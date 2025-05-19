https://ria.ru/20250519/putin-2017947693.html

Ушаков ответил на вопрос о переводе во время разговора Путина и Трампа

Ушаков ответил на вопрос о переводе во время разговора Путина и Трампа - РИА Новости, 19.05.2025

Ушаков ответил на вопрос о переводе во время разговора Путина и Трампа

Перевод в ходе телефонного разговора президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа был последовательным, заявил помощник президента РФ... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T21:44:00+03:00

2025-05-19T21:44:00+03:00

2025-05-19T21:44:00+03:00

россия

сша

владимир путин

дональд трамп

юрий ушаков

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005805664_50:0:1440:782_1920x0_80_0_0_caf5343543e5fbe706a7c44eb94bf8c3.jpg

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Перевод в ходе телефонного разговора президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа был последовательным, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Перевод в ходе телефонных разговоров всегда последовательный, так было и в этот раз", - сказал Ушаков журналистам, отвечая на вопрос, каким был перевод во время телефонного разговора президентов. Как сообщила ранее пресс-служба Кремля, Путин провел телефонный разговор с американским лидером из образовательного центра "Сириус", куда приехал в понедельник.

https://ria.ru/20250519/putin-2017942977.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сша, владимир путин, дональд трамп, юрий ушаков, в мире