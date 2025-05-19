https://ria.ru/20250519/putin-2017943992.html

Ушаков назвал телефонный разговор Путина и Трампа полезным

Ушаков назвал телефонный разговор Путина и Трампа полезным - РИА Новости, 19.05.2025

Ушаков назвал телефонный разговор Путина и Трампа полезным

Разговор президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа был содержательным и весьма полезным, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T21:22:00+03:00

2025-05-19T21:22:00+03:00

2025-05-19T21:22:00+03:00

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переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Разговор президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа был содержательным и весьма полезным, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Телефонный разговор между Путиным и Трампом состоялся в понедельник. "Еще раз подчеркну, он носил деловой характер, был весьма содержательным и весьма-весьма полезным", - сказал Ушаков. Трамп 17 мая сообщил, что 19 мая планирует провести телефонный разговор с Путиным. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее рассказал, что глава государства в понедельник в 17.00 мск проведет телефонный разговор с американским лидером, назвав его важным на фоне прошедших 16 мая в Стамбуле переговоров делегаций России и Украины.

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политика, россия, сша, стамбул, владимир путин, дональд трамп, юрий ушаков, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025