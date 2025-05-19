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Песков и Ушаков разъяснят детали разговора Путина с Трампом - РИА Новости, 19.05.2025
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20:21 19.05.2025
https://ria.ru/20250519/razgovor-2017935449.html
Песков и Ушаков разъяснят детали разговора Путина с Трампом
Песков и Ушаков разъяснят детали разговора Путина с Трампом - РИА Новости, 19.05.2025
Песков и Ушаков разъяснят детали разговора Путина с Трампом
Президент России Владимир Путин сообщил, что его пресс-секретарь Дмитрий Песков и помощник Юрий Ушаков позднее разъяснят детали его разговора с лидером США... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T20:21:00+03:00
2025-05-19T20:21:00+03:00
сша
россия
владимир путин
дмитрий песков
юрий ушаков
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СИРИУС, 19 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что его пресс-секретарь Дмитрий Песков и помощник Юрий Ушаков позднее разъяснят детали его разговора с лидером США Дональдом Трампом. "Если потребуется что-то уточнить, то пресс-секретарь Песков и господин Ушаков разъяснят чуть позднее какие-то детали наших сегодняшних переговоров с президентом Трампом по телефону", - сказал Путин журналистам после разговора с президентом США.
https://ria.ru/20250519/putin-2017930509.html
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сша, россия, владимир путин, дмитрий песков, юрий ушаков
США, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Юрий Ушаков
Песков и Ушаков разъяснят детали разговора Путина с Трампом

Путин: Песков и Ушаков позже разъяснят детали разговора с Трампом

© Фото : AP Photo/House Select Committee, РИА Новости/Алексей ДружининДональд Трамп и Владимир Путин
Дональд Трамп и Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© Фото : AP Photo/House Select Committee, РИА Новости/Алексей Дружинин
Дональд Трамп и Владимир Путин. Архивное фото
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СИРИУС, 19 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что его пресс-секретарь Дмитрий Песков и помощник Юрий Ушаков позднее разъяснят детали его разговора с лидером США Дональдом Трампом.
"Если потребуется что-то уточнить, то пресс-секретарь Песков и господин Ушаков разъяснят чуть позднее какие-то детали наших сегодняшних переговоров с президентом Трампом по телефону", - сказал Путин журналистам после разговора с президентом США.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
Трамп в разговоре с Путиным высказал свою позицию по прекращению огня
Вчера, 19:47
 
СШАРоссияВладимир ПутинДмитрий ПесковЮрий Ушаков
 
 
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