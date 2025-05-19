https://ria.ru/20250519/putin-2017944902.html

Путин и Трамп хотят провести встречу, заявил Ушаков

Путин и Трамп хотят провести встречу, заявил Ушаков - РИА Новости, 19.05.2025

Путин и Трамп хотят провести встречу, заявил Ушаков

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп не исключают проведения личной встречи, сообщил в понедельник журналистам помощник российского... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T21:25:00+03:00

2025-05-19T21:25:00+03:00

2025-05-19T21:25:00+03:00

россия

сша

юрий ушаков

владимир путин

дональд трамп

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/11/1575885694_0:414:2732:1951_1920x0_80_0_0_46e1ae581d05a7263b8c8b3905cedcf4.jpg

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп не исключают проведения личной встречи, сообщил в понедельник журналистам помощник российского президента Юрий Ушаков. "Очень важно, что президенты договорились продолжить диалог по всем затронутым вопросам, в том числе, конечно, и по украинской теме. И они имеют в виду возможность организовать будущую личную встречу", - сказал Ушаков журналистам.

https://ria.ru/20250519/ushakov-2017941349.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сша, юрий ушаков, владимир путин, дональд трамп, в мире