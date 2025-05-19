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В СК разработали методику для опознания преступника по походке - РИА Новости, 19.05.2025
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17:49 19.05.2025 (обновлено: 18:32 19.05.2025)
https://ria.ru/20250519/sk-2017907151.html
В СК разработали методику для опознания преступника по походке
В СК разработали методику для опознания преступника по походке - РИА Новости, 19.05.2025
В СК разработали методику для опознания преступника по походке
Методику исследования походок человека разработал Научно-исследовательский институт криминалистики Следственного комитета, заявил на Петербургском международном РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T17:49:00+03:00
2025-05-19T18:32:00+03:00
россия
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
общество
технологии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 мая — РИА Новости. Методику исследования походок человека разработал Научно-исследовательский институт криминалистики Следственного комитета, заявил на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ) председатель СК Александр Бастрыкин. &quot;Наш центр, про который я говорю, большую работу провел в конкретных направлениях по раскрытию преступлений. В качестве примера — опознание человека по походке: разработан комплекс признаков, характеризующих походку, апробированы результаты в декабре 2024 года, подготовлена методика исследования походок человека. &quot;Я своего милого узнаю по походке&quot; — помните, есть такая песня? Не помните? Вот мы тоже используем походку для того, чтобы узнать нашего &quot;милого&quot; — возможного подозреваемого&quot;, — сообщил Бастрыкин на сессии &quot;Криминалистика для правосудия будущего&quot;.Тринадцатый Петербургский международный юридический форум проходит с понедельника по среду в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.
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россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), общество, технологии
Россия, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Общество, Технологии
В СК разработали методику для опознания преступника по походке

Бастрыкин: НИИ криминалистики СК разработал методику для опознания по походке

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПрохожие на Красной площади в Москве
Прохожие на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 мая — РИА Новости. Методику исследования походок человека разработал Научно-исследовательский институт криминалистики Следственного комитета, заявил на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ) председатель СК Александр Бастрыкин.
«

"Наш центр, про который я говорю, большую работу провел в конкретных направлениях по раскрытию преступлений. В качестве примера — опознание человека по походке: разработан комплекс признаков, характеризующих походку, апробированы результаты в декабре 2024 года, подготовлена методика исследования походок человека. "Я своего милого узнаю по походке" — помните, есть такая песня? Не помните? Вот мы тоже используем походку для того, чтобы узнать нашего "милого" — возможного подозреваемого", — сообщил Бастрыкин на сессии "Криминалистика для правосудия будущего".

Тринадцатый Петербургский международный юридический форум проходит с понедельника по среду в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
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РоссияАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)ОбществоТехнологии
 
 
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