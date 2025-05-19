https://ria.ru/20250519/sk-2017907151.html

В СК разработали методику для опознания преступника по походке

В СК разработали методику для опознания преступника по походке - РИА Новости, 19.05.2025

В СК разработали методику для опознания преступника по походке

Методику исследования походок человека разработал Научно-исследовательский институт криминалистики Следственного комитета, заявил на Петербургском международном РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T17:49:00+03:00

2025-05-19T17:49:00+03:00

2025-05-19T18:32:00+03:00

россия

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

общество

технологии

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 мая — РИА Новости. Методику исследования походок человека разработал Научно-исследовательский институт криминалистики Следственного комитета, заявил на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ) председатель СК Александр Бастрыкин. "Наш центр, про который я говорю, большую работу провел в конкретных направлениях по раскрытию преступлений. В качестве примера — опознание человека по походке: разработан комплекс признаков, характеризующих походку, апробированы результаты в декабре 2024 года, подготовлена методика исследования походок человека. "Я своего милого узнаю по походке" — помните, есть такая песня? Не помните? Вот мы тоже используем походку для того, чтобы узнать нашего "милого" — возможного подозреваемого", — сообщил Бастрыкин на сессии "Криминалистика для правосудия будущего".Тринадцатый Петербургский международный юридический форум проходит с понедельника по среду в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.

https://ria.ru/20250519/bastrykin-2017879310.html

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россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), общество, технологии