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В СК предложили создать госорган по кибербезопасности - РИА Новости, 19.05.2025
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18:26 19.05.2025 (обновлено: 18:32 19.05.2025)
https://ria.ru/20250519/sk-2017917102.html
В СК предложили создать госорган по кибербезопасности
В СК предложили создать госорган по кибербезопасности - РИА Новости, 19.05.2025
В СК предложили создать госорган по кибербезопасности
В России необходимо создать госорган по кибербезопасности, предлагающий способы противодействия киберпреступности, заявил ректор Московской академии СК РФ имени РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T18:26:00+03:00
2025-05-19T18:32:00+03:00
россия
следственный комитет россии (ск рф)
кибербезопасность
кибератаки
кибермошенничество
киберзащита
кибератака
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 мая - РИА Новости. В России необходимо создать госорган по кибербезопасности, предлагающий способы противодействия киберпреступности, заявил ректор Московской академии СК РФ имени А. Я. Сухарева Алексей Бессонов. "Представляется, что нужен специальный государственный орган по кибербезопасности, который будет накапливать в себе информацию о всех киберинцидентах, то есть фиксировать все, что сегодня в руках у киберпреступников самое прогрессивное есть, и предлагать правоохранительным органам способы противодействия этому, в том числе на опережение", - сказал он на полях ПМЮФ. Вместе с тем в СК РФ уже действует отдел по расследованию киберпреступлений. XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.
https://ria.ru/20250519/sk-2017907151.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), кибербезопасность, кибератаки, кибермошенничество, киберзащита, кибератака, общество, происшествия
Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Кибербезопасность, Кибератаки, кибермошенничество, киберзащита, кибератака, Общество, Происшествия
В СК предложили создать госорган по кибербезопасности

Ректор академии СК Бессонов призвал создать в РФ госорган по кибербезопасности

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 мая - РИА Новости. В России необходимо создать госорган по кибербезопасности, предлагающий способы противодействия киберпреступности, заявил ректор Московской академии СК РФ имени А. Я. Сухарева Алексей Бессонов.
"Представляется, что нужен специальный государственный орган по кибербезопасности, который будет накапливать в себе информацию о всех киберинцидентах, то есть фиксировать все, что сегодня в руках у киберпреступников самое прогрессивное есть, и предлагать правоохранительным органам способы противодействия этому, в том числе на опережение", - сказал он на полях ПМЮФ.
Вместе с тем в СК РФ уже действует отдел по расследованию киберпреступлений.
XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.
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РоссияСледственный комитет России (СК РФ)КибербезопасностьКибератакикибермошенничествокиберзащитакибератакаОбществоПроисшествия
 
 
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