 и выявили серьезные уязвимости в его защите, сообщили РИА Новости в госкорпорации.Экспертам госкорпорации передали трофейный Leopard 2A6 для оценки его военно-технических характеристик."У танка Leopard 2, изученного нашими специалистами, выявлены уязвимости в защите. Они связаны как с толщиной и составом брони, так и с внутренней компоновкой боевой машины. Живучесть танка может быть недостаточной в условиях современной войны — например при атаке с разных ракурсов дронов с кумулятивной боевой частью и современных ПТРК", — заявили в "Ростехе".Специалисты пришли к выводу, что защита Leopard 2 ориентирована на классические противотанковые факторы, характерные для прошлых десятилетий, и не вполне соответствует требованиям сегодняшнего дня.В "Ростехе" также отметили, что на вооружении ВСУ находятся различные версии устаревших танков Leopard 1, которые в значительной степени утратили эффективность."На сегодняшний день наиболее адаптированными к современным боевым действиям серийными танками являются российские машины Т-72Б3М, Т-80БВМ и Т-90М. Они имеют улучшенную всеракурсную защиту от дронов и ПТРК — от противокумулятивных решеток до динамических элементов и других приспособлений", — заключили в госкорпорации.Leopard 2 — основной боевой танк армии ФРГ. Машина оснащена системой радиационной, химической, биологической защиты и автоматическими системами пожаротушения. Кроме того, танк имеет 120-миллиметровую гладкоствольную пушку Rheinmetall RH-M-120 и может нести 42 снаряда к основному орудию. Дополнительное вооружение включает два пулемета, один из которых спарен с основным орудием, а второй является зенитным и монтируется поверх крыши.

https://ria.ru/20250416/tekhnika-2011394531.html

https://ria.ru/20250514/tank-2016805341.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, ростех, т-72б3м, т-90м, вооруженные силы украины, германия, технологии