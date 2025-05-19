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Путин и Трамп хотят провести встречу, заявил Ушаков - РИА Новости, 19.05.2025
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21:25 19.05.2025
https://ria.ru/20250519/putin-2017944902.html
Путин и Трамп хотят провести встречу, заявил Ушаков
Путин и Трамп хотят провести встречу, заявил Ушаков - РИА Новости, 19.05.2025
Путин и Трамп хотят провести встречу, заявил Ушаков
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп не исключают проведения личной встречи, сообщил в понедельник журналистам помощник российского... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T21:25:00+03:00
2025-05-19T21:25:00+03:00
россия
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юрий ушаков
владимир путин
дональд трамп
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп не исключают проведения личной встречи, сообщил в понедельник журналистам помощник российского президента Юрий Ушаков. "Очень важно, что президенты договорились продолжить диалог по всем затронутым вопросам, в том числе, конечно, и по украинской теме. И они имеют в виду возможность организовать будущую личную встречу", - сказал Ушаков журналистам.
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россия, сша, юрий ушаков, владимир путин, дональд трамп, в мире
Россия, США, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Дональд Трамп, В мире
Путин и Трамп хотят провести встречу, заявил Ушаков

Ушаков: Путин и Трамп договорились продолжить диалог при личной встрече

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп не исключают проведения личной встречи, сообщил в понедельник журналистам помощник российского президента Юрий Ушаков.
"Очень важно, что президенты договорились продолжить диалог по всем затронутым вопросам, в том числе, конечно, и по украинской теме. И они имеют в виду возможность организовать будущую личную встречу", - сказал Ушаков журналистам.
Ушаков о содержании разговора Путина и Трампа - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
Команды Путина и Трампа проработают содержание саммита России и США
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РоссияСШАЮрий УшаковВладимир ПутинДональд ТрампВ мире
 
 
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