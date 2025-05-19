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Путин и Трамп заинтересованы во встрече, заявил Ушаков
Путин и Трамп заинтересованы во встрече, заявил Ушаков - РИА Новости, 19.05.2025
Путин и Трамп заинтересованы во встрече, заявил Ушаков
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп оба заинтересованы во встрече и в том, чтобы она стала результативной, сообщил помощник российского... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T21:06:00+03:00
2025-05-19T21:06:00+03:00
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп оба заинтересованы во встрече и в том, чтобы она стала результативной, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. "Сложилось четкое впечатление, что оба президента заинтересованы в такой встрече, но также оба президента заинтересованы в том, чтобы эта встреча была не пустой, а результативной", - сказал Ушаков журналистам.
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политика, россия, сша, юрий ушаков, владимир путин, дональд трамп
Политика, Россия, США, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Дональд Трамп
Путин и Трамп заинтересованы во встрече, заявил Ушаков
Ушаков: Путин и Трамп заинтересованы во встрече, которая будет результативной