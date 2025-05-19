https://ria.ru/20250519/putin-2017944902.html
Путин и Трамп хотят провести встречу, заявил Ушаков
Путин и Трамп хотят провести встречу, заявил Ушаков - РИА Новости, 19.05.2025
Путин и Трамп хотят провести встречу, заявил Ушаков
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп не исключают проведения личной встречи, сообщил в понедельник журналистам помощник российского... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T21:25:00+03:00
2025-05-19T21:25:00+03:00
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп не исключают проведения личной встречи, сообщил в понедельник журналистам помощник российского президента Юрий Ушаков. "Очень важно, что президенты договорились продолжить диалог по всем затронутым вопросам, в том числе, конечно, и по украинской теме. И они имеют в виду возможность организовать будущую личную встречу", - сказал Ушаков журналистам.
https://ria.ru/20250519/ushakov-2017941349.html
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россия, сша, юрий ушаков, владимир путин, дональд трамп, в мире
Россия, США, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Дональд Трамп, В мире
Путин и Трамп хотят провести встречу, заявил Ушаков
Ушаков: Путин и Трамп договорились продолжить диалог при личной встрече