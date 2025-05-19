https://ria.ru/20250519/putin-2017952705.html

Путин рассказал, как бы поступил с "золотой рыбкой"

Путин рассказал, как бы поступил с "золотой рыбкой" - РИА Новости, 20.05.2025

Путин рассказал, как бы поступил с "золотой рыбкой"

Президент России Владимир Путин объяснил, почему он бы отпустил золотую рыбку, своими соображениями глава государства поделился с учащимися образовательного... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-19T22:28:00+03:00

2025-05-19T22:28:00+03:00

2025-05-20T01:32:00+03:00

общество

россия

владимир путин

экология

экология в россии

образовательный центр "сириус"

федеральная территория "сириус"

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СИРИУС, 19 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин объяснил, почему он бы отпустил золотую рыбку, своими соображениями глава государства поделился с учащимися образовательного центра в "Сириусе"."Я бы, исходя из экологических соображений, рыбку отпустил на свободу, не стал бы утруждать ее тем, чтобы она исполнила мои желания. Я бы старался сам сформулировать свои цели и добиваться их", — сказал он.В понедельник Путин работает в "Сириусе". В частности, президент провел встречу с учащимися образовательного центра.

https://ria.ru/20250519/putin-2017951628.html

россия

федеральная территория "сириус"

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