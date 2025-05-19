https://ria.ru/20250519/putin-2017945337.html
Путин и Трамп договорились продолжить диалог по Украине, заявил Ушаков
Путин и Трамп договорились продолжить диалог по Украине, заявил Ушаков - РИА Новости, 19.05.2025
Путин и Трамп договорились продолжить диалог по Украине, заявил Ушаков
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп договорились продолжить диалог по всем вопросам, в том числе по Украине, заявил помощник... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T21:29:00+03:00
2025-05-19T21:29:00+03:00
2025-05-19T21:29:00+03:00
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп договорились продолжить диалог по всем вопросам, в том числе по Украине, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Очень важно, что президенты договорились продолжить диалог по всем затронутым вопросам, в том числе, конечно, и по украинской теме", - сказал Ушаков журналистам. Как сообщила ранее пресс-служба Кремля, Путин провел телефонный разговор с американским лидером из образовательного центра "Сириус", куда приехал в понедельник.
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политика, россия, сша, украина, владимир путин, юрий ушаков, дональд трамп
Политика, Россия, США, Украина, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Дональд Трамп
Путин и Трамп договорились продолжить диалог по Украине, заявил Ушаков
Ушаков: Путин и Трамп договорились продолжить диалог по всем вопросам