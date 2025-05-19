https://ria.ru/20250519/rkn-2017871309.html

РКН не планирует блокировку "Гарри Поттера" и "Игры престолов"

РКН не планирует блокировку "Гарри Поттера" и "Игры престолов" - РИА Новости, 19.05.2025

РКН не планирует блокировку "Гарри Поттера" и "Игры престолов"

Роскомнадзор не планирует удаление или блокировку фильмов о Гарри Поттере и сериала "Игра престолов", пропаганда чайлдфри в них отсутствует, сообщили РИА... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T16:12:00+03:00

2025-05-19T16:12:00+03:00

2025-05-19T16:24:00+03:00

гарри поттер

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Роскомнадзор не планирует удаление или блокировку фильмов о Гарри Поттере и сериала "Игра престолов", пропаганда чайлдфри в них отсутствует, сообщили РИА Новости в ведомстве."Выводы о наличии пропаганды чайлдфри в названных в СМИ фильмах безосновательны. Действующие критерии оценки материалов, содержащих пропаганду чайлдфри, четко определяют, что относится к таковой. Это, в частности, информация, направленная на убеждение в отказе от деторождения, оправдывающая бездетность, превозносящая ее над рождением детей, а также формирующая негативный образ родительства и положительное отношение к жизни без детей. Упомянутые фильмы не соответствуют этим критериям. Роскомнадзор не планирует их удаление или блокировку", - говорится в сообщении.Совет Федерации в ноябре 2024 года одобрил законы о запрете в России пропаганды идеологии отказа от деторождения (чайлдфри) и штрафах до 5 миллионов рублей за нарушение соответствующего запрета. Закон вводит административную ответственность за нарушение запрета и вносит поправки в КоАП РФ. Согласно закону, штраф для граждан составит от 50 до 100 тысяч рублей, для должностных лиц - от 100 до 200 тысяч рублей, для юридических лиц - от 800 тысяч до 1 миллиона рублей. Президент России Владимир Путин закон подписал.

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гарри поттер, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия, общество, игра престолов (сериал), кино, кино и сериалы, книги, книги, литература, чайлдфри