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В СК разработали методику для опознания преступника по походке
В СК разработали методику для опознания преступника по походке - РИА Новости, 19.05.2025
В СК разработали методику для опознания преступника по походке
Методику исследования походок человека разработал Научно-исследовательский институт криминалистики Следственного комитета, заявил на Петербургском международном РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T17:49:00+03:00
2025-05-19T17:49:00+03:00
2025-05-19T18:32:00+03:00
россия
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 мая — РИА Новости. Методику исследования походок человека разработал Научно-исследовательский институт криминалистики Следственного комитета, заявил на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ) председатель СК Александр Бастрыкин. "Наш центр, про который я говорю, большую работу провел в конкретных направлениях по раскрытию преступлений. В качестве примера — опознание человека по походке: разработан комплекс признаков, характеризующих походку, апробированы результаты в декабре 2024 года, подготовлена методика исследования походок человека. "Я своего милого узнаю по походке" — помните, есть такая песня? Не помните? Вот мы тоже используем походку для того, чтобы узнать нашего "милого" — возможного подозреваемого", — сообщил Бастрыкин на сессии "Криминалистика для правосудия будущего".Тринадцатый Петербургский международный юридический форум проходит с понедельника по среду в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.
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россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), общество, технологии
Россия, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Общество, Технологии
В СК разработали методику для опознания преступника по походке
Бастрыкин: НИИ криминалистики СК разработал методику для опознания по походке