https://ria.ru/20250519/razgovor-2017935449.html
Песков и Ушаков разъяснят детали разговора Путина с Трампом
Песков и Ушаков разъяснят детали разговора Путина с Трампом - РИА Новости, 19.05.2025
Песков и Ушаков разъяснят детали разговора Путина с Трампом
Президент России Владимир Путин сообщил, что его пресс-секретарь Дмитрий Песков и помощник Юрий Ушаков позднее разъяснят детали его разговора с лидером США... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T20:21:00+03:00
2025-05-19T20:21:00+03:00
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владимир путин
дмитрий песков
юрий ушаков
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СИРИУС, 19 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что его пресс-секретарь Дмитрий Песков и помощник Юрий Ушаков позднее разъяснят детали его разговора с лидером США Дональдом Трампом. "Если потребуется что-то уточнить, то пресс-секретарь Песков и господин Ушаков разъяснят чуть позднее какие-то детали наших сегодняшних переговоров с президентом Трампом по телефону", - сказал Путин журналистам после разговора с президентом США.
https://ria.ru/20250519/putin-2017930509.html
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сша, россия, владимир путин, дмитрий песков, юрий ушаков
США, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Юрий Ушаков
Песков и Ушаков разъяснят детали разговора Путина с Трампом
Путин: Песков и Ушаков позже разъяснят детали разговора с Трампом