https://ria.ru/20250519/putin-2017950433.html

Путин рассказал, как Петербург воспитал в нем чувство прекрасного

Путин рассказал, как Петербург воспитал в нем чувство прекрасного - РИА Новости, 19.05.2025

Путин рассказал, как Петербург воспитал в нем чувство прекрасного

Президент России Владимир Путин рассказал, как родной город Санкт-Петербург научил его чувствовать искусство, отметив, что там есть возможность послушать... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T22:10:00+03:00

2025-05-19T22:10:00+03:00

2025-05-19T22:10:00+03:00

культура

санкт-петербург

россия

владимир путин

общество

образовательный центр "сириус"

федеральная территория "сириус"

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СИРИУС, 19 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, как родной город Санкт-Петербург научил его чувствовать искусство, отметив, что там есть возможность послушать хорошую музыку. Президент в понедельник посетил новую музыкальную школу в "Сириусе", где встретился с учащимися, выпускниками и педагогами образовательного центра и лауреатами конкурса "Созвездие". "Я же из простой семьи совсем, она далека была от музыки, от искусства, это рабочая семья. Но как-то так получилось, что где-то в старших классах школы я начал посещать концертные залы, филармонию. В Петербурге, благо, есть куда сходить, чтобы послушать хорошую музыку", - сказал Путин, общаясь с учениками. По его словам, "чувствовать музыку, понимать ее, как-то настраиваться на эту волну" - тоже своего рода искусство, бессознательная и, скорее, не рациональная вещь. Но умение получать удовольствие от того, что видишь и слышишь - от живописи или музыки - тоже должно воспитываться, уверен президент. "И у меня не было это таким воспитанием, как у вас, - музыкальная школа и так далее. Но Петербург давал такую возможность. И, слава Богу, я этим воспользовался... Мне думается, что чувство музыки или чувство балета, чувство живописи постепенно-постепенно воспитывало во мне то, что, конечно, мне по жизни всегда было нужно, поддерживало, формировало отношение к тем или другим событиям, к тем или другим людям", - рассказал Путин. Он выразил мнение, что это очень важно "как элемент воспитания любого человека". "И мы всячески будем это поддерживать - так же, как мы делаем это здесь и сейчас", - заверил президент.

https://ria.ru/20250519/putin-2017948492.html

https://ria.ru/20250519/gruppa-2017838634.html

санкт-петербург

россия

федеральная территория "сириус"

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санкт-петербург, россия, владимир путин, общество, образовательный центр "сириус", федеральная территория "сириус"