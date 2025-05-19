https://ria.ru/20250519/razgovor-2017935449.html

Песков и Ушаков разъяснят детали разговора Путина с Трампом

Песков и Ушаков разъяснят детали разговора Путина с Трампом - РИА Новости, 19.05.2025

Песков и Ушаков разъяснят детали разговора Путина с Трампом

Президент России Владимир Путин сообщил, что его пресс-секретарь Дмитрий Песков и помощник Юрий Ушаков позднее разъяснят детали его разговора с лидером США... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T20:21:00+03:00

2025-05-19T20:21:00+03:00

2025-05-19T20:21:00+03:00

сша

россия

владимир путин

дмитрий песков

юрий ушаков

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СИРИУС, 19 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что его пресс-секретарь Дмитрий Песков и помощник Юрий Ушаков позднее разъяснят детали его разговора с лидером США Дональдом Трампом. "Если потребуется что-то уточнить, то пресс-секретарь Песков и господин Ушаков разъяснят чуть позднее какие-то детали наших сегодняшних переговоров с президентом Трампом по телефону", - сказал Путин журналистам после разговора с президентом США.

https://ria.ru/20250519/putin-2017930509.html

сша

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сша, россия, владимир путин, дмитрий песков, юрий ушаков