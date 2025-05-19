Россия не может себе позволить быть слабой, заявил глава Минюста
Чуйченко: российское государство не может себе позволить быть слабым
© Фото : Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкМинистр юстиции РФ Константин Чуйченко
© Фото : Пресс-служба Совета Федерации РФ
Министр юстиции РФ Константин Чуйченко . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 мая - РИА Новости. Российское государство не может себе позволить быть слабым, заявил на Петербургском международном юридическом форуме министр юстиции России Константин Чуйченко.
"Когда Россия живет спокойно и ее ничего не сотрясает, она достигает очень серьезных и ощутимых результатов. Следующий урок из восстания декабристов состоит в том, что российское государство не может позволить себе быть слабым. То есть государство… лишь тогда чего-нибудь стоит, когда оно умеет защищаться", сказал Чуйченко на сессии ПМЮФ "Правовые идеи декабристов: pro et contra. Уроки истории".
По его словам, у каждого государства свой путь, "и не надо создавать моделей".
"В декабристах иностранное влияние было совершенно иного свойства. В данном случае декабристы, как мне кажется, они были не объектом иностранного влияния, а субъектом, то есть они сами, так сказать, пошли под это влияние, сами изучали западные идеи", - отметил министр.
XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.
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