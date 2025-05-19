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Мир готов к саммиту России и США, считает американский профессор
Мир готов к саммиту России и США, считает американский профессор - РИА Новости, 19.05.2025
Мир готов к саммиту России и США, считает американский профессор
Мир готов к возможному саммиту лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, это будет шанс для американского президента "зацементировать" за собой... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T23:25:00+03:00
2025-05-19T23:25:00+03:00
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НЬЮ-ЙОРК, 19 мая – РИА Новости. Мир готов к возможному саммиту лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, это будет шанс для американского президента "зацементировать" за собой образ миротворца, сообщил РИА Новости директор Института ядерных исследований Американского университета в Вашингтоне профессор Питер Кузник. "Мир готов к саммиту Путина и Трампа. Трамп, похоже, отчаянно хочет зацементировать собой имидж миротворца. Это его шанс", – констатировал Кузник. Как сообщал помощник президента РФ Юрий Ушаков, команды Путина и Трампа будут прорабатывать содержание саммита РФ и США.
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в мире, россия, сша, дональд трамп, владимир путин, питер кузник
В мире, Россия, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Питер Кузник
Мир готов к саммиту России и США, считает американский профессор
Историк Кузник заявил, что мир готов к саммиту с участием Путина и Трампа