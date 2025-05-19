https://ria.ru/20250519/putin-2017941754.html

Путин и Трамп заинтересованы во встрече, заявил Ушаков

Путин и Трамп заинтересованы во встрече, заявил Ушаков - РИА Новости, 19.05.2025

Путин и Трамп заинтересованы во встрече, заявил Ушаков

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп оба заинтересованы во встрече и в том, чтобы она стала результативной, сообщил помощник российского... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T21:06:00+03:00

2025-05-19T21:06:00+03:00

2025-05-19T21:06:00+03:00

политика

россия

сша

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп оба заинтересованы во встрече и в том, чтобы она стала результативной, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. "Сложилось четкое впечатление, что оба президента заинтересованы в такой встрече, но также оба президента заинтересованы в том, чтобы эта встреча была не пустой, а результативной", - сказал Ушаков журналистам.

https://ria.ru/20250519/putin-2017941206.html

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политика, россия, сша, юрий ушаков, владимир путин, дональд трамп