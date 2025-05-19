https://ria.ru/20250519/putin-2017942810.html

Путин и Трамп обсудили состояние отношений России и США

Путин и Трамп обсудили состояние отношений России и США - РИА Новости, 19.05.2025

Путин и Трамп обсудили состояние отношений России и США

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили состояние отношений РФ и Соединенных Штатов, выступили за их дальнейшую нормализацию, заявил... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T21:14:00+03:00

2025-05-19T21:14:00+03:00

2025-05-19T21:48:00+03:00

политика

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сша

стамбул

владимир путин

дональд трамп

юрий ушаков

образовательный центр "сириус"

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили состояние отношений РФ и Соединенных Штатов, выступили за их дальнейшую нормализацию, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Путин и Трамп провели телефонный разговор в понедельник. Как сообщил российский лидер, он длился более двух часов."Президенты обсудили и вопрос состояния двухсторонних отношений, и оба высказались за дальнейшую нормализацию этих отношений", - сказал Ушаков журналистам. Трамп 17 мая сообщил, что 19 мая планирует провести телефонный разговор с Путиным. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее рассказал, что глава государства в понедельник в 17.00 мск проведет телефонный разговор с американским лидером, назвав его важным на фоне прошедших 16 мая в Стамбуле переговоров делегаций России и Украины.

https://ria.ru/20250519/tramp-2017937853.html

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политика, россия, сша, стамбул, владимир путин, дональд трамп, юрий ушаков, образовательный центр "сириус"