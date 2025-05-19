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Путин рассказал, как бы поступил с "золотой рыбкой" - РИА Новости, 20.05.2025
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22:28 19.05.2025 (обновлено: 01:32 20.05.2025)
https://ria.ru/20250519/putin-2017952705.html
Путин рассказал, как бы поступил с "золотой рыбкой"
Путин рассказал, как бы поступил с "золотой рыбкой" - РИА Новости, 20.05.2025
Путин рассказал, как бы поступил с "золотой рыбкой"
Президент России Владимир Путин объяснил, почему он бы отпустил золотую рыбку, своими соображениями глава государства поделился с учащимися образовательного... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-19T22:28:00+03:00
2025-05-20T01:32:00+03:00
общество
россия
владимир путин
экология
экология в россии
образовательный центр "сириус"
федеральная территория "сириус"
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СИРИУС, 19 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин объяснил, почему он бы отпустил золотую рыбку, своими соображениями глава государства поделился с учащимися образовательного центра в "Сириусе"."Я бы, исходя из экологических соображений, рыбку отпустил на свободу, не стал бы утруждать ее тем, чтобы она исполнила мои желания. Я бы старался сам сформулировать свои цели и добиваться их", — сказал он.В понедельник Путин работает в "Сириусе". В частности, президент провел встречу с учащимися образовательного центра.
https://ria.ru/20250519/putin-2017951628.html
россия
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общество, россия, владимир путин, экология, экология в россии, образовательный центр "сириус", федеральная территория "сириус"
Общество, Россия, Владимир Путин, Экология, Экология в России, Образовательный центр "Сириус", Федеральная территория "Сириус"
Путин рассказал, как бы поступил с "золотой рыбкой"

Путин рассказал, что отпустил бы золотую рыбку по экологическим соображениям

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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СИРИУС, 19 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин объяснил, почему он бы отпустил золотую рыбку, своими соображениями глава государства поделился с учащимися образовательного центра в "Сириусе".
"Я бы, исходя из экологических соображений, рыбку отпустил на свободу, не стал бы утруждать ее тем, чтобы она исполнила мои желания. Я бы старался сам сформулировать свои цели и добиваться их", — сказал он.
В понедельник Путин работает в "Сириусе". В частности, президент провел встречу с учащимися образовательного центра.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
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