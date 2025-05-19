https://ria.ru/20250519/putin-2017947693.html
Ушаков ответил на вопрос о переводе во время разговора Путина и Трампа
Ушаков ответил на вопрос о переводе во время разговора Путина и Трампа - РИА Новости, 19.05.2025
Ушаков ответил на вопрос о переводе во время разговора Путина и Трампа
Перевод в ходе телефонного разговора президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа был последовательным, заявил помощник президента РФ... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T21:44:00+03:00
2025-05-19T21:44:00+03:00
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Перевод в ходе телефонного разговора президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа был последовательным, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Перевод в ходе телефонных разговоров всегда последовательный, так было и в этот раз", - сказал Ушаков журналистам, отвечая на вопрос, каким был перевод во время телефонного разговора президентов. Как сообщила ранее пресс-служба Кремля, Путин провел телефонный разговор с американским лидером из образовательного центра "Сириус", куда приехал в понедельник.
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россия, сша, владимир путин, дональд трамп, юрий ушаков, в мире
Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Юрий Ушаков, В мире
Ушаков ответил на вопрос о переводе во время разговора Путина и Трампа
Ушаков: перевод во время разговора Путина и Трампа был последовательным