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В Казахстане совершил экстренную посадку самолет Ан-2 - РИА Новости, 19.05.2025
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07:56 19.05.2025 (обновлено: 12:34 19.05.2025)
https://ria.ru/20250519/samolet-2017758917.html
В Казахстане совершил экстренную посадку самолет Ан-2
В Казахстане совершил экстренную посадку самолет Ан-2 - РИА Новости, 19.05.2025
В Казахстане совершил экстренную посадку самолет Ан-2
Самолет Ан-2 совершил экстренную посадку в степи Кызылординской области на юге Казахстана, спасатели обнаружили его спустя восемь часов, сообщает в понедельник... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T07:56:00+03:00
2025-05-19T12:34:00+03:00
кызылординская область
казахстан
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ан-2
в мире
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АЛМА-АТА, 19 мая - РИА Новости. Самолет Ан-2 совершил экстренную посадку в степи Кызылординской области на юге Казахстана, спасатели обнаружили его спустя восемь часов, сообщает в понедельник пресс-служба МЧС республики в Telegram-канале. "В дежурную часть МЧС поступило сообщение: в Кызылординской области самолет Ан-2, направлявшийся в сторону "Тан-Кумколь", совершил вынужденную посадку. На борту находились 3 человека. Связь с экипажем отсутствовала, их местонахождение было неизвестно. После 8 часов напряженных поисков, глубокой ночью, пропавшие были найдены в степи", - говорится в сообщении ведомства. Уточняется, что к поисковой операции подключили вертолет "Казавиаспаса" МЧС Казахстана. Найденный экипаж эвакуировали в ближайший поселок Теренозек, медицинская помощь им не потребовалась.
https://ria.ru/20241222/video-1990712106.html
кызылординская область
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кызылординская область, казахстан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ан-2, в мире
Кызылординская область, Казахстан, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ан-2, В мире
В Казахстане совершил экстренную посадку самолет Ан-2

Самолет Ан-2 совершил экстренную посадку в степи Кызылординской области

© 112 KZ/TelegramПоиск самолета Ан-2, совершившего экстренную посадку в степи Кызылординской области на юге Казахстана
Поиск самолета Ан-2, совершившего экстренную посадку в степи Кызылординской области на юге Казахстана - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
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Поиск самолета Ан-2, совершившего экстренную посадку в степи Кызылординской области на юге Казахстана
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АЛМА-АТА, 19 мая - РИА Новости. Самолет Ан-2 совершил экстренную посадку в степи Кызылординской области на юге Казахстана, спасатели обнаружили его спустя восемь часов, сообщает в понедельник пресс-служба МЧС республики в Telegram-канале.
"В дежурную часть МЧС поступило сообщение: в Кызылординской области самолет Ан-2, направлявшийся в сторону "Тан-Кумколь", совершил вынужденную посадку. На борту находились 3 человека. Связь с экипажем отсутствовала, их местонахождение было неизвестно. После 8 часов напряженных поисков, глубокой ночью, пропавшие были найдены в степи", - говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что к поисковой операции подключили вертолет "Казавиаспаса" МЧС Казахстана. Найденный экипаж эвакуировали в ближайший поселок Теренозек, медицинская помощь им не потребовалась.
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Кызылординская областьКазахстанМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ан-2В мире
 
 
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