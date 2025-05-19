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Путин и Трамп договорились созваниваться по мере необходимости - РИА Новости, 19.05.2025
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21:04 19.05.2025 (обновлено: 21:21 19.05.2025)
https://ria.ru/20250519/putin-2017941206.html
Путин и Трамп договорились созваниваться по мере необходимости
Путин и Трамп договорились созваниваться по мере необходимости - РИА Новости, 19.05.2025
Путин и Трамп договорились созваниваться по мере необходимости
В русле откровенного и дружеского обмена мнениями, президент России Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп договорились, что будут созваниваться по мере... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T21:04:00+03:00
2025-05-19T21:21:00+03:00
политика
россия
сша
юрий ушаков
владимир путин
дональд трамп
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. В русле откровенного и дружеского обмена мнениями, президент России Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп договорились, что будут созваниваться по мере необходимости, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Не менее важно, что в русле такого откровенного и дружеского обмена мнениями, президенты договорились, что будут созваниваться по мере необходимости. То есть Трамп сказал: "Владимир, ты можешь в любой момент поднять трубку, я с удовольствием отвечу, с удовольствием с тобой переговорю", - сказал Ушаков журналистам.
https://ria.ru/20250519/tramp-2017939634.html
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политика, россия, сша, юрий ушаков, владимир путин, дональд трамп
Политика, Россия, США, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Дональд Трамп
Путин и Трамп договорились созваниваться по мере необходимости

Ушаков: Путин и Трамп договорились созваниваться по мере необходимости

© Фото : Администрация Президента РоссииПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© Фото : Администрация Президента России
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. В русле откровенного и дружеского обмена мнениями, президент России Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп договорились, что будут созваниваться по мере необходимости, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Не менее важно, что в русле такого откровенного и дружеского обмена мнениями, президенты договорились, что будут созваниваться по мере необходимости. То есть Трамп сказал: "Владимир, ты можешь в любой момент поднять трубку, я с удовольствием отвечу, с удовольствием с тобой переговорю", - сказал Ушаков журналистам.
Президент США Дональд Трамп после телефонного разговора - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
Трамп раскрыл, каким был тон разговора с Путиным
Вчера, 20:53
 
ПолитикаРоссияСШАЮрий УшаковВладимир ПутинДональд Трамп
 
 
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