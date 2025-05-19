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В Казахстане совершил экстренную посадку самолет Ан-2

В Казахстане совершил экстренную посадку самолет Ан-2 - РИА Новости, 19.05.2025

В Казахстане совершил экстренную посадку самолет Ан-2

Самолет Ан-2 совершил экстренную посадку в степи Кызылординской области на юге Казахстана, спасатели обнаружили его спустя восемь часов, сообщает в понедельник... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T07:56:00+03:00

2025-05-19T07:56:00+03:00

2025-05-19T12:34:00+03:00

кызылординская область

казахстан

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ан-2

в мире

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АЛМА-АТА, 19 мая - РИА Новости. Самолет Ан-2 совершил экстренную посадку в степи Кызылординской области на юге Казахстана, спасатели обнаружили его спустя восемь часов, сообщает в понедельник пресс-служба МЧС республики в Telegram-канале. "В дежурную часть МЧС поступило сообщение: в Кызылординской области самолет Ан-2, направлявшийся в сторону "Тан-Кумколь", совершил вынужденную посадку. На борту находились 3 человека. Связь с экипажем отсутствовала, их местонахождение было неизвестно. После 8 часов напряженных поисков, глубокой ночью, пропавшие были найдены в степи", - говорится в сообщении ведомства. Уточняется, что к поисковой операции подключили вертолет "Казавиаспаса" МЧС Казахстана. Найденный экипаж эвакуировали в ближайший поселок Теренозек, медицинская помощь им не потребовалась.

https://ria.ru/20241222/video-1990712106.html

кызылординская область

казахстан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

кызылординская область, казахстан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ан-2, в мире