https://ria.ru/20250519/putin-2017941206.html

Путин и Трамп договорились созваниваться по мере необходимости

Путин и Трамп договорились созваниваться по мере необходимости - РИА Новости, 19.05.2025

Путин и Трамп договорились созваниваться по мере необходимости

В русле откровенного и дружеского обмена мнениями, президент России Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп договорились, что будут созваниваться по мере... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T21:04:00+03:00

2025-05-19T21:04:00+03:00

2025-05-19T21:21:00+03:00

политика

россия

сша

юрий ушаков

владимир путин

дональд трамп

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. В русле откровенного и дружеского обмена мнениями, президент России Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп договорились, что будут созваниваться по мере необходимости, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Не менее важно, что в русле такого откровенного и дружеского обмена мнениями, президенты договорились, что будут созваниваться по мере необходимости. То есть Трамп сказал: "Владимир, ты можешь в любой момент поднять трубку, я с удовольствием отвечу, с удовольствием с тобой переговорю", - сказал Ушаков журналистам.

https://ria.ru/20250519/tramp-2017939634.html

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политика, россия, сша, юрий ушаков, владимир путин, дональд трамп