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Путин рассказал, как Петербург воспитал в нем чувство прекрасного - РИА Новости, 19.05.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
22:10 19.05.2025
https://ria.ru/20250519/putin-2017950433.html
Путин рассказал, как Петербург воспитал в нем чувство прекрасного
Путин рассказал, как Петербург воспитал в нем чувство прекрасного - РИА Новости, 19.05.2025
Путин рассказал, как Петербург воспитал в нем чувство прекрасного
Президент России Владимир Путин рассказал, как родной город Санкт-Петербург научил его чувствовать искусство, отметив, что там есть возможность послушать... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T22:10:00+03:00
2025-05-19T22:10:00+03:00
культура
санкт-петербург
россия
владимир путин
общество
образовательный центр "сириус"
федеральная территория "сириус"
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СИРИУС, 19 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, как родной город Санкт-Петербург научил его чувствовать искусство, отметив, что там есть возможность послушать хорошую музыку. Президент в понедельник посетил новую музыкальную школу в "Сириусе", где встретился с учащимися, выпускниками и педагогами образовательного центра и лауреатами конкурса "Созвездие". "Я же из простой семьи совсем, она далека была от музыки, от искусства, это рабочая семья. Но как-то так получилось, что где-то в старших классах школы я начал посещать концертные залы, филармонию. В Петербурге, благо, есть куда сходить, чтобы послушать хорошую музыку", - сказал Путин, общаясь с учениками. По его словам, "чувствовать музыку, понимать ее, как-то настраиваться на эту волну" - тоже своего рода искусство, бессознательная и, скорее, не рациональная вещь. Но умение получать удовольствие от того, что видишь и слышишь - от живописи или музыки - тоже должно воспитываться, уверен президент. "И у меня не было это таким воспитанием, как у вас, - музыкальная школа и так далее. Но Петербург давал такую возможность. И, слава Богу, я этим воспользовался... Мне думается, что чувство музыки или чувство балета, чувство живописи постепенно-постепенно воспитывало во мне то, что, конечно, мне по жизни всегда было нужно, поддерживало, формировало отношение к тем или другим событиям, к тем или другим людям", - рассказал Путин. Он выразил мнение, что это очень важно "как элемент воспитания любого человека". "И мы всячески будем это поддерживать - так же, как мы делаем это здесь и сейчас", - заверил президент.
https://ria.ru/20250519/putin-2017948492.html
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санкт-петербург
россия
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санкт-петербург, россия, владимир путин, общество, образовательный центр "сириус", федеральная территория "сириус"
Культура, Санкт-Петербург, Россия, Владимир Путин, Общество, Образовательный центр "Сириус", Федеральная территория "Сириус"
Путин рассказал, как Петербург воспитал в нем чувство прекрасного

Путин рассказал, как Петербург научил его чувствовать искусство

© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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СИРИУС, 19 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, как родной город Санкт-Петербург научил его чувствовать искусство, отметив, что там есть возможность послушать хорошую музыку.
Президент в понедельник посетил новую музыкальную школу в "Сириусе", где встретился с учащимися, выпускниками и педагогами образовательного центра и лауреатами конкурса "Созвездие".
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"Я же из простой семьи совсем, она далека была от музыки, от искусства, это рабочая семья. Но как-то так получилось, что где-то в старших классах школы я начал посещать концертные залы, филармонию. В Петербурге, благо, есть куда сходить, чтобы послушать хорошую музыку", - сказал Путин, общаясь с учениками.
По его словам, "чувствовать музыку, понимать ее, как-то настраиваться на эту волну" - тоже своего рода искусство, бессознательная и, скорее, не рациональная вещь. Но умение получать удовольствие от того, что видишь и слышишь - от живописи или музыки - тоже должно воспитываться, уверен президент.
"И у меня не было это таким воспитанием, как у вас, - музыкальная школа и так далее. Но Петербург давал такую возможность. И, слава Богу, я этим воспользовался... Мне думается, что чувство музыки или чувство балета, чувство живописи постепенно-постепенно воспитывало во мне то, что, конечно, мне по жизни всегда было нужно, поддерживало, формировало отношение к тем или другим событиям, к тем или другим людям", - рассказал Путин.
Он выразил мнение, что это очень важно "как элемент воспитания любого человека".
"И мы всячески будем это поддерживать - так же, как мы делаем это здесь и сейчас", - заверил президент.
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КультураСанкт-ПетербургРоссияВладимир ПутинОбществоОбразовательный центр "Сириус"Федеральная территория "Сириус"
 
 
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