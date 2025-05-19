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Путин и Трамп не хотели класть трубку, заявил Ушаков
Путин и Трамп не хотели класть трубку, заявил Ушаков - РИА Новости, 19.05.2025
Путин и Трамп не хотели класть трубку, заявил Ушаков
Помощник главы РФ Юрий Ушаков, говоря о разговоре президента России Владимира Путина и его коллеги из США Дональда Трампа, сказал, что редко бывают такие... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T21:14:00+03:00
2025-05-19T21:14:00+03:00
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Помощник главы РФ Юрий Ушаков, говоря о разговоре президента России Владимира Путина и его коллеги из США Дональда Трампа, сказал, что редко бывают такие разговоры, когда ни один из лидеров не хочет заканчивать разговор и класть трубку."Редко бывают разговоры такой продолжительности, когда оба президента, ни один из них не хотел заканчивать разговор, не хотел, если так можно выразиться, класть трубку", - сказал Ушаков журналистам.Путин и Трамп провели телефонный разговор в понедельник. Как сообщил российский лидер, он длился более двух часов.
https://ria.ru/20250519/putin-2017941206.html
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россия, сша, юрий ушаков, владимир путин, дональд трамп, в мире
Россия, США, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Дональд Трамп, В мире
Путин и Трамп не хотели класть трубку, заявил Ушаков
Ушаков: Путин и Трамп в понедельник не хотели заканчивать разговор