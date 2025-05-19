https://ria.ru/20250519/sk-2017860672.html
СК восстановил права свыше 82 тысяч россиян с начала мобилизации
СК восстановил права свыше 82 тысяч россиян с начала мобилизации - РИА Новости, 19.05.2025
СК восстановил права свыше 82 тысяч россиян с начала мобилизации
Следственный комитет с начала частичной мобилизации в России восстановил права свыше 82 тысяч граждан, заявил председатель СК РФ Александр Бастрыкин на полях... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T15:45:00+03:00
2025-05-19T15:45:00+03:00
2025-05-19T15:48:00+03:00
россия
санкт-петербург
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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С. ПЕТЕРБУРГ, 19 мая - РИА Новости. Следственный комитет с начала частичной мобилизации в России восстановил права свыше 82 тысяч граждан, заявил председатель СК РФ Александр Бастрыкин на полях Петербургского международного юридического форума. "Защищаем права участников специальной военной операции. За весь период с начала мобилизации сотрудниками Следственного комитета восстановлены права свыше 82 тысяч граждан. Более 48 тысячам заявителям даны необходимые разъяснения и оказана необходимая практическая помощь", - сказал Бастрыкин. XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.
https://ria.ru/20250519/bastrykin-2017836140.html
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россия, санкт-петербург, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Санкт-Петербург, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
СК восстановил права свыше 82 тысяч россиян с начала мобилизации
Бастрыкин: СК восстановил права 82 тысяч россиян с начала частичной мобилизации