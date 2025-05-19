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Путин и Трамп обсудили состояние отношений России и США - РИА Новости, 19.05.2025
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21:14 19.05.2025 (обновлено: 21:48 19.05.2025)
https://ria.ru/20250519/putin-2017942810.html
Путин и Трамп обсудили состояние отношений России и США
Путин и Трамп обсудили состояние отношений России и США - РИА Новости, 19.05.2025
Путин и Трамп обсудили состояние отношений России и США
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили состояние отношений РФ и Соединенных Штатов, выступили за их дальнейшую нормализацию, заявил... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T21:14:00+03:00
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стамбул
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дональд трамп
юрий ушаков
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили состояние отношений РФ и Соединенных Штатов, выступили за их дальнейшую нормализацию, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Путин и Трамп провели телефонный разговор в понедельник. Как сообщил российский лидер, он длился более двух часов."Президенты обсудили и вопрос состояния двухсторонних отношений, и оба высказались за дальнейшую нормализацию этих отношений", - сказал Ушаков журналистам. Трамп 17 мая сообщил, что 19 мая планирует провести телефонный разговор с Путиным. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее рассказал, что глава государства в понедельник в 17.00 мск проведет телефонный разговор с американским лидером, назвав его важным на фоне прошедших 16 мая в Стамбуле переговоров делегаций России и Украины.
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политика, россия, сша, стамбул, владимир путин, дональд трамп, юрий ушаков, образовательный центр "сириус"
Политика, Россия, США, Стамбул, Владимир Путин, Дональд Трамп, Юрий Ушаков, Образовательный центр "Сириус"
Путин и Трамп обсудили состояние отношений России и США

Ушаков: Путин и Трамп высказались за нормализацию отношений России и США

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили состояние отношений РФ и Соединенных Штатов, выступили за их дальнейшую нормализацию, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Путин и Трамп провели телефонный разговор в понедельник. Как сообщил российский лидер, он длился более двух часов.
"Президенты обсудили и вопрос состояния двухсторонних отношений, и оба высказались за дальнейшую нормализацию этих отношений", - сказал Ушаков журналистам.
Трамп 17 мая сообщил, что 19 мая планирует провести телефонный разговор с Путиным. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее рассказал, что глава государства в понедельник в 17.00 мск проведет телефонный разговор с американским лидером, назвав его важным на фоне прошедших 16 мая в Стамбуле переговоров делегаций России и Украины.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
Трамп заявил, что его разговор с Путиным прошел очень хорошо
Вчера, 20:38
 
ПолитикаРоссияСШАСтамбулВладимир ПутинДональд ТрампЮрий УшаковОбразовательный центр "Сириус"
 
 
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