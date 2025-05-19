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Ушаков назвал телефонный разговор Путина и Трампа полезным - РИА Новости, 19.05.2025
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21:22 19.05.2025
https://ria.ru/20250519/putin-2017943992.html
Ушаков назвал телефонный разговор Путина и Трампа полезным
Ушаков назвал телефонный разговор Путина и Трампа полезным - РИА Новости, 19.05.2025
Ушаков назвал телефонный разговор Путина и Трампа полезным
Разговор президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа был содержательным и весьма полезным, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T21:22:00+03:00
2025-05-19T21:22:00+03:00
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стамбул
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дональд трамп
юрий ушаков
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Разговор президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа был содержательным и весьма полезным, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Телефонный разговор между Путиным и Трампом состоялся в понедельник. "Еще раз подчеркну, он носил деловой характер, был весьма содержательным и весьма-весьма полезным", - сказал Ушаков. Трамп 17 мая сообщил, что 19 мая планирует провести телефонный разговор с Путиным. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее рассказал, что глава государства в понедельник в 17.00 мск проведет телефонный разговор с американским лидером, назвав его важным на фоне прошедших 16 мая в Стамбуле переговоров делегаций России и Украины.
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политика, россия, сша, стамбул, владимир путин, дональд трамп, юрий ушаков, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
Политика, Россия, США, Стамбул, Владимир Путин, Дональд Трамп, Юрий Ушаков, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
Ушаков назвал телефонный разговор Путина и Трампа полезным

Ушаков: разговор Путина и Трампа был содержательным и весьма полезным

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Разговор президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа был содержательным и весьма полезным, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Телефонный разговор между Путиным и Трампом состоялся в понедельник.
"Еще раз подчеркну, он носил деловой характер, был весьма содержательным и весьма-весьма полезным", - сказал Ушаков.
Трамп 17 мая сообщил, что 19 мая планирует провести телефонный разговор с Путиным. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее рассказал, что глава государства в понедельник в 17.00 мск проведет телефонный разговор с американским лидером, назвав его важным на фоне прошедших 16 мая в Стамбуле переговоров делегаций России и Украины.
Дональд Трамп и Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
Путин и Трамп обсудили состояние отношений России и США
Вчера, 21:14
 
ПолитикаРоссияСШАСтамбулВладимир ПутинДональд ТрампЮрий УшаковПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
 
 
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