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Россия не может себе позволить быть слабой, заявил глава Минюста - РИА Новости, 19.05.2025
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15:54 19.05.2025
https://ria.ru/20250519/rossiya-2017863977.html
Россия не может себе позволить быть слабой, заявил глава Минюста
Россия не может себе позволить быть слабой, заявил глава Минюста - РИА Новости, 19.05.2025
Россия не может себе позволить быть слабой, заявил глава Минюста
Российское государство не может себе позволить быть слабым, заявил на Петербургском международном юридическом форуме министр юстиции России Константин Чуйченко. РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T15:54:00+03:00
2025-05-19T15:54:00+03:00
россия
санкт-петербург
константин чуйченко
петербургский юридический форум — 2025
министерство юстиции рф (минюст россии)
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 мая - РИА Новости. Российское государство не может себе позволить быть слабым, заявил на Петербургском международном юридическом форуме министр юстиции России Константин Чуйченко. "Когда Россия живет спокойно и ее ничего не сотрясает, она достигает очень серьезных и ощутимых результатов. Следующий урок из восстания декабристов состоит в том, что российское государство не может позволить себе быть слабым. То есть государство… лишь тогда чего-нибудь стоит, когда оно умеет защищаться", сказал Чуйченко на сессии ПМЮФ "Правовые идеи декабристов: pro et contra. Уроки истории". По его словам, у каждого государства свой путь, "и не надо создавать моделей". "В декабристах иностранное влияние было совершенно иного свойства. В данном случае декабристы, как мне кажется, они были не объектом иностранного влияния, а субъектом, то есть они сами, так сказать, пошли под это влияние, сами изучали западные идеи", - отметил министр. XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.
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россия, санкт-петербург, константин чуйченко, петербургский юридический форум — 2025, министерство юстиции рф (минюст россии), общество
Россия, Санкт-Петербург, Константин Чуйченко, Петербургский юридический форум — 2025, Министерство юстиции РФ (Минюст России), Общество
Россия не может себе позволить быть слабой, заявил глава Минюста

Чуйченко: российское государство не может себе позволить быть слабым

© Фото : Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкМинистр юстиции РФ Константин Чуйченко
Министр юстиции РФ Константин Чуйченко - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© Фото : Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Министр юстиции РФ Константин Чуйченко . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 мая - РИА Новости. Российское государство не может себе позволить быть слабым, заявил на Петербургском международном юридическом форуме министр юстиции России Константин Чуйченко.
"Когда Россия живет спокойно и ее ничего не сотрясает, она достигает очень серьезных и ощутимых результатов. Следующий урок из восстания декабристов состоит в том, что российское государство не может позволить себе быть слабым. То есть государство… лишь тогда чего-нибудь стоит, когда оно умеет защищаться", сказал Чуйченко на сессии ПМЮФ "Правовые идеи декабристов: pro et contra. Уроки истории".
По его словам, у каждого государства свой путь, "и не надо создавать моделей".
"В декабристах иностранное влияние было совершенно иного свойства. В данном случае декабристы, как мне кажется, они были не объектом иностранного влияния, а субъектом, то есть они сами, так сказать, пошли под это влияние, сами изучали западные идеи", - отметил министр.
XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.
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РоссияСанкт-ПетербургКонстантин ЧуйченкоПетербургский юридический форум — 2025Министерство юстиции РФ (Минюст России)Общество
 
 
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